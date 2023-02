Apple's volgende iMac krijgt misschien een grote upgrade

Er doen weer nieuwe Apple-geruchten de ronde en dit keer gaan ze over een nieuw iMac-model dat misschien al eind 2023 zal verschijnen.

Volgens Mark Gurman bij Bloomberg (opens in new tab) gaat de volgende iMac de Apple M2-chip overslaan en meteen gebruikmaken van de Apple M3-chip. In zijn nieuwsbrief zegt Gurman: "Ik heb nog geen indicatie gezien dat er een nieuwe iMac komt tot de generatie van de M3-chip, die nog niet zal verschijnen tot het einde van dit jaar of volgend jaar."

Apple bracht de iMac in 2021 weer terug met een nieuw design en een prachtig 24-inch scherm. De iMac debuteerde toen met Apple's nieuwste processor en kreeg veel complimenten van ons in onze iMac review . We waren onder andere onder de indruk van het uitstekende display, de geweldige webcam en de verbeterde prestaties ten opzichte van zijn voorganger. We zijn dus zeker benieuwd naar een opvolger op dat apparaat, maar het zou wel jammer zijn als we er nog (te) lang op moeten wachten.

Is een M3 iMac echt nabij?

Dit is niet de eerste keer dat we een gerucht horen over een M3 iMac. Gurman maakte namelijk dezelfde claim al in 2022 en noemde toen al eind 2023 als releaseperiode. Apple-analist Ming-Chi Kuo reageerde op de voorgaande (opens in new tab) en huidige geruchten (opens in new tab) door te zeggen dat er een Mac Pro en iMac Pro worden gelanceerd in 2023.

Hij liet ook weten dat de M3 iMac een "vergelijkbaar design" zal hebben en dat is wel geloofwaardig nu we hebben gezien wat Apple met de Mac mini en de MacBook Pro heeft gedaan. Die apparaten hebben grotendeels hetzelfde externe design, maar hebben een nieuw intern design gekregen.

Het is nog niet officieel bevestigd dat de volgende iMac een M3-processor zal krijgen of dat deze dit jaar zal uitkomen, maar Apple heeft in ieder geval geen iMac tussen zijn huidige selectie aan M2-producten zitten. Deze bestaat namelijk (momenteel) alleen uit de MacBook Air , Mac mini , en MacBook Pro .

Gezien de informatie van deze betrouwbare bronnen lijkt het er in ieder geval op dat er een M3 iMac onderweg is, maar zonder een officiële aankondiging blijven dit natuurlijk gewoon geruchten.