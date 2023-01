M2 Max vs M1 Max: voor welke chip moet je kiezen voor de MacBook Pro?

Apple heeft veel informatie vrijgegeven over zijn gloednieuwe chip, de M2 Max, die zowel de MacBook Pro van 14 als 16 inch zal aandrijven. En volgens de onlangs vrijgegeven specificaties voor de chip, lijkt het erop dat er een aantal aanzienlijke verbeteringen zijn ten opzichte van de vorige generatie.

Maar hoe verhoudt de M2 Max zich eigenlijk tot de M1 Max-chip? Wat zijn de verschillen tussen de twee qua prijs, prestaties en specificaties? Er is veel informatie om te ontleden.

En omdat er Apple-producten met de M1 Max te koop zijn, kan het lastig zijn om uit te zoeken of je de overstap naar de nieuwe chip moet maken of geld moet besparen door bij Apple's laatste generatie chip te blijven. Om het gemakkelijker te maken om uit te zoeken welke chip de juiste keuze is, hebben we de twee tegenover elkaar gezet om de voordelen van beide chips te bekijken.

M2 Max vs M1 Max: Prijs

De nieuwe 14 en 16 inch MacBook Pro 2023 zijn geen gigantische upgrade ten opzichte van de vorige edities en ze zijn ook niet goedkoop.



Voor de 14-inch MacBook Pro met de M2 Pro betaal je 2.449 euro, voor de 16-inch laptop met dezelfde chip betaal je 3.049 euro. De 16-inch MacBook Pro met de M2 Max kost een riante 4.199 euro.

Voor de 14 en 16 inch varianten van de MacBook Pro met de M1 Pro, en de 16-inch MacBook Pro met de M1 Max betaalde je bij de lancering van deze laptops 200 euro minder dan de laptops met de nieuwere chips.

Met andere woorden, Apple heeft de instapprijs met een aanzienlijk bedrag verhoogd, waardoor kopers flink moeten betalen voor de hogere specificaties.

M2 Max vs M1 Max: specificaties

Volgens de onthullingsvideo (opens in new tab) die Apple heeft geplaatst, heeft de M2 Max 67 miljard transistors, vergeleken met de M1 Max die er 57 miljard heeft, en meer dan drie keer zoveel als de M2-chip. De M2 Max heeft ook een twee keer zo grote geheugeninterface als de M2 Pro, met een geheugenbandbreedte van 400 GB/s. Het ondersteunt ook tot 96GB unified memory, 50% meer dan de M1 Max.

De M2 Max heeft een CPU met 12 kernen (8 met hoge prestaties en 4 met hoge efficiëntie), waardoor hij volgens Apple 20 procent beter presteert dan de M1 Max. De GPU heeft een veel grotere upgrade gekregen met maximaal 38 cores, waardoor hij tot 30% sneller is dan de GPU van de M1 Max.

Ter vergelijking: de M1 Max-chip heeft momenteel 64 GB unified memory, een 512-bits LPDDR5-interface en 57 miljard transistors. Hij heeft een 10-core CPU en een 32-core GPU, 4.096 'execution units' en 98.304 'concurrent threads'. Volgens Apple kwam dit destijds neer op 10,4 teraflops aan prestaties, het dubbele van de M1 Pro-chip.

(Image credit: Apple)

M2 Max vs M1 Max: Prestaties

Op dit moment kunnen we de prestaties van de Apple M1 Max en M2 Max niet met elkaar vergelijken totdat we zelf hardware met de twee chips in handen krijgen en wat uit de benchmarks blijkt.

Maar uitgaande van de huidige bekende specs, lijkt het erop dat de M2 Max merkbaar sneller zal zijn, vooral als het gaat om video transcoding. Als je een videobewerker bent en je hebt een goed stukje apparatuur nodig voor videobewerking, dan zou de M2 Max MacBook Pro de MacBook Pro voor jou kunnen zijn.

De website onthulde ook dat de 14 inch MacBook Pro tot 18 uur meegaat, terwijl de 16-inch 22 uur meegaat. Als deze cijfers kloppen, zijn ze absoluut belachelijk en een absolute uitkomst voor professionals, omdat je met één oplaadbeurt twee werkdagen kan werken.

M2 Max vs M1 Max: Welke moet ik kopen?

Als je nieuw bent in het MacBook Pro-ecosysteem en een krachtige laptop nodig hebt voor professioneel werk, dan is investeren in de M2 Max MacBook Pro een goed idee, zeker gezien de huidige bekende specificaties. De prijs is wel een stuk duurder dan die van de huidige generatie laptops, wat voor sommige kopers met een beperkt budget een probleem kan zijn.

Als je al een M1 Max Macbook Pro hebt, dan is het echter onnodig om dubbel te betalen voor de M2 Max versie. De M1 CPU en GPU zijn meer dan krachtig genoeg voor bijna elke taak, dus het is niet echt nodig om te upgraden, tenzij je het glimmende nieuwe speeltje zo graag wilt hebben.

Voor nu is het misschien de moeite waard om op zijn minst te wachten tot de officiële reviews er zijn. Dan kun je beter beoordelen of de upgrades de prijs waard zijn, vooral als je al een huidige of vorige generatie MacBook Pro hebt.