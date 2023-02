Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Wie aan Poco denkt, denkt meteen aan goedkope telefoons die je verrassend veel waar voor je geld geven. Net zoals zijn voorgangers geeft de nieuwe Poco X5 je niet de snelste prestaties, de beste camera's of het mooiste scherm, maar een erg aantrekkelijke combinatie van oerdegelijke features aan een lage prijs.

Poco X5 review: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 7 februari 2023

Adviesprijs van 299 euro

Op 6 februari is de Poco X5 onthuld en vanaf 7 februari is hij meteen beschikbaar om te bestellen bij verschillende retailers in Nederland en België. Je hebt keuze uit twee verschillende configuraties: 6GB RAM met 128GB opslag of 8GB RAM met 256GB opslag. De eerste optie kan je al krijgen voor 299 euro en voor de tweede ben je 349 euro kwijt.

Vooral de optie met 256GB opslag klinkt interessant, aangezien de meeste budgetsmartphones niet hoger gaan dan 128GB. Het feit dat je slechts 50 euro meer betaalt, maakt hem des te aantrekkelijker. Gewoonlijk kost de upgrade van 128GB naar 256GB namelijk rond de 100 euro. Tot slot kan je de Poco X5 in drie kleuren krijgen: groen, blauw en zwart.

Prijs-kwaliteit score: 5/5

(Image credit: Future)

Poco X5: Design

Relatief groot formaat, maar wel dun en licht

3,5mm-koptelefoonpoort

Opvallend camerablok met Poco-logo

Het design van de Poco X5 is geen schokkende keuze. Het Poco-logo op de achterkant en het grote camerablok springen meteen in het oog. We denken niet dat iemand je nog zal vragen wat voor telefoon je hebt, aangezien het in gigantische letters af te lezen is.

Verder is dit een redelijk grote telefoon met afmetingen van 165,88 x 76,21 x 7,98 mm, hoewel hij met een gewicht van 189 gram niet de zwaarste is. Omdat de Poco X5 een vrij langwerpig display heeft (20,5:9 verhouding) kan je hem wel nog met één hand vasthouden, maar de kans dat je met die ene hand nog aan alle hoeken van het scherm kan, is niet zo enorm groot.

Met bescherming van Gorilla Glass 3 kan de Poco X5 wel tegen een stootje en de zijkanten van aluminium voelen verrassend stevig aan. Wat helaas ontbreekt, is een IP-score voor water- en stofbestendigheid, dus we raden je aan om extra voorzichtig te zijn tijdens een hevige regenbui. Door deze keuze aan materialen voelt de Poco X5 eigenlijk veel duurder aan dan hij is, aangezien de meeste goedkope telefoons een achter- en/of zijkant van plastic hebben.

Tot slot zijn we heel blij om de 3,5mm-koptelefoonpoort terug te zien. We zien dat sommige concurrenten die aansluiting zelfs op deze prijs durven te schrappen. Daarnaast zit er nog een IR-blaster die niet gigantisch veel voor je doet behalve als je de telefoon als afstandsbediening voor je tv zou willen gebruiken. De vingerafdrukscanner zit zoals hiervoor in de aan/uitknop aan de zijkant en werkte over het algemeen erg goed.

Design score: 4/5

(Image credit: Future)

Poco X5: Display

Kleurrijk 6,67-inch AMOLED display

120Hz refresh rate

1.200 nits maximale helderheid

We krijgen een bekend display op de Poco X5, namelijk een 6,67-inch AMOLED-display met 120Hz refresh rate. Dit is namelijk exact hetzelfde display als de Poco X4 Pro van vorig jaar. Zelfs de maximale helderheid van 1.200 nits is exact hetzelfde.

Toch kunnen we hier niet echt over klagen, aangezien de combinatie van AMOLED-technologie en 120Hz niet vaak voorkomt onder de 300 euro. Wel vervelend is dat je zelf op zoek moet naar de instellingen voor het refresh rate, aangezien de standaardinstelling 60Hz is. De Poco X5 kan daarnaast niet zelf het refresh rate aanpassen op basis van de content op het scherm. Kies je voor 120Hz, dan krijg je altijd en overal 120Hz, wat ten koste gaat van de batterij. Dat laatste is gelukkig geen probleem bij de Poco X5.

