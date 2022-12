Gerucht: de iPad mini 7 komt eraan, maar waarschijnlijk pas in 2024

De iPad mini 6 werd in september 2021 gelanceerd en de logische verwachting was dan ook dat we de opvolger in september 2022 zouden zien, maar deze was dit jaar nergens te bekennen. Volgens geruchten zullen we die opvolger misschien ook pas in begin 2024 krijgen.

Dit gerucht komt vanuit de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo (opens in new tab). Hij verwacht dat de volgende kleine lading van Apple-apparaten tegen het einde van 2023 of in de eerste helft van 2024 zal verschijnen (het is niet helemaal duidelijk waar de precieze periode vanaf hangt).

Kuo stelt verder dat de grootste upgrade voor de iPad mini 7 een nieuwe processor wordt. Het huidige model maakt gebruik van de A15 Bionic-processor, die we ook zagen in de iPhone 13-serie. Apple onthulde de iPhone 13 ook tegelijkertijd met de iPad mini 6.

Vouwbare iPad

Kuo deed echter ook nog een andere voorspelling voordat hij het over de iPad mini had. Hij stelt dat het "onwaarschijnlijk" is dat de iPad mini in 2025 wordt vervangen door een vouwbare iPad, zoals eerder door anderen binnen de industrie is voorspeld.

De analist geeft als reden dat een vouwbare iPad waarschijnlijk veel meer gaat kosten dan een iPad mini. De iPad mini (2021) kun je inmiddels bij Apple zelf vanaf 659 euro kopen. Het lijkt er dus op dat de iPad mini nog steeds een toekomst zal hebben, want we gaan er niet van uit dat we een vouwbare iPad rond die prijs zien verschijnen.

We hebben de laatste jaren al meerdere geruchten gehoord over een vouwbare iPhone, maar nog niet echt veel over een vouwbare iPad. Het zou natuurlijk kunnen dat het om hetzelfde apparaat gaat. Het toestel zou dan namelijk de grootte van een iPhone kunnen hebben als hij opgevouwen is, maar de grootte van een iPad hebben als het scherm helemaal geopend is.

Conclusie: een vernieuwde productlijn voor Apple?

Er is momenteel in ieder geval één gebied waarin Apple achterloopt op Samsung: vouwbare apparaten. Apple heeft geen apparaten die de strijd aangaan met de Samsung Galaxy Z Fold 4 of de Samsung Galaxy Z Flip 4 en dat kan een probleem zijn als die trend verder door blijft zetten.

Apple kennende zal het bedrijf pas zijn eigen foldables op de markt willen brengen als het overtuigd is dat de technologie goed genoeg is. Wij denken dat dit inmiddels toch wel het geval is.

Daarom klinkt een vouwbaar apparaat van Apple in 2025 toch niet zo gek, of het nu als een iPhone of een iPad wordt verkocht. We verwachten dat Apple's eerste foldable waarschijnlijk op iPadOS zal draaien, dus daarom ligt het ook meer voor de hand dat het om een vouwbare iPad gaat.

In de tussentijd blijft de iPad mini voor nu waarschijnlijk dus gewoon nog bestaan. Deze iPad is misschien voor Apple niet een van de hoogste prioriteiten (aangezien er dit jaar ook geen nieuwe versie uitkwam), maar we kunnen ons voorstellen dat er best veel mensen zijn die een kleinere iPad wel fijn vinden of die in ieder geval de lagere prijs ook wel fijn vinden.