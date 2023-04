Redmi Note 12 Pro review

Hoewel de Redmi Note 12 Pro een van de goedkopere telefoons van Xiaomi is, bevat hij features die duurdere concurrenten vaak niet hebben. Het AMOLED-display met niet alleen 120Hz refresh rate, maar ook Dolby Vision, is erg indrukwekkend. De batterij gaat niet alleen lang mee, maar zit ook razendsnel weer vol dankzij 67W-snelladen. Het meest verrassende onderdeel is de primaire camera die scherpe foto's maakt in bijna alle omstandigheden. Toch blijft het jammer dat je Android 12 uit de doos krijgt in plaats van Android 13.

Hoewel Xiaomi nog niet zo lang geleden de Xiaomi 13 heeft gelanceerd, zagen we snel daarna een trio Redmi Note 12-telefoons aan lagere prijzen. Voor deze review ging ik aan de slag met de Redmi Note 12 Pro die vooral de aandacht trekt met zijn 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en 5.000mAh-batterij met 67W-snelladen.

Redmi Note 12 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De Redmi Note 12 Pro krijgt een adviesprijs van 399 euro en bevindt zich daarmee netjes in het midden van de serie. De reguliere Redmi Note 12 begint daarnaast bij 249 euro en de Redmi Note 12 Pro Plus kost 499 euro. Op 23 maart 2023 heeft Xiaomi de telefoons in Europa gelanceerd en inmiddels hebben ze hun weg naar de meeste retailers gevonden.

Met deze prijs zit de Redmi Note 12 Pro in hetzelfde vaarwater als de Samsung Galaxy A34 die een week eerder is gelanceerd met een adviesprijs van 389 euro. Ook de Motorola edge 30 neo vind je momenteel in de winkel rond dit prijspunt.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

(Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally Redmi Note 12 Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro Plus Prijs: 249 euro (4G) / 299 euro (5G) 399 euro 499 euro Afmetingen: 165,9 x 76,2 x 8 mm 163 x 76 x 8 mm 162,9 x 76 x 8,9 mm Gewicht: 188 gram 187 gram 208 gram Besturingssysteem: Android 12 Android 12 Android 12 Schermgrootte: 6,67 inch 6,67 inch 6,67 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels Processor: Snapdragon 4 Gen 1 (4G) / Snapdragon 685 (5G) MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080 RAM: 4GB / 6GB 6GB / 8GB 8GB / 12GB Opslag: 128GB 128GB / 256GB 128GB / 256GB Batterij: 5.000mAh met 33W-snelladen 5.000mAh met 67W-snelladen 5.000mAh met 120W-snelladen Camera's achter: 48MP-hoofdcamera, 8MP-ultrawide, 2MP-macro 50MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro 200MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro Selfiecamera: 13MP 16MP 16MP

Redmi Note 12 Pro review: Design

Het eerste dat opvalt aan het design van de Redmi Note 12 Pro is dat hij veel overeenkomsten heeft met de Poco X5 die begin februari werd aangekondigd. Het camerablok met drie lenzen is identiek, evenals de vlakke zijkanten en zelfs de afmetingen. De telefoon ziet er naar mijn mening heel gewoontjes uit. Ik kreeg de zwarte versie toegestuurd en ik kon hier eigenlijk niets vinden dat hem onderscheidt van de rest. Het camerablok is ook gemaakt van hetzelfde glanzende zwarte glas als de rest van de achterkant. Als dat blok een andere tint zwart had of een matte afwerking, zou dat de telefoon iets meer identiteit geven.

De Redmi Note 12 Pro kan dankzij het Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant zeker tegen een stootje. Ik vind het alleen erg jammer dat hier gekozen is voor een glanzende in plaats van een matte afwerking, zoals bij de Poco X5. Nadat ik de telefoon uit de doos had genomen, stonden er al vingerafdrukken op de achterkant. Gelukkig levert Xiaomi een plastic cover mee in de doos, maar dan was het alsnog een uitdaging om die op de telefoon te krijgen zonder dat er een vingerafdruk op de achterkant verscheen.

