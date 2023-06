De Oppo Reno8 T zou een sterke midrange smartphone zijn in 2020, maar het is inmiddels 2023. Hij moet het vooral hebben van zijn sterke batterijduur en fijne ontwerp, aangezien je bij de concurrentie zonder veel moeite betere camera's, prestaties en hogere oplaadsnelheden kan vinden.

Gewoonlijk lanceert Oppo zijn Reno-smartphones met een sterke focus op fotografie in het najaar. Dit jaar loopt dat net iets anders, aangezien we uit het niets de Oppo Reno8 T zagen, als aanvulling op de Reno8-serie die in 2022 verscheen. De telefoon is een optie voor gebruikers met een lager budget door zijn adviesprijs van 385 euro. Weet Oppo de camera-ervaring waar de Reno-serie om bekend staat te behouden voor deze prijs of krijg je de standaard middenklasse camera's?

Oppo Reno8 T review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 385 euro, maar inmiddels te vinden met korting

Beschikbaar bij beperkte retailers (Amazon, bol.com, MediaMarkt)

Met zijn adviesprijs van 385 euro zit de Oppo Reno8 T op een ongebruikelijk prijspunt. Het grote voordeel is dat de adviesprijs snel is gedaald en dat je de telefoon nu makkelijk onder de 300 euro kan vinden, waardoor hij in de budgetklasse terechtkomt.

Rond het prijspunt van 300 euro vind je nu bijvoorbeeld ook de Motorola edge 30 neo. Die heeft een kleinere batterij, maar kan twee keer sneller opladen, ondersteunt draadloos opladen, 5G-connectiviteit en heeft een 120Hz-display. Ook de Redmi Note 12 Pro zit rond dezelfde prijs en geeft je een krachtigere camera met 120Hz-display.

Prijs-kwaliteit score: 3/5

(Image credit: Future)

Oppo Reno8 T review: specs

Swipe to scroll horizontally Adviesprijs 385 euro Scherm 6,43-inch AMOLED, 90Hz refresh rate, 1080 x 2400 pixels Afmetingen 160,8 x 73,8 x 7,8 mm Gewicht 180g Camera's achter 100MP (primair) + 2MP (micro) + 2MP (diepte) Selfiecamera 32MP Chipset MediaTek Helio G99 Opslag 128GB RAM 8GB 5G-connectiviteit Nee Batterij 5.000mAh Opladen 33W, niet draadloos

Oppo Reno8 T review: design en display

Stevig Gorilla Glass 5 op de voorkant

6,43-inch AMOLED-display met beperkte helderheid

90Hz refresh rate is iets te laag voor deze prijs

Qua design is het duidelijk dat je hier een Reno-smartphone krijgt. De camera's achteraan zitten in een glinsterende balk en rond de hoofdcamera zit een lichtring die bijvoorbeeld groen oplicht wanneer je hem oplaadt. De matte achterkant van mijn Oppo Reno8 T zag er verder premium uit en vingerafdrukken waren amper te zien. De plastic zijkanten voelen daarentegen niet erg premium, maar het geheel is wel voldoende stevig. Vooraan zit namelijk Gorilla Glass 5 (met een plastic screenproctector) zodat het scherm krasvrij blijft. Een extra pluspunt is dat de 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons behouden is.

(Image credit: Future)

De Oppo Reno8 T maakt gebruik van een AMOLED-display, zoals we steeds vaker zien voor deze prijs. Kleurenweergave is over het algemeen prima en het contrast is uitstekend. Qua helderheid kan hij echter niet tippen aan meer premium smartphones. De maximale helderheid bedraagt namelijk 800 nits en dat was voor mij niet altijd voldoende om in de felle zon alles te kunnen zien. De kin onderaan het scherm is daarnaast iets dikker dan je zou verwachten voor dit geld. Dat doet wel wat af van de premium uitstraling van de achterkant.

Een ander puntje is het refresh rate van 90Hz. Voor deze prijs verwachten we intussen eigenlijk 120Hz en de overstap van 120Hz naar 90Hz was voor mij toch merkbaar. Alles verliep net iets minder soepel dan gehoopt. Zowel navigeren door de interface en scrollen door social media gaf niet de ervaring die je verwacht van een Reno-smartphone.

