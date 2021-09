iPhone 13 vs iPhone 12: Apples tidligere bestseller erstattes

Apple har løftet sløret for sin nyeste mobiltelefonserie, og den nye iPhone 13 vil næsten helt sikkert blive den mest populære af de nye modeller.

Men hvordan sammenligner denne nye mobil sig med sin umiddelbare forgænger, iPhone 12? Vi har endnu ikke testet den nye enhed, men vi har dog en komplet liste over dens specifikationer.

Her er vores sammenligning af de to modeller.

iPhone 13 vs iPhone 12: pris og tilgængelighed

Den nye iPhone 13 kommer i handelen den 24. september 2021. Det er knapt et år efter iPhone 12, som blev lanceret den 20. oktober 2020.

Prisen er omtrent den samme som for iPhone 12, da den blev lanceret. Men iPhone 13-modellerne har alle fået større lagerkapacitet i grundmodellen (starter med 128 GB og ikke 64 som iphone 12) med introduktionen af et nyt topniveau på 512 GB.

Grundmodellen med en lagerplads på 128 GB og koster fra 6.999 kr., 7.899 kr. for versionen med 256 GB og 9.699 kr. for modellen med lagerplads på 512 GB.

Nye iPhone 13 (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: design

Apples mobiler var blevet lidt for generiske at se på, indtil iPhone 12 kom på banen. Pludselig forsvandt de afrundede kanter, og de skarpe industrielle kanter vendte tilbage for første gang siden lanceringen af den første iPhone SE i 2016.

Med tanke på fjorårets kantede modeller er der ingen overraskelse på iPhone 13, også har et design, der minder meget om forgængerens.

Den opskrift, som Apple følger, betyder, at det nok tage et par år før vi vil få et helt nyt iPhone-design at se igen.

De to modeller har også lignende dimensioner, men de er stadig ikke identiske. Sidste års iPhone 12 måler 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, mens den nye iPhone 13 er 146,7 x 71,5 x 7,65 mm. Den nyeste model er således lidt tykkere. Den er også 10 gram tungere end iPhone 12, der vejer 164 gram.

Kamerahakket er mindre på iPhone 13. (Image credit: Apple)

Begge mobiler har kanter i aluminium og overflader i glas, men farverne er lidt forskellige. Den nye iPhone 13 fås i farverne lyserød, blå, midnat, stjerneskær og Product Red, mens du får iPhone 12 i lilla, blå, grøn, hvid, sort og rød.

Ud over farverne er den mest synlige forskel overgangen til et diagonalt orienteret dobbeltkamera-modul. Til sammenligning har iPhone 12 et lodret layout.

Begge mobiler har Apples nanokrystallinske skærmteknologi Ceramic Shield. Dette gør disse skærme fire gange stærkere end tidligere modellers skærme.

Begge mobiler er også IP68-klassificerede. Det betyder, at de kan sænkes til en dybde på seks meter i op til 30 minutter.

Alle rygterne om, at Touch ID ville vende tilbage, viste sig at være usande. På iPhone 13 får du Face ID, ligesom på iPhone 12. Men hakket i skærmen er blevet hele 20 % mindre, så du får en (lidt) større skærmoverflade.

2020-modellen af iPhone 12 har et bredere hak øverst på skærmen. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: skærm

Disse telefoner har meget ens 6,1 tommer Super Retina XDR OLED-skærme med samme opløsning på 1170 x 2532 pixels.

Den største forskel her er, at iPhone 13 kan nå en maksimal lysstyrke på 800 nits, ligesom sidste års iPhone 12 Pro. Dette gør den 28 % lysere end iPhone 12, der har en maksimal lysstyrke på 600 nits. Begge kan dog komme op på et 1200 nits under HDR -forhold.

Apple hævder også, at iPhone 13-skærmen er mere effektiv end tidligere skærme. Der har dog ikke været nogen stigning i ​​opdateringshastigheden endnu. Her er iPhone 13 på 60 Hz, ligesom iPhone 12. I modsætning til sidste år er dette også en god grund til at at investere i en Pro-model.

Alt i alt er dette næsten som et mellemår, når det kommer til skærmen - selvom du får et mindre (lidt) mindee hak og dermed et større skærmområde at nyde.

Skærmen på iPhone 13 (selve billedet) er mere lysstærkt end på iPhone 12. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: kameraer

Begge disse telefoner har dobbelte 12 MP kameraer - en vidvinkel og en ultra vidvinkel. Men systemet i iPhone 13 er mærkbart forbedret, i hvert fald på papiret.

12 MP vidvinkelsensoren kan absorbere 47 % mere lys end tidligere, hvilket tages som tykke pixels på 1,7 µm sammenlignet med 1,4 µm på iPhone 12.