(Image credit: Future)

Met afmetingen van 163 x 76 x 8 mm is dit zeker niet de kleinste telefoon die je kan vinden. Dankzij de beeldverhouding van 20:9 past de Redmi Note 12 Pro wel nog goed in één hand, maar verwacht niet dat je met die ene hand bij alle hoeken van het scherm kan. De randen rondom het 6,67-inch display zijn bovendien verrassend dun, waardoor de telefoon duurder oogt dan hij daadwerkelijk is. De vingerafdrukscanner zit op zijn beurt verwerkt in de vergrendelknop aan de zijkant en wist altijd meteen te werken bij de eerste aanraking.

Tot slot is er goed nieuws voor mensen met een koptelefoon met kabel, want de Redmi Note 12 Pro heeft een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Iets dat daarentegen ontbreekt is degelijke waterbestendigheid. De Redmi Note 12 Pro krijgt een IP53-score, waardoor hij slechts bestand is tegen spatwater. Zelfs een hevige regenbui kan hem fataal worden. Er zit wel een beschermende flap in het hoesje die de USB-C-aansluiting kan bedekken om toch wat extra bescherming te bieden.

Design score: 3/5

Redmi Note 12 Pro review: Display

Dit is niet de eerste keer dat we een 6,67-inch AMOLED display met 120Hz refresh rate zien bij Xiaomi. De Redmi Note 12 Pro voegt wel iets nieuws toe aan de mix in de vorm van Dolby Vision, waardoor compatibele content er nog beter uitziet.

Door het 120Hz refresh rate gaat alles van scrollen over sociale media tot navigeren door de instellingen enorm soepel. Met de standaardinstellingen kan de Redmi Note 12 Pro wisselen tussen 60Hz en 120Hz. Als je stroom wil besparen, kan je het refresh rate ook handmatig beperken tot maximaal 60Hz of het permanent op 120Hz instellen. Sommige goedkopere telefoons maken gebruik van zwakkere processoren, waardoor je in de praktijk geen vloeiende animaties te zien krijgt. De Redmi Note 12 Pro heeft echter geen last van dit probleem. Zelfs wanneer je wisselt tussen verschillende apps of twee apps naast elkaar draait, gaat alles lekker soepel.

De zwakke plek van het display is zeker en vast de maximale helderheid van 900 nits. Binnenshuis is er meestal geen probleem, maar als je buiten komt in de felle zon, dan zie je niet veel meer. Combineer dit met een zonnebril op je neus en je zou denken dat de telefoon gewoon uit staat. Dit effect wordt daarnaast erger wanneer je niet recht op het display kijkt. Kijk je vanaf de zijkant wanneer de telefoon gekanteld is, dan ziet alles er nog iets donkerder uit.

Display score: 4/5

(Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro review: Camera

De zwakke plek van de Redmi-telefoons is meestal de camera en ik was dan ook aangenaam verrast met de prestaties van de Redmi Note 12 Pro. De belangrijkste reden daarvoor is een nieuwe 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS). De andere drie camera's zijn niet gewijzigd en je krijgt hier dus nog steeds een 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera en 16MP-selfiecamera.

Ik lieg niet als ik zeg dat dit misschien wel de beste primaire camera is die je voor dit geld kan krijgen. Overdag zien foto's binnen en buiten er enorm scherp uit. Kleuren zijn meestal natuurgetrouw, hoewel je soms beter de AI-assistent deactiveert. Wanneer hij gras, bomen of planten opmerkt, geeft hij die namelijk een erg felle (bijna chemische) groene kleur. Standaard maakt de Redmi Note 12 Pro foto's van 12MP, maar je kan ook de volledige 50MP-resolutie gebruiken. Gewoonlijk hebben budget telefoons frustrerend lang nodig om foto's in een hogere resolutie te nemen. Ik was bijgevolg opnieuw verrast dat ik geen seconde moest wachten nadat ik op de sluiterknop had gedrukt.