Design score: 4/5

Display score: 3,5/5

(Image credit: Future)

Oppo Reno8 T review: camera

100MP-hoofdcamera zonder optische beeldstabilisatie

2MP-microscoopcamera en 2MP-dieptesensor zijn louter opvulling

Een ultra-wide was fijn geweest

Gewoonlijk verwacht je bovengemiddelde cameraprestaties van de Reno-serie, maar dat gaat nét iets anders bij de Oppo Reno8 T. Ik moest ook niet verder kijken dan de specs om een eerste conclusie te kunnen maken. Je krijgt namelijk een combinatie van een erg ongebruikelijke 100MP-hoofdcamera, 2MP-microscoopcamera en 2MP-dieptesensor. Hoewel de groothoekcamera's van middenklassers soms teleurstellen, zijn deze camera's wel prima voor foto's overdag. Het feit dat je helemaal geen ultra-wide krijgt bij de Oppo Reno8 T is voor velen (waaronder mezelf) een dealbreaker.

Maar goed, genoeg over wat er niet is, tijd om te kijken naar wat er wel is. Het is duidelijk dat de 100MP-hoofdcamera het zware werk zal moeten doen. Hoewel optische beeldstabilisatie bij de concurrentie op dit prijspunt wel aanwezig is, is dat ook iets dat de Reno8 T mist. Foto's worden vervolgens altijd in 12MP genomen en het is niet mogelijk een foto's in de volledige 100MP-resolutie te nemen. Video kan je maximaal in 1080p bij 30fps nemen, maar zelfs elektronische stabilisatie ontbreekt waardoor elke trilling met je hand zichtbaar zal zijn.

Image 1 of 8 geen zoom (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future) geen zoom (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future) geen zoom (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future) geen zoom (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future)

Hoewel Oppo de 100MP-camera aanprijst als portretcamera en je zelf de brandpuntsafstand kan aanpassen in de portretmodus, zien de eigenlijke portretten er niet meer dan normaal uit. De Oppo Reno8 T verricht geen wonderen en geeft je de camera-ervaring die je verwacht van een middenklasser, maar dan zonder ultra-wide.

Foto's bij daglicht zien er verder prima uit met voldoende details en verrassend realistische kleuren. De nabewerking heeft bij dit soort telefoons vaak de neiging om alle kleuren op te krikken zodat gras een chemisch groene kleur krijgt, maar dat is hier niet zo. Alles ziet er natuurgetrouw uit en het dynamisch bereik is prima. In de camera-app heb je de mogelijkheid om met een sneltoets 2x in te zoomen. Het gaat hier om digitale zoom, maar door de hoge 100MP-resolutie zijn die foto's meestal nog bruikbaar. Door het gebrek aan optische beeldstabilisatie, moet je de Oppo Reno8 T wel stevig vasthouden met beide handen om waas te voorkomen.

Tot slot zien foto's met de nachtmodus er degelijk uit zolang je ook hier de telefoon stevig vasthoudt. De kleinste trilling of beweging kan al zorgen voor wazige elementen in de uiteindelijke foto.

Camera score: 3/5

(Image credit: Future)

Oppo Reno8 T review: Prestaties en software

MediaTek Helio G99 met 8GB RAM is geen snelheidswonder

128GB opslag, uitbreidbaar met microSD-kaart

Android 13 met ColorOS uit de doos, weinig bloatware

Voor dit geld verwacht je geen snelheidswonder en dat krijg je ook niet. De MediaTek Helio G99 is een chip voor smartphones in de lagere middenklasse (of het hogere budgetsegment) en is prima voor dagelijks gebruik. Tussen verschillende apps wisselen gaat over het algemeen redelijk vlot en wie hun telefoon gebruikt voor sociale media en de occasionele foto, kan perfect verder met de Oppo Reno8 T. Houd er wel rekening mee dat er geen ondersteuning voor 5G-netwerken is.

Tijdens games merk je snel wat de limieten van de telefoon zijn. Eenvoudige games zoals Hearthstone of Marvel Snap zorgen voor weinig problemen, hoewel je hier ook al haperingen kan zien. Zwaardere games zoals Genshin Impact of Honkai: Star Rail zijn daarentegen geen goede match voor de Oppo Reno8 T. Het duurt erg lang voor nieuwe regio's geladen zijn, de frame rate neemt een duik naar een onspeelbaar niveau en de telefoon wordt bovendien zo heet dat je hem niet meer vast wil houden.

(Image credit: Future)

Op vlak van software krijg je bovendien iets tussen de premium en budget ervaring. De Oppo Reno8 T draait uit de doos Android 13 met Oppo's eigen ColorOS. De bloatware blijft hier redelijk beperkt met vier basic games, de Amazon-app en iets dat "O Relax" heet en je zou moeten helpen ontspannen. Met 128GB interne opslag kom je alleszins niets tekort en er is zelfs een microSD-kaartslot zodat je het geheugen kan uitbreiden.

