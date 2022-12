OnePlus 11: wat verwachten we

De OnePlus 11 wordt de volgende grote smartphone van het Chinese bedrijf. Omdat de OnePlus 10 Pro van 2022 wel in de smaak viel bij onze redactie, blikken we nu vooruit op zijn opvolger in 2023.

Dit wordt waarschijnlijk de eerste high-end OnePlus-smartphone van 2023. Voor die lancering zien we mogelijk enkele nieuwe smartphones in de Nord-reeks, maar die gaan niet gepaard met een grote lancering. Naar verwachting wordt het ook een van de beste Android-telefoons van het jaar. OnePlus is er namelijk al elk jaar in geslaagd om met minstens één smartphone in onze toplijsten terecht te komen.

We hebben tot nu toe niet enorm veel gehoord over de OnePlus 11, maar de geruchtenmolen begint langzaam te draaien. Alle lekken en geruchten vind je hieronder, samen met ons persoonlijke verlanglijstje.

Laatste nieuws Naar verluidt is er een officiële render van de OnePlus 11 uitgelekt. Daarin zien we de volledige achterkant van de telefoon in twee kleuren.

In het kort

Wat is het? De eerste high-end OnePlus van 2023

De eerste high-end OnePlus van 2023 Wanneer verschijnt hij? In het voorjaar van 2023

In het voorjaar van 2023 Hoeveel kost hij? Waarschijnlijk vanaf 899 euro

OnePlus 11 releasedatum en prijs

Als we naar de voorgaande jaren kijken, dan zien we de OnePlus 11 wellicht in het voorjaar. Dit kan eventueel verschillen per regio, aangezien de OnePlus 10 Pro eerst in China werd gelanceerd en pas enkele maanden later over heel de wereld.

Op vlak van prijs zitten we in een lastig parket. OnePlus maakt altijd smartphones op flagship niveau met een iets lagere prijs dan bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro. In 2021 zagen we zo de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro, terwijl we in 2022 alleen de OnePlus 10 Pro hadden zonder standaardversie.

De OnePlus 9 kon je krijgen vanaf 699 euro en de OnePlus 9 Pro vanaf 899 euro. De OnePlus 10 Pro volgde de adviesprijs van zijn voorganger en was ook vanaf 899 euro beschikbaar.

Dan zitten we nog met het verhaal van de T-reeks. Dat is een goedkopere versie van het OnePlus flagship en wordt gewoonlijk in de zomer of het najaar gelanceerd. Dit jaar kregen we de OnePlus 10T met een vanafprijs 699 euro, dezelfde adviesprijs als de basis OnePlus 9. In 2021 kregen we dan weer geen OnePlus 9T te zien.

Kortom, het zijn twee vreemde jaren geweest voor OnePlus, waarbij we telkens één telefoon minder zagen dan in een normaal jaar. We weten nog niet zeker uit hoeveel smartphones de OnePlus 11-reeks zal bestaan. Als er opnieuw twee smartphones komen, verwachten we een OnePlus 11 vanaf 699 euro en een OnePlus 11 Pro vanaf 899 euro.

(Image credit: Future)

OnePlus 11 leaks en geruchten

Ten eerste hebben we een lek gezien dat slechts op één OnePlus 11 wijst. Daarmee zou OnePlus zijn strategie van 2022 aanhouden. De bron vermeldt dat deze telefoon gewoon OnePlus 11 kan heten, maar wel de specs van een Pro-smartphone zal hebben.

Anderzijds zijn er lekken die verwijzen naar een OnePlus 11 Pro, dus de naamgeving is momenteel nog niet duidelijk. Of er nu Pro in de naam zal zitten of niet, de specs zullen alleszins van Pro-niveau zijn. Het is eveneens onduidelijk of we nu één of twee telefoons te zien krijgen.

Bekende leaker @OnLeaks heeft daarnaast in samenwerking met GadgetGang (opens in new tab) een officieel uitziende render van de OnePlus 11 gedeeld.

(Image credit: @OnLeaks / GadgetGang)

De afbeelding hierboven toont een nieuw, cirkelvormig camera-eiland. We zien ook drie verschillende camerasensoren en het Hasselblad-logo. Andere details zijn de notificatieslider en de twee kleuren Forest Emerald of Volcanic Black.