De nachtmodus wist me ook te verbazen. Ik heb hem vergeleken met de nachtmodus op de Xiaomi 13 en bij sommige foto's had ik bij wijze van spreken een vergrootglas nodig om verschillen op te merken. Ik durf zelfs zeggen dat de Redmi Note 12 het in sommige foto's beter deed dan de twee keer duurdere Xiaomi 13. Dat laatste is mijn algemene indruk van de 50MP-camera. Hij doet het namelijk net zo goed als sommige camera's op smartphones die twee keer meer kosten.

(Image credit: Future)

Tot zover mijn liefdesbrief aan de primaire camera, want de ervaring van de andere drie camera's was nét iets anders. De 8MP-groothoekcamera verliest namelijk snel kwaliteit bij alles dat geen daglicht is. Hoewel de nachtmodus ook werkt met de groothoekcamera zijn de resultaten hier verre van Instagram-waardig. De ultrawide is zeker niet slecht, maar het verschil in kwaliteit met de primaire camera is enorm.

Het enige positieve aan de 2MP-macrocamera is dat hij autofocus heeft, maar we weten allemaal dat die camera louter als opvulling dient. De 16MP-selfiecamera is tot slot prima zolang er wat licht (zowel daglicht als kunstmatig licht) in de buurt is. Vergeet wel niet de beauty-filter uit te zetten, aangezien die standaard ingeschakeld is. Xiaomi heeft soms de slechte gewoonte om altijd je gezicht "glad te strijken" zonder mogelijkheid om dit uit te schakelen. Het feit dat je die optie hier makkelijk kan uitschakelen en daarna eindigt met een waarheidsgetrouwe selfie, is erg fijn.

Camera score: 4/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 9 De AI-assistent maakt planten iets té groen (Image credit: Future) Dat is al stukken beter (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) Ultrawide (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) Ultrawide (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) Nachtmodus hoofdcamera (Image credit: Future) Nachtmodus ultrawide (Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro review: Prestaties

Binnenin de Redmi Note 12 Pro vind je de MediaTek Dimensity 1080 chipset in combinatie met 128GB opslag en 6GB RAM of 256GB opslag en 8GB RAM. Deze chip is geen snelheidswonder, maar is prima voor gemiddelde gebruikers en lichte games. Navigeren door de interface gaat snel, wisselen tussen de apps gebeurt vlot en bij dagelijks gebruik heb ik eigenlijk nooit problemen of haperingen ondervonden.

Ik heb een kwartier geprobeerd om Genshin Impact te spelen en zelfs op de laagst mogelijke instellingen ging dat niet enorm vlot. Hoewel Pokémon Unite vervolgens zei dat mijn telefoon de hoogste instellingen niet aankon, ging dat eigenlijk gewoon prima. Lichte en gemiddelde games zijn bijgevolg zeker goed te spelen, maar zwaardere games laat je beter achterwege.

Prestaties score: 4,5/5

(Image credit: Xiaomi)

Redmi Note 12 Pro review: Software

Het grootste probleem is wellicht de software. Je krijgt namelijk wel de nieuwe MIUI 14, maar die draait bovenop Android 12. Toen de Poco X5 werd aangekondigd, haalde ik dit ook aan als minpunt en het feit dat de Redmi Note 12 Pro bijna twee maanden later wordt aangekondigd in Europa met dezelfde oude Android-versie is voor sommigen een probleem. De Redmi-telefoons staan niet bekend om een fantastisch updatebeleid, dus met een beetje geluk krijg je Android 13 in de loop van de zomer. Qua security zijn er minder problemen, aangezien mijn Redmi Note 12 Pro bij het opstarten meteen wilde updaten naar de security patch van februari 2023.

Net zoals bij de Poco X5 krijg je hier de volledige bloatware-ervaring met allerlei vooraf geïnstalleerde apps die je wellicht niet nodig hebt. Ook hier zijn ze allemaal makkelijk te verwijderen, maar het is natuurlijk fijner als je een nieuwe telefoon koopt waarvan je geen 20 apps moet verwijderen die kostbare opslagruimte in beslag nemen.

