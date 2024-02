Goedkopere Samsung Galaxy Z Fold 6 FE lijkt waarschijnlijk, maar mist misschien belangrijke feature

Recentelijk hebben we al vaker gehoord dat Samsung bezig is met het ontwikkelen van een goedkopere variant van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 6. Dit model zou wel eens de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE kunnen gaan heten. Nu zijn er weer twee leaks naar voren gekomen die dit gerucht ondersteunen en ons nog wat extra details geven over dit zogenaamde toestel.

Ten eerste heeft WinFuture een aantal codenamen gespot die schijnbaar refereren naar Samsungs aankomende vouwbare smartphones. 'B6' zou refereren naar de Samsung Galaxy Z Flip 6, 'Q6' naar de Galaxy Z Fold 6 en 'Q6A' naar dit zogenaamde goedkopere Fold-model.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 hadden respectievelijk 'Q5' en 'B5' als codenaam, dus waar Q6 en B6 naar refereren is in dit geval redelijk vanzelfsprekend.

Deze codenamen werden blijkbaar gespot in online databases voor de import en export van producten in verschillende landen. Dat soort databases bevatten meestal redelijk accurate informatie, dus er lijkt een redelijk grote kans te zijn dat er inderdaad drie vouwbare Samsung-telefoons aankomen dit jaar.

Aangezien Q6A een redelijk vergelijkbare codenaam is als die van de standaard Galaxy Z Fold 6, lijkt het ons ook niet heel vreemd om ervan uit te gaan dat dit refereert naar een goedkopere variant van dat model en niet een goedkopere variant van de Samsung Galaxy Z Flip 6.

WinFuture geeft in zijn verslag ook aan dat de productie van de onderdelen voor Q6A rond dezelfde tijd begon als die voor de onderdelen van Q6. Dat kan dus ook betekenen dat deze twee telefoons rond dezelfde tijd uit zullen komen. Aan de hand van de releasedata van de voorgaande jaren gokken we dat de foldables weer ergens eind juli of ergens in augustus zullen worden gelanceerd.

Geen S Pen voor de Fold 6 FE

Het andere Samsung Galaxy Z Fold 6 FE-nieuws komt vanuit ETNews (via SamMobile). Deze outlet geeft aan dat de telefoon (gedeeltelijk) zijn lagere prijs dankt aan een gebrek aan S Pen-ondersteuning, terwijl je Samsungs stylus dus wel op de standaard Z Fold 6 zou kunnen gebruiken.

De Galaxy Z Fold 5 had wel ondersteuning voor de S Pen, maar je moest deze dan wel los aanschaffen. Om de S Pen te kunnen gebruiken, moet een telefoon beschikken over een onderdeel genaamd een 'digitizer'. Door de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE niet te voorzien van die digitizer schijnt Samsung het toestel dus voor minder geld te kunnen produceren. ETNews claimt verder ook nog dat andere "onderdelen en prestaties" ook goedkoper (en minder indrukwekkend) zullen zijn dan die van de standaard Galaxy Z Fold 6. Het is echter nog niet duidelijk om welke onderdelen het verder zal gaan.

Hoe dan ook, het is redelijk logisch dat Samsung misschien kiest om te besparen op die S Pen-ondersteuning. Dit is namelijk niet echt een essentieel onderdeel van Samsungs vouwbare smartphones en eerlijk gezegd gebruiken veel mensen de S Pen waarschijnlijk toch niet vaak in combinatie met de Fold-modellen (als ze überhaupt al weten dat er een S Pen voor die modellen bestaat). Er zit namelijk ook niet standaard een opbergruimte voor de S Pen in de Fold. Waarschijnlijk zullen er ook nog wel op andere gebieden wat kosten moeten worden bespaard. Zo moeten we misschien ook rekening houden met een minder krachtige processor of een minder indrukwekkend display.

Het zal nog wel even duren voordat we weten wat de Galaxy Z Fold 6 FE allemaal te bieden heeft (als hij al bestaat). In de tussentijd zullen we ongetwijfeld nog wel meer leaks en geruchten tegenkomen en we zullen je dan ook op de hoogte houden van de geloofwaardige leaks en geruchten.