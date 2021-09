iPhone 13 vs iPhone 12: miten Applen puhelimet eroavat toisistaan?

iPhone 12 (vasemmalla) vs iPhone 13

Apple on julkistanut yhtiön uudet älypuhelimet, joista perusmallin iPhone 13 nousee todennäköisesti kaikkein suosituimmaksi.

Mutta miten uusi puhelin vertautuu yhtiön tällä hetkellä saatavaan edeltäjään, iPhone 12:een? Emme ole päässeet testaamaan vielä uutta laitetta, mutta tiedämme jo hieman enemmän, millainen uusi malli on.

Vertailemme seuraavaksi näitä iPhone-malleja keskenään.

iPhone 13 vs iPhone 12: hinta ja saatavuus

iPhone 13 saapuu myyntiin 24. syyskuuta. Edellinen malli ei siten ole ennättänyt olla kaupoissa vielä vuottakaan, sillä iPhone 12 julkaistiin 23. lokakuuta.

Hinnoittelu pysyy kuitenkin samana, joten iPhone 13 maksaa saman verran kuin iPhone 12. Puhelimissa on kuitenkin eroa muun muassa tallennuskapasiteetin osalta.

iPhone 13:n lähtöhinta on 929 €, jolla saa 128 Gt mallin. 256 Gt malli maksaa puolestaan 1 049 €, ja 512 Gt malli 1 279 €.

Julkaisussa iPhone 12:n lähtöhinta alkoi niin ikään 929 eurosta, jolla sai tosin 64 Gt mallin. 128 Gt malli maksoi puolestaan 979 €, ja 256 Gt malli 1 099 €.

Joten vaikka aloitushinta pysyy tänä vuonna samana, hintaerot kasvavat tallennuskapasiteetin kasvaessa. iPhone 13 -mallit ovat siten itse asiassa jopa edullisempia kuin vastaavalla tilalla varustetut iPhone 12 -mallit olivat julkaisussa. Lisäksi sitä on saatavilla kookkaampana 512 Gt versiona.

Apple aikoo kuitenkin pitää iPhone 12 -mallit myynnissä vielä seuraavan vuoden ajan, ja on uusien mallien vuoksi laskenut näiden hintoja.

64 Gt mallin saa nykyään 829 eurolla, kun taas 128 Gt malli maksaa 879 € ja 256 Gt malli 999 €.

Uusi iPhone 13 (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: muotoilu

Applen puhelimet näyttivät vähän turhan samanlaisilta ennen kuin iPhone 12 julkaistiin. Samalla yhtiö siirtyi kaarevista kulmista teräviin tasasivuihin, jotka esiteltiin alkujaan vuonna 2016 alkuperäisen iPhone SE:n yhteydessä.

Viime vuoden muotouudistusta myötäillen myös iPhone 13:ssa on samanlainen muotoilu kuin iPhone 12:ssa.

Applen muotokirjaan tukeutuen emme todennäköisesti näe mullistavaa muotoiluratkaisua puhelinten osalta vielä ainakaan pariin vuoteen.

Puhelimet ovat myös melko samankokoisia. iPhone 12 on kooltaan 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, kun taas iPhone 13 on 146,7 x 71,5 x 7,65 mm. Eli paksuutta on tullut aavistus lisää.

Lisäksi iPhone 13 on 10 grammaa painavampi kuin 164 grammaa painava iPhone 12.

iPhone 13:ssa on pienempi näyttölovi (Image credit: Apple)

Molemmissa puhelimissa on alumiinikehikko ja lasipinnoite. Värisävyt kuitenkin vaihtelevat. iPhone 13 on saatavilla pinkkinä, sinisenä, mustana, kermanvärisenä ja punaisena. iPhone 12:ta saa puolestaan mustana, valkoisena, punaisena, vihreänä, sinisenä ja purppurana.

Uusien värien lisäksi merkittävin muutos nähdään kamerajärjestelmässä. iPhone 12:ssa kamerat on sijoitettu pystysuorasti, kun taas iPhone 13:n kaksi kameraa ovat viistottain.

