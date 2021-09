iPhone 13 vs iPhone 12: Apples tidligere bestselger erstattes

iPhone 12 (t. v.) vs iPhone 13

Apple har avduket sitt nye mobilsortiment, og nye iPhone 13 kommer temmelig sikkert til å bli den mest populære av de nye modellene.

Men hvordan står denne nye mobilen seg i sammenligning med sin umiddelbare forgjenger, iPhone 12? Vi har ennå ikke fått testet den nye enheten, men vi har likevel en komplett liste over dens spesifikasjoner.

Her er vår sammenligning av de to modellene.

iPhone 13 vs iPhone 12: pris og tilgjengelighet

Nye iPhone 13 kommer i handelen 24. september 2021. Det er knapt ett år etter iPhone 12, som ble lansert 20. oktober 2020.

Prissettingen er omtrent som for iPhone 12, men på grunn av langringsalternativer og valutamarkedene er det likevel noen forskjeller.

Basismodellen har en lagringsplass på 128 GB og koster fra 9790 kroner, 11 090 kroner for varianten med 256 GB og 13 390 kroner for modellen med en lagringsplass på 512 GB.

Ved lanseringen av iPhone 12 lå startprisen på 9990 kroner for alternativet med 64 GB, 10 690 kroner for 128 GB-varianten og 11 990 for modellen med 256 GB.

Som du ser, er lanseringsprisene ganske like, men merkbart høyere for den mest avanserte utgaven. Det er også verdt å merke seg at lagringskapasiteten er blitt kraftig forhøyet, med introduksjonen av et nytt toppnivå på 512 GB.

Noe annet det er viktig å merke seg, er at Apple beholder iPhone 12 i sortimentet ett år til, og har senket prisene for den.

Basismodellen med 64 GB lagring ligger nå på 8490 kroner hos Apple, mens 128 GB-utgaven koster 9190 kroner og 256 GB-varianten 10 490 kroner.

Nye iPhone 13 (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: design

Apples mobiler hadde blitt litt for enkle å kjenne igjen før iPhone 12 kom på banen, Plutselig forsvant de runde kantene, og de skarpe industrielle kantene kom tilbake for første gang siden lanseringen av den første iPhone SE i 2016.

Med tanke på fjorårets kantete modell, er det ingen overraskelse at iPhone 13 dukker opp med et design som minner svært mye om forgjengerens.

Med oppskriften Apple følger, vil det nok ta enda et par år før vi vil få se et helt nytt iPhone-design igjen.

De to modellene har dessuten lignende mål, men de er likevel ikke identiske. Fjorårets iPhone 12 måler 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, mens nye iPhone 13 ligger på 146,7 x 71,5 x 7,65 mm. Dermed er den nyeste modellen en liten anelse tykkere. Den er også 10 gram tyngre enn iPhone 12, som veier 164 gram.

Kamerautstansingen er mindre på iPhone 13. (Image credit: Apple)

Begge mobilene har kanter i aluminium og overflater i glass, men fargene er litt forskjellige. Nye iPhone 13 blir tilgjengelig i fargene rosa, blå, midnatt, stjerneskinn og rød, mens du får iPhone 12 i lilla, blå, grønn, hvit, svart og rød.

Utover fargene er den mest synlige forskjellen overgangen til en diagonalt orientert dobbel kameramodul. iPhone 12 har til sammenligning et vertikalt oppsett.

Begge mobilene har Apples nanokrystallinske skjermteknologi Ceramic Shield. Det gjør disse skjermene fire ganger sterkere enn på tidligere mobiler.

Begge mobilene er dessuten IP68-klassifisert. Det innebærer at de kan senkes ned på seks meters dyp i opptil 30 minutter.

Aller ryktene som verserte om at Touch ID muligens ville bli gjeninnført, viste seg å være usanne. På iPhone 13 får du Face ID, akkurat som på iPhone 12. Men utstansingen i skjermen er blitt hele 20 % mindre, slik at du får større skjermoverflate.

2020-modellen iPhone 12 har en bredere utstansing øverst på skjermen. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: skjerm

Disse mobilene har veldig like 6,1-tommers Super Retina XDR OLED-skjermer, med den samme oppløsningen på 1170 x 2532 piksler.

Her er den største forskjellen at iPhone 13 kan oppnå en maksimal lysstyrke på 800 nits, akkurat som fjorårets iPhone 12 Pro. Det gjør den 28 % mer lyssterk enn iPhone 12, som har en maksimal lysstyrke på 600 nits. Begge kan imidlertid komme opp i en 1200 nits i HDR-forhold.

Apple hevder også at iPhone 13-skjermen er mer effektiv enn tidligere skjermer. Men det er ennå ikke kommet noen økt oppdateringsfrekvens. Her ligger iPhone 13 på 60 Hz, akkurat som iPhone 12. Til forskjell fra fjoråret er det dessuten en god anledning til å satse på en Pro-modell.

Alt i alt er dette nesten som et mellomår å betrakte når det gjelder skjermen – selv om du får en mindre utstansing og en større skjermflate å glede deg over.

