MacBook Pro: M1 Max mogelijk drie keer zo krachtig als originele M1-chip

Volgens benchmarks is Apple's nieuwe M1 Max-chip drie keer zo krachtig als de originele M1-processor van het bedrijf.

De nieuwe M1 Pro- en M1 Max-chips zijn door Apple uit de doeken gedaan op het Unleashed-event in oktober. Deze chipsets zijn te vinden in de nieuwe MacBook Pro 14 inch en MacBook Pro 16 inch.

MacRumors meldt dat de eerste Metal Benchmark op Geekbench 5 een tipje van de sluier oplicht over wat we kunnen verwachten van de M1 Max. De SoC (system-on-a-chip) krijgt een score van 68.870. Dit is drie keer zo hoog als de originele M1-chip, die 20.581 punten behaalt in dezelfde test.

Aangezien het om een vroege benchmark gaat, is het raadzaam om dit nieuws met een korrel zout te nemen totdat het product officieel verkrijgbaar is. Als de resultaten kloppen, belooft deze generatie MacBook Pro's een sterk professioneel werkstation te worden.

De nieuwe MacBook Pro's zijn veelbelovend

Een aantal andere vroege benchmarks voor de M1 Max gingen niet specifiek in op de grafische mogelijkheden van de SoC. Sommige mensen hebben de chipset zelfs vergeleken met de chip van de PS5 op basis van het aantal teraflops, maar dat is nu niet bepaald een ideale manier om erachter te komen hoe goed een nieuw Apple-apparaat het doet op het gebied van videobewerking en rendering.

Ondanks de slechte vergelijking stelt Apple dat de ‌M1‌ Max-chip "soortgelijke prestaties" biedt als een "pro-laptop met een hoogwaardige grafische kaart", terwijl het 100W minder energie vereist. De meest premium versie van de MacBook Pro 16 inch (2021) is hierbij naast de MSI GE76 Raider en de Razer Blade 15 Advanced gelegd.

Analyse: hoe zit het met de M1 Pro-chip?

(Image credit: Future / Apple)

Er is nog niet zo veel informatie opgedoken over de iets minder krachtige - maar nog altijd sterke - M1 Pro-chip. Het is een betaalbaarder alternatief voor de M1 Max, terwijl het een stap voorwaarts is ten opzichte van de originele M1-chip.

We zien de afgelopen dagen enkel leaks over de meest high-end silicon van Apple, maar we moeten de M1 Pro en M1 Max nog met elkaar vergelijken om zeker te weten of de M1 Pro een goede optie is voor creatieve professionals die aan de slag willen met programma's als Adobe Premiere. Als de M1 Pro niet sterk genoeg blijkt, kom je bij een 14 inch MacBook Pro (2021) met maximale specs al uit op een fors prijskaartje van 6.659 euro.

De vroege benchmarks van de M1 Max zijn in elk geval veelbelovend. Voor zo'n duur product presteert het momenteel naar verwachting, maar het blaast ons nu niet bepaald weg. We hopen dat de M1 Pro net zo indrukwekkend is als er eindelijk wat officiële testresultaten opduiken.