De enige speciale feature in deze versie van ColorOS zijn de instellingen voor de lichtring rond de hoofdcamera. Oppo noemt dit trouwens de breathing light en normaal krijg je bij je eerste bezoek aan de instellingen bovenaan een grote melding om dit in te stellen. Zo kan je kiezen uit tien verschillende kleuren voor het lampje, instellen of het lampje flikkert bij inkomende oproepen, meldingen van apps (in te stellen per app) en zelfs of het oplicht wanneer je een game opstart. Op die manier kan je de Oppo Reno8 T met het scherm naar beneden leggen om afleiding te beperken en toch op de hoogte blijven van de belangrijkste meldingen. Een erg handige toevoeging!

Prestaties en software score: 4/5

(Image credit: Future)

Oppo Reno8 T review: Batterij

5.000mAh-batterij gaat meer dan een dag mee

33W-snelladen is prima, maar had hoger gemogen

Van 0 naar 50 procent in 30 minuten

De prestaties zijn misschien niet geweldig, maar de batterij is dat wel. Met een capaciteit van 5.000mAh had ik altijd voldoende om een volledig dag door te komen met soms nog 30 procent in de tank. Bij licht gebruik is het daarom mogelijk om twee dagen te doen met een volle batterij.

Oppo geeft daarnaast de oplader bij in de doos en hier is dat hun 33W SuperVOOC-snellader. Twee jaar geleden was dit prima voor deze prijs, maar nu bieden concurrenten vaak het dubbele aan. De Motorola edge 30 neo haalt bijvoorbeeld 68W en zit door zijn kleinere batterij meer dan twee keer sneller vol. Oppo geeft aan dat je in een halfuur van 0 naar 50 procent kan gaan en de oplaadtest bevestigde dat. Elke minuut komt er ongeveer 2 procent batterij bij en dat blijft verrassend stabiel. Zo had de Oppo Reno8 T 15 minuten nodig om van 75 naar 95 procent te gaan, terwijl de snelheid bij concurrenten vaak afneemt vanaf 80 procent.

Batterij score: 4,5/5

Moet je de Oppo Reno8 T kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Zelfs nu de prijs onder 300 euro is gezakt, biedt de concurrentie soms meer waar voor je geld. 3/5 Design Een fijn, stevig design, hoewel de plastic zijkanten goedkoop aanvoelen. 4/5 Display Inmiddels verwachten we 120Hz voor dit geld en geen 90Hz. 3,5/5 Camera De hoofdcamera werkt prima, maar het gebrek aan een ultra-wide is een dealbreker voor sommigen. 3/5 Prestaties en software Prima prestaties, relatief schone software en de nieuwste Android-versie. 4/5 Batterij Een batterij die het twee dagen kan volhouden. 33W-snelladen is echter aan de lage kant voor Oppo. 4,5/5

Koop hem als...

Je twee dagen wil doen met een volle batterij De Oppo Reno8 T kan bij licht gebruik twee dagen doen op een volle batterij.

Je een uniek ontwerp wil De lichtgevende ring rond de camera ziet er leuk uit en is bovendien functioneel.

Koop hem niet als...

Je graag landschapsfoto's neemt Zelfs budget smartphones hebben tegenwoordig een ultra-wide camera. Het feit dat die ontbreekt op de Reno8 T is, wat mij betreft, zijn grootste zwakte.

Je een 5G-abonnement hebt Telefoons met deze adviesprijs hebben vaak 5G-connectiviteit, maar dit ontbreekt bij de Reno8 T. Houd hier rekening mee als je een 5G-abonnement hebt (of wil aanschaffen).

Oppo Reno8 T: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Oppo Reno8 T Motorola edge 30 neo Redmi Note 12 Pro Adviesprijs 385 euro 399 euro 399 euro Scherm 6,43-inch AMOLED, 90Hz refresh rate, 1080 x 2400 pixels 6,28-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 1080 x 2400 pixels 6,67-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 1080 x 2400 pixels Afmetingen 160,8 x 73,8 x 7,8 mm 152,9 x 71,2 x 7,8 mm 163 x 76 x 8 mm Gewicht 180g 155g 187g Camera's achter 100MP (primair) + 2MP (micro) + 2MP (diepte) 64MP (primair) + 13MP (ultra-wide) 50MP (primair) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro) Selfiecamera 32MP 32MP 16MP Chipset MediaTek Helio G99 Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 1080 Opslag 128GB 128GB 128GB RAM 8GB 6GB 6GB 5G-connectiviteit Nee Ja Ja Batterij 5.000mAh 4.020mAh 5.000mAh Opladen 33W, niet draadloos 68W + 5W draadloos 67W, niet draadloos

Motorola edge 30 neo Voor dezelfde prijs heb je de extreem compacte Motorola edge 30 neo die wél een ultra-wide heeft, twee keer sneller kan opladen en een 120Hz refresh rate ondersteunt. Lees hier de Motorola edge 30 neo review