Hoewel er geen vooruitgang is gemaakt tegenover vorig jaar, blijft dit een van de beste displays die je voor deze prijs kan vinden. Kleuren zien er over het algemeen levendig uit en de processor van de Poco X5 is ook snel genoeg om alles op 120Hz weer te geven zonder haperingen.

Display score: 5/5

(Image credit: Future)

Poco X5: Camera's

48MP (hoofdcamera) + 8MP (groothoek) + 2MP (macro) + 13MP (selfiecamera)

Maximaal 1080p/30fps video

Een kleine ramp bij slechte belichting

Als er iets is dat je niet mag verwachten van de Poco X5 dan zijn het geweldig foto's. Het trio van een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 2MP-macrocamera hebben we al vaker gezien en het heeft ons tot nu toe geen enkele keer kunnen overtuigen. De Poco X5 heeft daar helaas weinig verandering in gebracht, maar je kan nu eenmaal niet alles hebben voor 299 euro.

In het daglicht vallen de foto's nog mee, alhoewel de nabewerking hier voor onnatuurlijke kleuren kan zorgen. Zodra je iets anders dan daglicht erbij neemt, komt de camera snel in de problemen. Zelfs wanneer we een selfie namen onder een lamp in onze eetkamer was de belichting van de selfiecamera ondermaats en verscheen er ruis op de foto.

Image 1 of 11 Hoofdcamera (Image credit: Future) Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) De ultra-wide ondersteunt geen nachtmodus (Image credit: Future) Hoofdcamera (Image credit: Future) Ultra wide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultra-wide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultra-wide (Image credit: Future)

De galerij hierboven maakt duidelijk wat er gebeurt als je foto's in het donker probeert te nemen. Zonder nachtmodus blijft er nog maar weinig over van het landschap en de delen die overblijven, zitten vol met ruis. Met de nachtmodus wordt het niet veel beter. Ten eerste heb je een vaste hand nodig, aangezien er geen optische beeldstabilisatie is en de camera soms vijf seconden nodig heeft om de foto te nemen. Ten tweede is het resultaat dat je krijgt niet erg indrukwekkend. Sommige delen van de foto worden helderder, maar dat gaat wederom vaak gepaard met ruis.

Helaas werkt de nachtmodus alleen met de hoofdcamera. De ultra-wide moet het zonder nachtmodus doen en zoals je bij de laatste foto kan zien, kom je daarmee niet heel erg ver. Er lijkt ook wat beeldvervorming aan de zijkanten te zitten, terwijl de kijkhoek van 118 graden niet eens enorm groot is.

Image 1 of 4 2x zoom (Image credit: Future) hoofdcamera zonder nachtmodus (Image credit: Future) Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) Ultra-wide (geen nachtmodus beschikbaar) (Image credit: Future)

Optische zoom heeft de Poco X5 niet en dat verwachten we ook helemaal niet. Dat weerhield ons er echter niet van om te kijken hoe ver de digitale zoom ons bracht... en dat was helaas niet zo heel ver. Zelfs met het enorm flatterende, felle licht in onze lokale supermarkt was de 2x digitale zoom geen goed idee. De twee hondjes op de eerste foto hierboven zijn zodanig korrelig dat het bijna knuffelbeesten lijken.

Tot slot is video het meest teleurstellende onderdeel. De chip van de Poco X5 ondersteunt namelijk geen 4K-video, waardoor je maximaal in 1080p met 30fps kan opnemen. Dat gaat bovendien gepaard met dezelfde belichtingsproblemen die je bij de foto's krijgt.

Camera score: 2,5/5

Poco X5: Prestaties

Degelijke prestaties (en 5G)

Draait nog Android 12

Veel bloatware

Na dit niet zo heel positieve cameraverhaal, hebben we beter nieuws op vlak van prestaties. De Poco X5 is uitgerust met een Snapdragon 695 chipset en 6/8GB RAM-geheugen, wat zorgt voor verrassend goede prestaties en zelfs 5G-connectiviteit.