Software score: 3/5

(Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro: Batterij

De volledige Redmi Note 12-serie deelt dezelfde 5.000mAh-batterij, maar de oplaadsnelheid verschilt wel bij elk model. De Redmi Note 12 Pro kan met 67W-snelladen en zit daarmee op hetzelfde niveau als de Motorola edge 30 neo. De batterij gaat indrukwekkend lang mee en je kan bij licht gebruik twee dagen verder op één lading. Zelfs bij lichte games zakt de batterij niet dramatisch snel, dus je moet al goed je best doen om deze telefoon na één dag volledig leeg te krijgen.

Volgens de specificaties moet je de Redmi Note 12 Pro na een kwartier voor de helft kunnen opladen, terwijl van 0 naar 100 procent ongeveer 45 minuten zou moeten duren. Hoe hoger de lading hoe trager hij oplaadt en dat zag ik vooral bij de laatste tien procent. In een halfuur zat de batterij al voor bijna 90 procent vol, terwijl dat laatste beetje erg moeizaam ging. De 67W-oplader zit hier trouwens gewoon in de doos, terwijl de Samsung Galaxy A34 het moet doen met alleen de oplaadkabel in de doos en een maximumsnelheid van 25W.

Batterij score: 5/5

Moet je de Redmi Note 12 Pro kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design De Redmi Note 12 Pro heeft een saai ontwerp en mist wat identiteit. Pas ook op bij hevige regen want hij is alleen bestand tegen spatwater. 3/5 Display Het 120Hz AMOLED-display doet precies wat het moet doen en Dolby Vision is een leuke extra. Alleen de maximale helderheid had hoger gemogen. 4/5 Camera De 50MP-hoofdcamera is beter dan wat je verwacht van deze prijs en presteert geweldig. De overige camera's zijn aanzienlijk minder goed. 4/5 Prestaties Bij dagelijks gebruik zal je geen problemen ondervinden met de Redmi Note 12 Pro. Zware games laat je beter achterwege. 4,5/5 Software Je krijgt het verouderde Android 12 met heel wat bloatware uit de doos. De security patches zijn gelukkig wel up-to-date. 3/5 Batterij De batterij gaat tot twee dagen mee en heb je in een halfuurtje weer bijna helemaal opgeladen. De oplader zit hier gewoon in de doos. 5/5 Prijs-kwaliteit De kwaliteit van de primaire camera vind je niet makkelijk voor deze prijs en wordt bijgestaan door prima prestaties in het algemeen. 4,5/5

Koop hem als...

Een goede camera belangrijk is voor je Ik kan het niet genoeg herhalen. De primaire camera van de Redmi Note 12 Pro is beter dan bijna eender welke concurrent in deze prijsklasse.

Je nog een koptelefoon met kabel hebt Zelfs goedkopere telefoons komen vaak zonder 3,5mm-aansluitingen voor koptelefoons. Het is goed om te zien dat de Redmi Note 12 Pro deze aansluiting behoudt.

Je vlotte prestaties wil zonder veel uit te geven Bij dagelijks gebruik presteert deze telefoon prima en je zal pas bij zwaardere games merken dat hij niet de allersnelste chip heeft.

Koop hem niet als...

Je de mooiste telefoon wil Het design is enorm gewoontjes, onthult quasi elk stofje op de telefoon en met een IP53-score overleeft deze smartphone geen ongelukkige val in het water.

Je veelzijdige camera's wil De primaire camera is dan wel top, maar de andere camera's zijn geen hoogvliegers. Wil je een degelijke ultrawide of telefotocamera, dan moet je een prijsklasse hoger gaan.

Je schone, recente software wil De Redmi Note 12 Pro draait niet alleen een oude Android-versie, maar voegt daar een heleboel bloatware aan toe.

Redmi Note 12 Pro: Alternatieven