Eerder deelde @OnLeaks al onofficiële renders met SmartPrix (opens in new tab) en die laten grotendeels hetzelfde ontwerp zien. Daar zien we echter ook de voorkant van het toestel. OnLeaks beweert verder dat de telefoon de Snapdragon 8 Gen 2 chipset zal gebruiken, wat binnen onze verwachtingen valt.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Sindsdien heeft dezelfde leaker meer volledige OnePlus 11 Pro specs gedeeld en gezegd dat de telefoon een 6,7-inch QHD+ 120Hz AMOLED scherm, tot 16GB RAM, tot 256GB opslagruimte, een Snapdragon 8 Gen 2 chipset en een 5.000mAh batterij met 100W snelladen zal hebben.

Er is bovendien sprake van een 16MP frontcamera en een triple camera-set-up achteraan met een 50MP-hoofdcamera, een 48MP-groothoekcamera en een 32MP-telefotocamera met 2x optische zoom.

Een recenter lek vermeldde opnieuw die 16GB RAM en voegde eraan toe dat de OnePlus 11 een keramische afwerking zal hebben, evenals opgewaardeerde UFS 4.0-opslag.

Wat we wel zekerder weten, is het updatebeleid van de OnePlus 11. Met een persbericht in december van 2022 kondigde OnePlus aan dat het "geselecteerde toestellen die in 2023 en later gelanceerd worden" zal voorzien van vier grote Android-updates en vijf jaar security-updates. De OnePlus 11 werd hier niet specifiek vermeld, maar je moet geen helderziende zijn om te weten dat dit de eerste smartphone zal zijn binnen dit nieuwe beleid.

OnePlus 11: wat we willen zien

Na onze review van de OnePlus 10 Pro en andere telefoons van het merk, hebben we een verlanglijst voor de OnePlus 11 (Pro) opgesteld.

1. Een standaard OnePlus 11

Het was vreemd om de OnePlus 10 Pro als enige smartphone te zien. Een Pro-smartphone zonder basisversie om mee te vergelijken, is namelijk niet veel waard. Daarnaast had hij de prijs van de OnePlus 9 Pro en was er geen goedkopere optie tot de OnePlus 10T verscheen in augustus. Mensen zaten grofweg een halfjaar zonder goedkopere flagship OnePlus (buiten de Nord-reeks).

Aangezien 2022 geen makkelijk financieel jaar was voor velen, hopen we een standaardversie van de OnePlus 11 te zien met een prijs die aansluit bij de OnePlus 9 uit 2021.

2. Een gelijktijdige, wereldwijde lancering

De lancering van de OnePlus 10 Pro verliep erg rommelig. In januari werd het toestel in China gelanceerd, in februari werd het "officieel" op MWC getoond en in april werd de smartphone eindelijk overal gelanceerd. Door deze drie maanden tussen de eerste onthulling en wereldwijde beschikbaarheid was de OnePlus 10 Pro in zekere zin oud nieuws geworden.

Daarnaast wisten OnePlus-fans niet goed wanneer het toestel in hun land beschikbaar zou worden. We zouden daarom graag een wereldwijde lancering zien. Zo blijft het interessant voor ons als pers en duidelijk voor de fans van het merk.

(Image credit: Future)

3. Een groter zoombereik

De OnePlus 10 Pro is niet de beste telefoon voor zoomfotografie. Hoewel de 3,3x zoom net iets verder gaat dan sommige concurrenten, zien we op Pro-smartphones graag 5x zoom of meer.

De resolutie van die camera was met 8MP ook niet geweldig. Voor een smartphone van deze prijs is dat sowieso een te lage kwaliteit en bij een telefotocamera heeft dat het bijkomende effect dat verder inzoomen haast onmogelijk is.

Daarom hopen we dat de resolutie en/of het zoombereik een upgrade krijgen.

4. Een kleiner formaat

De OnePlus 10 Pro is een grote telefoon. Dat is niet per se slecht, maar we weten dat veel mensen graag een kleinere telefoon hebben die ze met één hand kunnen vasthouden. Als de OnePlus 11 inderdaad in meerdere versies komt, dan hopen we dat één van die versies iets kleiner is.

We zagen Xiaomi deze stap maken met de Xiaomi 12 en ook Samsung blijft een kleiner formaat aanbieden met de standaard Galaxy S22. Ook de Motorola Edge 30 Neo gaf mensen een compacter alternatief voor de Edge 30 Ultra. Hopelijk volgt OnePlus deze voorbeelden.