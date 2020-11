Samsung Galaxy Z Flip Lite lek wijst op goedkopere vouwbare telefoon

Als je denkt dat vouwbare telefoons erg duur zijn, dan zit je zeker niet verkeerd. Mogelijk is er wel goed nieuws onderweg, aangezien er vermeend een betaalbare versie van de Galaxy Z Flip onderweg is. Het gerucht is afkomstig van leaker Ross Young, die tweet over het horen van geruchten over een 'Z Flip Lite met UTG'.

UTG refereert naar ultra-dun glas, waardoor het scherm aanvoelt als glas, maar wel gemakkelijk kan buigen. Het is alleen de vraag of het daadwerkelijk glas is, of een mix met een soort plastic.

Young heeft het in het verleden vaker bij het rechte eind gehad, vooral als het gaat om de vouwbare categorie. De Z Flip Lite zou een van de grootste problemen met vouwbare toestellen oplossen, namelijk de hoge prijs.

Het is plausibel dat Samsung daadwerkelijk werkt aan een betaalbare vouwbare telefoon. Het is alleen niet te verwachten dat deze op zeer korte termijn al zal verschijnen.