Du får også det sensorskiftstabiliseringssystem, der gjorde billederne utroligt stabile på sidste års iPhone 12 Pro Max, hvilket er en imponerende tilføjelse. Vi forventer, at fotos taget i svagt lys vil være meget bedre på iPhone 13 end på iPhone 12.

Bagsidekameraerne på iPhone 13. (Image credit: Apple)

Den nyeste iPhone-models ultravidvinkelsensor er også blevet forbedret med en bredere blændeåbning på f/1.8 i forhold til f/2.4 på iPhone 12. Igen skulle det betyde, at kvaliteten øges for fotos taget i svagt lys.

Som altid er Apples kamerasoftware lige så vigtig som kameraets hardware og måske endnu vigtigere.

I år har iPhone 13 en ny "Cinematic mode" til videooptagelse, som intelligent kan vælge at flytte fokuspunkter og skabe filmiske resultater.

Den måde, det ændrer fokus på, når motivet gør det, og kan forudsige, hvornår en person kommer ind i billedrammen, virker næsten som magi. Det bliver spændende at se, hvordan dette fungerer i praksis.

De vertikalt placerede kameraer på iPhone 12. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: specifikationer og ydelse

Et nyt år - en ny Apple A-serie processor. Det er lige så forudsigeligt, som det er unægteligt imponerende.

For iPhone 13 betyder dette en forbedring sammenlignet med A14 Bionic-chippen i iPhone 12, da iPhone 13 har en ny A15 Bionic-chip. Begge er 5 nm chips, men A15 har fået et reelt boost i ydeevne.

Her har vi at gøre med en 6-core processor, der er 50 % hurtigere end de førende konkurrenter (sandsynligvis fra Qualcomm eller Samsung) og et quad-core grafikkort, der er 30 % hurtigere end konkurrenterne.

Dens neurale motor håndterer 15,8 billioner beregninger i sekundet, sammenlignet med A14 Bionics 11 billioner i sekundet.

Igen er der en forskel mellem iPhone 13 og dens Pro-søskende. Den nye iPhone 13 Pro har en ekstra GPU-kerne i sin A15 Bionic-chip, hvilket giver en kraftig stigning i grafikydelsen.

Apple hævder også, at iPhone 13 understøtter flere 5G-bånd end tidligere. Men for at være helt ærlig, er der måske ikke mange, der bekymrer sig om denne detalje, medmindre de arbejder for en mobiloperatør.

Vi har allerede nævnt det, men vi er glade for at gentage, at Apple endelig har taget skridtet op fra 64 GB lagerpladsen. Under alle omstændigheder har det virket forældet et stykke tid.

Med iPhone 13 får du nu mulighederne 128 GB, 256 GB eller 512 GB. IPhone tilbød derimod 64 GB i den enkleste model og 256 GB i den mest rummelige.

Den nye iPhone 13 er en beskeden opgradering af forgængeren (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: batteri

Det 2815 mAh batteri, der blev brugt i iPhone 12, repræsenterede et uheldigt skridt tilbage i forhold til forgængeren.

Heldigvis vender iPhone 13 denne tendens og har presset et større batteri ind. Apple har endnu ikke bekræftet størrelsen, men der er rygter om, at det er en celle på 3095 mAh.

Uanset størrelse kommer Apple dristige påstande om ​​iPhone 13's batterilevetid. Åbenbart får de fleste 2½ time længere batterilevetid med iPhone 13 på en enkelt opladning end på iPhone 12. Det er imponerende - hvis det er sandt.

MagSafe er tilbage igen, selvom vi ikke hørte noget om forbedringer på dette område. Vi vil se nærmere på dette i vores test.

Den trådløse opladning er den samme med 15 W.

Igen ser det ud til, at du skal gå og købe din egen 20 W-oplader til iPhone 13.

Fjorårets iPhone 12 er stadig et glimrende alternativ, og prisen falder. (Image credit: Apple)

Vurdering

Vi skal bruge lidt kvalitetstid sammen med iPhone 13 for at være helt sikre, men det ligner en solid opgradering fra iPhone 12.

Det er stadig usandsynligt, at den får så stor indflydelse som forgængeren på grund af det fælles designudtryk, men vi havde heller ikke forventet andet.

Der er herudover sket flere fornuftige forbedringer, især i form af et betydeligt forbedret kamerasystem og væsentligt bedre batterilevetid.

Det mindre hak på skærmen og større lagerkapacitet, overbeviser dette os om, at iPhone 13 vil være en værdifuld opgradering for alle med en ældre iPhone -model.

Vi er dog ret sikre på, at de fleste iPhone 12-brugere vil vente mindst et år mere med at opgradere. Den nye model er for dem at se nok mere en iPhone 12S.