Apple zou in 2024 vouwbare iPad kunnen lanceren

Als je teleurgesteld was door de bescheiden upgrades die bij de onlangs gelanceerde iPad Pro (2022) te vinden waren, dan zou de iPad van 2024 wel eens kunnen zijn waar je op wacht. Die zou je namelijk in twee kunnen vouwen.

Dat gerucht komt van The Elec (opens in new tab) (via Apple Insider (opens in new tab)), die beweert dat Samsung tijdens een recente meeting met leveranciers heeft gezegd dat het verwacht dat Apple in 2024 zijn eerste opvouwbare technologie zal lanceren. Samsung voegde eraan toe dat het eerder een vouwbare iPad of MacBook verwachtte dan een vouwbare iPhone.

Als je op die iPhone Flip wacht, dan zou je tot 2025 mogen wachten, maar iPad zou dus sneller arriveren. In dezelfde meeting beweerde Samsung blijkbaar dat het verwacht dat de foldablemarkt tegen 2025 met 80 procent per jaar zal groeien. Die groei zou onder andere veroorzaakt worden door Apple die dat segment betreedt.

Samsung zou ook een aantal verbeteringen introduceren bij toekomstige foldables hebben. Zo zouden ze duurzamer worden, slot voor de S Pen hebben, een minder zichtbare vouwlijn, verbeterde camera's en compacter worden. Interessant is dat The Elec beweert dat Samsung de Galaxy Z Fold 4 betere camera's wilde geven, maar dat niet heeft gedaan om wille van toename in dikte en gewicht.

De camera's van de Samsung Galaxy Z Fold 4 zijn een van de grootste minputen, vooral in vergelijking met de minder dure Samsung Galaxy S22 Ultra. Als het Samsung de camera's in de toekomst kan verbeteren, dan zou de Galaxy Z Fold 4 een van de beste smartphones ooit worden.

(Image credit: Future)

Analyse: we hebben al eerder gehoord over een vouwbare iPad in 2024

De claim van Samsung dat we in 2024 een opvouwbare iPad kunnen zien, klinkt misschien bekend, omdat we onlangs precies hetzelfde hoorden van CCS Insight.

Nu is het mogelijk dat Samsung gewoon dezelfde claim herhaalt. Aangezien het echter onderdelen aan Apple levert, heeft Samsung waarschijnlijk enige voorkennis over de plannen bij Apple.

Nu twee bronnen naar 2024 verwijzen, lijkt het er sterk op dat we dan de eerste vouwbare iPad zullen zien. De twee bronnen zijn het er tot slot over eens dat een vouwbare iPhone pas daarna komt.