We hebben verschillende games met de Poco X5 geprobeerd en hij hield het hoofd steeds boven water. De hoogste resolutie haalden we niet probleemloos, maar Hearthstone met 60fps en Yu-Gi-Oh! CrossDuel op medium settings leverden beide geen problemen op. Pokémon Unite ging eveneens vlot en over het algemeen werd de Poco X5 nooit enorm warm tijdens games. Iets veeleisend zoals Genshin Impact gaat, zoals verwacht, minder vlot.

Waar we minder tevreden over zijn, is de volledige software-ervaring. Ten eerste draait de Poco X5 nog Android 12, terwijl we al bijna 6 maanden Android 13 in ons midden hebben. Hij mag dan een budget smartphone zijn, maar zelfs hier verwachten we in 2023 tenminste Android 13.

De Poco X5 combineert dit met MIUI 13.1. Deze software geeft je veel personalisatiemogelijkheden, maar minstens evenveel bloatware. Nadat alles ingesteld was, vonden we een tiental games terug waar we niet om gevraagd hadden en ook apps als Poco Community, die voor ons geen meerwaarde hebben. Je kan de meeste bloatware-apps verwijderen, maar dat maakt het helaas niet minder irritant.

Prestaties score: 3,5/5

(Image credit: Poco)

Poco X5: Batterij

5.000mAh-batterij kan twee dagen meegaan

33W-snelladen is al drie generaties hetzelfde

Volledig opgeladen na iets meer dan een uur

Daarnaast waren we verbaasd hoe goed de 5.000mAh-batterij het deed onder alle omstandigheden. Na vier uur (licht) gamen, was er 35 procent van de batterij gegaan, terwijl sommige concurrenten met diezelfde workload 50 procent of meer verliezen. Bij gemiddeld gebruik kan je bijna twee dagen uit één lading halen. Daar komt bij dat we het scherm steeds met 120Hz gebruikt hebben. We zeggen niet dat je met 60Hz drie dagen batterij kan halen, maar je kan zo wellicht makkelijker twee dagen uit de Poco X5 halen.

Over de oplaadsnelheid hebben we gemengde gevoelens. De Poco X5 kan 33W-snelladen en de lader zit bij in de doos in tegenstelling tot bij de goedkopere Poco M5s. In de praktijk ben je alsnog iets meer dan een uur kwijt om deze kanjer van een batterij weer vol te krijgen. Met de wetenschap dat Poco en moederbedrijf Xiaomi bekendstaan om hun hoge laadsnelheden, hadden we hier graag iets meer gezien. De Poco X3 NFC uit 2020 had namelijk dezelfde snelheid en twee generaties later is een kleine boost wel op zijn plaats.

Batterij score: 4,5/5

Poco X5: Score

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De Poco X5 geeft je een erg aantrekkelijk totaalpakket voor zijn prijs. 5/5 Design Het design voelt verrassend premium aan en schreeuwt wederom "Poco". 4/5 Display Dit kan wel eens het beste scherm zijn dat je voor deze prijs kan vinden met een combinatie van AMOLED en 120Hz. 5/5 Camera Het gebrek aan degelijke video-opname en teleurstellende prestaties bij weinig licht kunnen we niet door de vingers zien. 2,5/5 Prestaties Enorm sterke prestaties voor deze prijs, maar helaas krijg je een oude Android-versie en veel bloatware. 3,5/5 Batterij Topklasse batterijduur van twee dagen, maar het snelladen had na drie jaar een kleine upgrade mogen krijgen. 4,5/5

(Image credit: Poco)

Moet je de Poco X5 kopen?

Koop hem als...

Je meer dan een dag wil doen met je smartphone Smartphones die je twee dagen kan gebruiken op één lading, zijn erg zeldzaam. De Poco X5 weet hierin te slagen en is zelfs relatief snel weer opgeladen.

Je snelle prestaties wil voor een beperkt budget De Poco X5 is niet de snelste telefoon aller tijden, maar verslaat wel bijna elke concurrent op dit prijspunt. Het feit dat je voor 50 euro extra 256GB opslag kan krijgen, maakt dit alleen maar beter.

Koop hem niet als...

Je veel foto's wil nemen De camera's van de Poco X5 zijn het zwakste onderdeel van de telefoon. Op vlak van video ben je erg beperkt en de prestaties bij weinig licht zijn teleurstellend.