Molemmissa puhelimissa on Applen nanokiteinen Ceramic Shield -näyttöteknologia, jonka kerrotaan olevan neljä kertaa kestävämpi kuin aikaisemmissa malleissa.

Myös IP68-luokitus on säilynyt samalla, joten kummatkin mallit kestävät upotuksen kuusi metriä syvään veteen korkeintaan 30 minuutin ajaksi.

iPhone 13:ssa on lisäksi Face ID, joka löytyy myös iPhone 12:sta. Uuden mallin näyttölovi on sentään 20 prosenttia pienempi, joten ruudulle jää enemmän tilaa.

iPhone 12:ssa on leveämpi näyttölovi (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: näyttö

Molemmissa puhelimissa on hyvin samankaltainen 6,1 tuuman Super Retina XDR OLED -näyttö, jossa on sama 1 170 x 2 532 -resoluutio.

Isoin ero mallien välillä on siinä, että iPhone 13:ssa maksimikirkkaus on 800 nitiä, eli sama kuin iPhone 12 Prossa. Toisin sanoen se on 28 % kirkkaampi kuin iPhone 12:ssa oleva 600 nitiä. Molemmat yltävät kuitenkin HDR-käytössä 1 200 nitiin.

Apple väittää iPhone 13:n näytön olevan lisäksi energiatehokkaampi. Uudessa mallissa ei ole kuitenkaan korkeampaa virkistystaajuutta, vaan molemmissa puhelimissa on 60 Hz virkistystaajuus. Toisin kuin viime vuonna, tänä vuonna Pro-mallit tuntuvat entistä houkuttelevammilta.

Näyttöjen osalta tänä vuonna ei ole kuitenkaan menty merkittävästi eteenpäin, vaan ainoastaan näyttölovea on saatu pienennettyä.

iPhone 13:n näyttö (kuvassa) on kirkkaampi kuin 12:ssa (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: kamera

Molemmissa kameroissa on kaksi 12 megapikselin kameraa; laajakulma ja ultralaajakulma. iPhone 13:n kamerajärjestelmää on kuitenkin ainakin paperilla parannettu tuntuvasti.

12 megapikselin laajakulmakenno pystyy vastaanottamaan 47 prosenttia enemmän valoa, ja kaappaa 1,7 µm pikselin kuvia verrattuna iPhone 12:n 1,4 µm:ään.

Lisäksi iPhone 13:ssa on kennon vakausjärjestelmä, joka nähtiin viime vuonna iPhone 12 Pro Maxissa. Vakaimen saaminen iPhone 13:een on todella vakuuttava saavutus, ja se takaa ilmiömäisen vakaan kuvauksen. Uskomme myös hämäräkuvauksen olevan iPhone 13:ssa parempaa kuin iPhone 12:ssa.

iPhone 13:n takakamerat (Image credit: Apple)

Uuden puhelimen ultralaajakulmaan on tehty niin ikään parannuksia. Linssin aukko on parempi f/1,8 verrattuna iPhone 12:n f/2,4 aukkoon, joten sen pitäisi kyetä parempiin otoksiin heikossa valaistuksessa.

Apple on lisäksi parantanut kameraohjelmistoa entisestään, ja ohjelmisto on nykyään jopa tärkeämpi kuin itse puhelimista löytyvät kamerat.

Tänä vuonna iPhone 13:ssa on elokuvallinen skarppaaja-tila (rack focusing) videokuvatessa. Se osaa seurata älykkäästi tallennetta ja valita sekä vaihtaa tarkennuskohtaa niin, että lopputulos näyttää elokuvamaiselta.

Toiminto vaihtaa tarkennusta automaattisesti kohteen mukaan ja osaa ennustaa, milloin kohde saapuu otokseen. Varsinainen toteutus tuntuu melkein magialta, joten sen toiminnallisuuden testaaminen käytännössä kiinnostaa jo tässä vaiheessa.

iPhone 12:n kamerajärjestelmä (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: tekniset tiedot ja suorituskyky

Uusi vuosi tuo mukanaan uuden Applen A-sarjan suorittimen. Se on yhtä ennustettavissa oleva kuin se on vakuuttavakin.

iPhone 13:ssa nähdään siis tehokkaampi A15 Bionic -suoritin, kun iPhone 12:ssa on A14 Bionic. Molemmat käyttävät 5 nm arkkitehtuuria, mutta A15 on saanut hieman lisäpotkua koneistoonsa.

