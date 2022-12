Los futuros móviles de OnePlus te darán soporte durante tanto tiempo como el Samsung Galaxy S22

Hace un tiempo, los móviles Android (opens in new tab) ofrecían muy pocas actualizaciones; muchos teléfonos solo recibían un par de actualizaciones del sistema operativo, y eso con suerte. Pero en los últimos años, muchas marcas han empezado a dar soporte mucho más longevo a sus terminales, y ahora, OnePlus va a dar un paso más allá, y superar a muchas otras compañías.

OnePlus ha anunciado que sus "modelos seleccionados" recibirán a partir de ahora cuatro años de actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad, colocándose a la par con lo que ofrece Samsung en su Galaxy S22 y otros pocos móviles.

Esta cifra es superior a la promesa anterior de la empresa de tres años de actualizaciones importantes de Android y cuatro años de parches de seguridad. La compañía no ha sido nada precisa sobre qué teléfonos ofrecerán este soporte extendido, pero el comunicado de prensa dice "en dispositivos seleccionados lanzados en 2023 y más allá", lo que lamentablemente sugiere que no se aplicará a los modelos actuales como el OnePlus 10 Pro.

Sin embargo, es de suponer que el OnePlus 11 sí que será uno de esos móviles seleccionados, y con suerte, los próximos modelos de gama media de la gama Nord también lo serán, pero solo el tiempo lo dirá.

Por otro lado, la compañía también ha explicado lo que los usuarios pueden esperar de las próximas actualizaciones, es decir, OxygenOS 13.1 y OxygenOS 14.

La primera de ellas (OxygenOS 13.1) llegará en la primera mitad de 2023, y una de las cosas en las que se centrará será en las características de seguridad y privacidad, ya que OnePlus ha mencionado una versión mejorada de su función Private Safe, que está diseñada para mantener el intercambio de datos seguro y protegido.

También se ha hecho hincapié en la mejora de la salud y el bienestar digital, incluyendo funciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad. Por último, se mejorarán los álbumes de fotos y la compañía afirma que seguirá centrándose en ofrecer una experiencia fluida.

Los comentarios sobre OxygenOS 14 fueron mucho menos detallados, pero usaron términos como "rápido, fluido y fiable".

El Pixel 7 Pro solo promete tres años de actualizaciones de Android (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus ofrece ahora soporte durante más tiempo que Google, pero sigue por detrás de Apple

Con la promesa de cuatro actualizaciones importantes de Android y cinco años de parches de seguridad, OnePlus ha superado a Google. Resulta algo frustrante que, a pesar de haber creado Android, Google solo ofrezca tres años de actualizaciones importantes del sistema operativo, mientras que iguala a OnePlus en cuanto a parches de seguridad.

Aunque es estupendo ver a OnePlus mejorando en este aspecto, esto también pone de manifiesto que Google todavía no está haciendo lo suficiente.

Por otro lado, Samsung sigue teniendo la ventaja en el frente de las actualizaciones de software, ya que varios de sus teléfonos actuales ofrecen tantas actualizaciones como las que ofrecerá OnePlus, en vez de solo a algunos próximos teléfonos seleccionados no especificados.

Cabe señalar que a día de hoy, no hay ni un solo móvil Android que iguale a Apple en cuanto a actualizaciones. Aunque Apple no promete un número concreto, muchos iPhones han recibido cinco años de actualizaciones de software y algunos han recibido hasta seis. Y no estamos hablando solo de actualizaciones de seguridad: hablamos de grandes actualizaciones del sistema operativo del tipo que OnePlus y Samsung solo prometen durante cuatro años.

Así pues, todas las marcas de Android tienen todavía trabajo por delante, pero sea como sea, este nuevo paso de OnePlus es en la dirección correcta, y una cosa más que podría ayudar a los mejores teléfonos de OnePlus a situarse entre los mejores móviles del mercado en el futuro.