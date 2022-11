Nieuwe OnePlus telefoons krijgen even lang updates als Samsung Galaxy S22

Nog niet zo lang geleden waren Android-telefoons verschrikkelijk op vlak van updates. Vroeger kreeg je gloednieuwe Android met een beetje geluk twee updates, maar veel merken hebben daar verandering in gebracht. Ook OnePlus zal zijn telefoons voortaan langer up-to-date houden.

OnePlus heeft aangekondigd dat "geselecteerde modellen" van zijn telefoons nu vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates krijgen. Daarmee komt het op gelijke hoogte met Samsung, die ditzelfde beleid hanteert voor de Galaxy S22 en bepaalde andere toestellen.

Dat is meer dan de eerdere belofte van drie jaar Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. OnePlus is enorm vaag geweest over welke telefoons daadwerkelijk in aanmerking komen voor deze uitgebreide ondersteuning, maar het persbericht zegt "geselecteerde apparaten die in 2023 en daarna worden gelanceerd". Dat wil dus zeggen dat oudere telefoons zoals de OnePlus 10 Pro hier niet bij horen.

Vermoedelijk zal de OnePlus 11 wel binnen dit nieuwe beleid vallen. In welke dit van toepassing is op toestellen in de OnePlus Nord-reeks blijft nog maar de vraag. Verder schetste het wat gebruikers kunnen verwachten van OxygenOS 13.1 en OxygeonOS 14.

De eerste daarvan (OxygenOS 13.1) wordt verwacht in de eerste helft van 2023 en zal een focus op veiligheid en privacyfuncties bevatten. OnePlus vermeldt een verbeterde versie van zijn Private Safe-functie noemt, die je gegevens beveiligt.

Ook digitaal welzijn komt aan bod, inclusief toegankelijkheidsfuncties voor andersvalide gebruikers. Tot slot zullen fotoalbums worden verbeterd en krijgen we natuurlijk de fast and smooth ervaring waar OnePlus al jaren mee te koop loopt. Over OxygenOS 14 helaas nog niet veel prijsgegeven.

De Pixel 7 Pro van Google zelf moet het doen met drie Android-updates. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus overtreft Google, Apple blijft koploper

Met de belofte van vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates heeft OnePlus Google ingehaald, dat slechts drie jaar grote updates belooft. Op vlak van beveiligingsupdates zitten beide fabrikanten wel op gelijke hoogte. Voor OnePlus ziet dit er natuurlijk fantastisch uit, maar voor Google is het eerder gênant.

Samsung spant nog steeds de kroon op het gebied van software-updates, aangezien hun bestaande telefoons al meer updates krijgen dan die van OnePlus. Ook is Samsung veel duidelijker over welke telefoons hoeveel updates krijgen.

Toch is er geen Android die Apple evenaart op het gebied van updates. Hoewel Apple geen specifiek aantal belooft, krijgen veel iPhones vijf jaar lang software-updates en sommige zelfs zes. We hebben het hier niet alleen over beveiligingsupdates, maar ook over iOS-updates. Waar Apple vijf of zes nieuwe iOS-versies geeft, krijg je bij OnePlus en Samsung vier nieuwe Android-versies.

Er is nog werk aan de winkel bij Android, maar dit is weer een stap in de goede richting voor OnePlus.