Skjermen på iPhone 13 (bildet) er mer lyssterk enn på iPhone 12. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: kameraer

Begge disse mobilene har doble 12 MP-kameraer – en vidvinkel og en ultravidvinkel. Men systemet i iPhone 13 er merkbart forbedret, i det minste på papiret.

Vidvinkelsensoren på 12 MP kan ta opp 47 % mer lys enn tidligere, som fanges opp av tykke piksler på 1,7 µm, sammenlignet med 1,4 µm på iPhone 12.

Du får også sensorskift-stabiliseringssystemet som gjorde bildene utrolig stabile på fjorårets iPhone 12 Pro Max, noe som er et imponerende tilskudd. Vi venter oss at bilder tatt i svak belysning blir ganske mye bedre på iPhone 13 enn på iPhone 12.

De bakre kameraene på iPhone 13. (Image credit: Apple)

Den nyeste mobilens ultravidvinkelsensor har også fått forbedringer, med en bredere blender på f/1.8 sammenlignet med f/2.4 på iPhone 12. Igjen skal dette bety at kvaliteten økes for bilder tatt ved svak belysning.

Som alltid er Apples kameraprogramvare like viktig som kameraenes maskinvare, ja kanskje enda viktigere.

I år har iPhone 13 fått en ny «Cinematic-modus» ved innspilling av video, som kan velge intelligent å flytte fokuspunkter og skape filmatiske resultater.

Måten den endrer fokus på når motivet gjør det, og kan forutsi når en person vil entre bilderammen, virker nærmest som magi. Det skal bli spennende å se hvordan dette fungerer i praksis.

De vertikalt plasserte kameraene på iPhone 12. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: spesifikasjoner og ytelse

Et nytt år – en ny Apple A-serie-prosessor. Det er like forutsigbart som det unektelig er imponerende.

Med årets iPhone 13 innebærer det en kraftøkning sammenlignet med A14 Bionic-brikken i iPhone 12 til en ny A15 Bionic-brikke. Begge er 5 nm-brikker, men A15 har fått et skikkelig løft i ytelsen.

Her har vi å gjøre med en 6-kjernet prosessor som er 50 % raskere enn de ledende konkurrentene (trolig noe fra Qualcomm eller Samsung) og et firekjerners grafikkort som er 30 % raskere enn konkurrentene.

Dens nevrale motor klarer 15,8 billioner operasjoner i sekundet, sammenlignet med A14 Bionics 11 billioner operasjoner i sekundet.

Igjen er det en forskjell på iPhone 13 og dens Pro-søsken. Nye iPhone 13 Pro har nemlig en ekstra GPU-kjerne i sin A15 Bionic-brikke, noe som gir en kraftig økning i grafikkytelsen.

Apple hevder dessuten at iPhone 13 støtter flere 5G-bånd enn tidligere. Men for å være helt ærlige, er det kanskje ikke så mange som bryr seg om denne detaljen, med mindre de jobber for en mobiloperatør.

Vi har allerede nevnt det, men gjentar med glede at Apple endelig har tatt steget opp fra lagringsalternativet 64 GB. Det har uansett virket foreldet en god stund.

Med iPhone 13 får du nå alternativene 128 GB, 256 GB eller 512 GB. iPhone bød på sin side på 64 GB i den enkleste modellen og 256 GB i den romsligste.

Nye iPhone 13 er en beskjeden oppgradering fra forgjengeren. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: batteri

Batteriet på 2815 mAh som ble benyttet i iPhone 12 representerte et uheldig tilbakesteg samarbeidet med forgjengeren.

Heldigvis snur iPhone 13 denne trenden og har klemt inn et større batteri. Apple har ennå ikke bekreftet størrelsen, men det ryktes å handle om en celle på 3095 mAh.

Uansett størrelse kommer Apple med djerve påstander om utholdenheten til iPhone 13. Tydeligvis skal de fleste få 2,5 timer lengre batteritid med iPhone 13 på én opplading enn med iPhone 12. Det er imponerende – hvis det er sant.

MagSafe er tilbake nok en gang, selv om vi ikke fikk høre noe om eventuelle forbedringer på dette feltet. Vi vil se nærmere på dette i vår test. Den trådløse oppladingen er den samme, med 15 W.

Igjen ser det ut til at du selv må gå til innkjøp av egne 20 W-ladere til iPhone 13.

Fjorårets iPhone 12 er fremdeles et ypperlig alternativ, og prisen har sunket. (Image credit: Apple)

Vurdering

Vi må tilbringe litt kvalitetstid med iPhone 13 for å være helt sikre, men den ser ut som en solid oppgradering fra iPhone 12.

Det er likevel lite trolig at den vil få like stor innvirkning som sin forgjenger, på grunn av det delte designuttrykket, men vi ventet oss heller ikke noe annet.

Dessuten er det gjort flere fornuftige forbedringer her, særlig i form at et vesentlig forbedret kamerasystem og betydelig bedre batteritid.

Legger vi til en mindre utstansing i skjermen og større lagringskapasitet, overbeviser dette oss om at iPhone 13 vil være en verdifull oppgradering for alle med en eldre iPhone-modell.

Vi er imidlertid ganske sikre på at de fleste iPhone 12-brukere vil vente i minst ett år til med å oppgradere. Den nye modellen fungerer nok mest som en iPhone 12S.