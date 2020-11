Nieuwe MacBook Air (2020): alles wat we weten over de M1-laptop

Apple heeft de nieuwe MacBook Air (2020) onthuld tijdens het online evenement dat het techbedrijf op 10 november hield. Eerder dit jaar zagen we al een MacBook Air (2020). Het nieuwe model komt met enkele grote veranderingen onder de motorkap.

Anders dan voorgaande modellen, maakt de Intel-processor plaats voor Apple's eigen ARM-chip, de nieuwe Apple M1. Volgens Apple moet de aangepaste chip ervoor zorgen dat de nieuwe MacBook Air (2020) nog beter presteert en de batterij het langer volhoudt.

Alle applicaties die normaal gesproken op een MacBook met Intel-chip draaien, blijven werken op de nieuwe MacBook Air (2020). Dankzij Apple's Rosetta-tool kunnen apps blijven werken op de nieuwe architectuur.

Apple beweert dat de nieuwe MacBook Air drie keer sneller is dan andere laptops in zijn klasse en sneller dan 98 procent van de laptops die het afgelopen jaar zijn verkocht. De neural engine is negen keer sneller dan de vorige MacBook Air en de SSD zou twee keer zo snel moeten zijn, vanwege de M1-chip en de nieuwste flash-technologie.

De M1-chip heeft een lager vermogen. Het heeft dus geen ventilator nodig voor koeling, wat het een stil apparaat maakt. De batterijduur zou ook verbeterd moeten zijn, dankzij een betere efficiëntie. Het komt niet als een verrassing dat de nieuwe variant de langste batterijduur van een MacBook Air ooit heeft. Volgens Apple kun je tot 15 uur lang browsen op het web (draadloos) of tot 18 uur naar een video kijken.

De nieuwe MacBook Air heeft een 13 inch Retina-scherm, met automatische gezichtsherkenning en meer. Dit is alles wat we tot nu toe van de MacBook Air weten.

Ter zake

Wat is het? Apple's nieuwste lichtgewicht 13 inch MacBook

Apple's nieuwste lichtgewicht 13 inch MacBook Wanneer verschijnt het? Je kunt het vanaf 10 november bestellen

Je kunt het vanaf 10 november bestellen Wat kost het? €1129 met 256GB SSD-opslag en 8GB geheugen

Nieuwe MacBook Air (2020) releasedatum en prijs

Tijdens het launch event van Apple's nieuwe MacBook Air (2020) stelde het bedrijf dat de vernieuwde dunne en lichte laptop direct te bestellen is. De producten zullen vanaf 16 november verzonden worden.

De prijs van de nieuwe MacBook Air (2020) start bij een bedrag van €1129. Je krijgt daarvoor 256GB SSD-opslag en 8GB geheugen. Mocht je 16GB geheugen willen, dan kost dit €230 meer. Voor een meerprijs kun je ook kiezen voor een SSD met 512GB, 1TB of 2TB.

De nieuwe MacBook Air (2020) heeft dus dezelfde prijs als het vorige model bij launch. Als je voor de MacBook Air (2020) met maximale specificaties gaat, bevat deze een 1,2GHz Intel Core i7-processor, 16GB RAM-geheugen en een 2TB SSD. Deze heeft een prijskaartje van €2279.

Nieuwe MacBook Air (2020) specificaties

Apple heeft ook een aantal details over de specificaties en configuraties van de nieuwe MacBook Air (2020) aangekondigd. De basisconfiguratie heeft een Apple M1-chip, een 8-core processor, een 7-core grafische kaart en een 16-core neural engine. Je krijgt dan ook 8GB RAM-geheugen, een 13 inch Retina-scherm met True Tone. Er is ook Touch ID aanwezig en er zijn twee Thunderbolt-poorten.

Er is ook een versie met Apple's M1-chip beschikbaar met een 8-core grafische kaart in plaats van de juist genoemde 7-core. Dit zou een aanzienlijk verschil kunnen maken in de grafische prestaties van de nieuwe MacBook Air (2020). Apple belooft dat het mogelijk is om moderne games te spelen, iets wat MacBook Airs voorheen niet echt konden. Deze versie heeft 8GB RAM-geheugen en 512GB SSD-opslag. De rest blijft hetzelfde.