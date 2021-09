Apple iPhone 13-lanseringen – 6 ting du kanskje ikke fikk med deg

iPhone 13 er nå lansert – men hvis du er en fan av Apple-telefonene, vel, da visste du allerede at telefonen var nært forestående? Apple er sikker som banken når det gjelder de årlige telefonlanseringene, og nye iPhone 13 (for ikke å snakke om iPhone 13 mini og iPhone 13 Pro) var intet unntak, de nye modellene ble annonsert i september, som vanlig.



Likevel hadde Apple et par ess i ermet som overrasket – og vi snakker ikke bare om lanseringen av nye iPad-modeller eller Apple Watch 7.



Her er 6 detaljer som kanskje gikk deg hus forbi fra Apples seneste lanseringsevenement.

(Image credit: Apple)

Vi elsker iPad mini, Apples mest hendige nettbrett. Det blir ofte satt av litt for lite tid til disse små vidunderne under lanseringsarrangementene – de må gjerne spille annenfiolin mens de større variantene og iPhone-telefonene sprudler på scenen. Nye iPad mini, den oppdaterte 2021-versjonen, var en litt annen historie.



Det nye designet ser mer industrielt og profesjonelt ut, og ligner mer på det vi finner i iPad Pro-serien. Størrelsen er den samme som i tidligere modeller, men Apple har i år laget plass til en større skjerm – på 8,3 tommer. Samtidig ble vi servert en 40 % raskere CPU-ytelse og hele 80 % raskere GPU-ytelse, og enda bedre ble det da vi fikk høre at den kan holde Apple Pencil ved hjelp av magneter, støtter 5G og har stereohøyttalere. Den nye modellen fikk til og med en USB-C-port, noe som åpner for bruk sammen med en hel rekke kompatibelt tilbehør.

(Image credit: Apple)

2. watchOS 8 fungerer nå bedre for syklister

Hvis du har planer om å ta en sykkeltur med en Apple Watch på armen, så kan nye watchOS 8 være langt nyttigere enn forgjengerne har vært.



Syklister kan se frem til å bli spurt om å starte et sykkelprogram når klokken automatisk skjønner at du har satt deg på sykkelen, og om du tar deg en rast, så vil Apple Watch sette økten på pause. Enda mer imponerende (og viktig) er det at klokken nå skjønner om du opplever et fall fra sykkelen – et unikt sett bevegelser, som skiller seg fra den eksisterende funksjonen som innebærer at klokken forstår at du faller om du står oppreist.



Hvis du tar det litt mer med ro, og sykler med elsykkel, så kan du fortelle klokken din (såfremt du har installert watchOS 8) at du får drahjelp fra den elektriske motoren, slik at kaloriforbruket justeres deretter.

(Image credit: Apple)

3. Portrett-modus i video = Cinematic-modus i iPhone

Har du en filmskaper i magen, men ikke har råd til profesjonelt utstyr, så kan du trøste deg med at Apple inviterte Oscar-vinner Kathryn Bigelow til iPhone 13-premieren, og lot henne leke med de nye kameraene til hun var fornøyd – og gjett om hun var fornøyd! Særlig mye skryt fikk den nye Cinematic-modusen som du kan bruke når du gjør videoopptak med nye iPhone 13.



Dette innebærer i praksis at det blir enklere å stille inn dybdefokus når man gjør opptak – iPhone-kameraet får virkelig brukt fokusfunksjonaliteten til sitt fulle med denne modusen. Her får man bokeh og snever dybdefokus, og muligheten til å gjøre en overgang fra eksempelvis fokus på et subjekt nære kameraet til et subjekt lengre unna, uten at man trenger å styre det selv. Systemet vil forstå når et subjekt entrer bildet, og vil fokusere på en annen del av bildet hvis subjektet for eksempel snur seg vekk fra kameraet. Du kan også manuelt trykke på et element i bildet, slik at Apples automatiske AI-system ikke legger seg opp i hva du vil fokusere på. Materialet skytes i Dolby Vision (HDR).

(Image credit: Apple)

OLED-skjermen på nye iPhone 13 Pro vil få en skikkelig kjekk ny funksjon. Ikke bare har den en maksimal lysstyrke utendørs på 1000 nits, men i år får vi også en automatisk modus for oppdateringsfrekvensen, som Apple kaller ProMotion. Dette gjør at man får silkemyke bevegelser, siden Apples skjerm synkroniseres helt nøyaktig med bildene som blir produsert av CPU-en og GPU-en.



Bare for å klargjøre: Det finnes allerede en rekke Android-enheter som tilbyr samme funksjon, så Apple er ikke først ute med denne nyvinningen i smarttelefoner. Samtidig er det slik at en oppdateringsfrekvens som justeres automatisk først kommer til sin rett når det brukes til gaming, og Apples App Store og Apple Arcade-tjeneste har noen virkelig fjonge og krevende spill. Bruker man denne nye funksjonaliteten er det ingen tvil om at disse kommer til å ta seg svært godt ut.

(Image credit: Apple)

5. iPhone 13 Pro og Max får 1 TB lagring

Vi kan vel alle være enige om at større er bedre? I alle fall når det gjelder lagringsplass – og siden du fremover, med iPhone 13, kommer til å skyte en hel masse snutter i Dolby Vision og 4K, så holder det ikke med lagringsplass i miniputtklassen. I tillegg til varianter med 128 GB, 256 GB og 512 GB, så får vi i år også tilgang til iPhone 13 Pro-modeller med hele 1 TB lagringsplass. Vi anbefaler at du stålsetter deg før du leser prisen, dog, for du må ut med 18 190 kroner for Pro-modellen, og om du skal flotte deg med iPhone 13 Pro Max, så må du hoste opp 19 390 kroner.

(Image credit: Apple)

6. Hvil i fred, iPhone XR

Lanseringen av iPhone 13-serien har dyttet alle de andre foregående iPhone-modellene ned på rangstigen, og dermed også ned i pris. Nå kan man altså få eldre modeller til nedsatt pris – og nå har også klassikeren iPhone XR forsvunnet fra Apples nettbutikk. iPhone 11 tar over som eldstemann i flokken, mellom iPhone SE (2020) og iPhone 12 mini. Sistnevnte kan du nå få for 6990 kroner, og gitt at man her blant annet får nattmodus i kameraet, og en langt hendigere telefon, så er dette strengt tatt en bedre telefon enn iPhone XR. Vi tar likevel en siste skål for XR, som ble lansert i 2018, med mange av de gjeveste funksjonene til en billigere penge. iPhone XR, det var hyggelig så lenge det varte.