Puhelimessa on 6-ytiminen suoritin, jonka väitetään olevan 50 % nopeampi kuin kilpailijan paras vastine. Apple ei tosin määritellyt tätä tarkemmin, mutta oletettavasti kyseessä on joko Qualcommin tai Samsungin oma suoritin. Puhelimen 4-ytiminen näytönohjain on puolestaan 30 % nopeampi kuin kilpailijoilla.

Neural Engine -moottori pystyy puolestaan laskemaan 15,8 triljoonaa operaatiota sekunnissa, kun A14 Bionicissa vastaava lukema oli 11 triljoonaa.

Tänä vuonna erot iPhone 13:n ja Pro-mallien välillä ovat jälleen hieman suuremmat, sillä iPhone 13 Pron A15 Bionicissa on yksi ylimääräinen ydin näytönohjaimelle. Tämän luvataankin tarjoavan merkittävä parannus kännykän suorituskykyyn.

Apple väittää lisäksi, että iPhone 13 tukee useampaa 5G-taajuutta kuin koskaan aiemmin. Emme kuitenkaan usko, että tämä merkkaa kovinkaan monelle paljoakaan.

Haluamme myös alleviivata, että Apple on viimein luopunut 64 Gt mallista kokonaan, joka tuntui vanhentuneelta jo vuosia sitten.

Uudet vaihtoehdot ovatkin 128, 256 ja 512 Gt mallit iPhone 13:lle. iPhone 12:ssa vastaavat luvut olivat 64, 128 ja 256 Gt.

iPhone 13 on maltillinen päivitys edeltäjästä (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: akku

iPhone 12:ssa on 2 815 mAh akku, joka oli valitettavasti pienempi kuin tätä edeltäneessä iPhone 11:ssä.

Onneksi iPhone 13 näyttäisi ottavan askeleen oikeaan suuntaan sisältäen entistä isomman akun. Apple ei ole kuitenkaan vahvistanut akun kokoa, mutta huhujen mukaan kyseessä olisi 3 095 mAh akku.

Apple lupaa kuitenkin melko hurjia lukemia iPhone 13:n akkukestävyydelle. Yhtiön mukaan iPhone 13:n akku kestää jopa 2,5 tuntia pidempään kuin iPhone 12:n akku. Jos tämä pitää paikkansa, on ero huikea.

MagSafe tekee niin ikään paluun, mutta emme tiedä, onko siihen tehty mitään parannuksia. Langaton lataus säilyy sen sijaan 15 wattisena.

iPhone 13 ei tule edellisvuoden tapaan laturin kanssa, joten 20 W laturi täytyy löytyä omasta takaa.

iPhone 12 on edelleen hyvä valinta (Image credit: Apple)

Yhteenveto

Aiomme viettää vielä enemmän laatuaikaa iPhone 13:n kanssa arvosteluamme varten, mutta tällä hetkellä se näyttää melko vaatimattomalta päivitykseltä.

Se ei poikkea todennäköisesti suuresti edeltäjästään ulkoisesti tai sisäisesti, mutta emme myöskään odottaneet mitään mullistuksia.

Puhelimessa on tästä huolimatta muutamia tärkeitä parannuksia, jotka on tehty ensisijaisesti kamerajärjestelmään ja huomattavasti kookkaampaan akkuun.

Kun yhtälöön lisätään vielä pienempi näyttölovi ja isommat tallennustilat, uskomme iPhone 13:n olevan riittävä syy päivittää vanha iPhone uuteen.

Uskomme sen sijaan nykyisten iPhone 12:n omistajien selviävän helposti seuraavaan vuoteen. Uutta mallia ei voi sentään kutsua iPhone 12S:ksi, mutta se ylittää rajan vain juuri ja juuri.