Gelekte renders Samsung Galaxy Z Fold 6 tonen saai, hoekig ontwerp

Samsung is de afgelopen jaren erg braaf geweest met de Galaxy Z Fold-serie. Op basis van een grootschalig nieuw lek lijkt het bedrijf die strategie voort te zetten met de Samsung Galaxy Z Fold 6. SmartPrix heeft namelijk in samenwerking met bekende leaker @OnLeaks renders gepubliceerd waarop de Galaxy Z Fold 6 te zien zou zijn.

Het algemene ontwerp lijkt veel op dat van de Samsung Galaxy Z Fold 5, maar met een meer hoekige look, met platte zijkanten en scherpere hoeken. Of dat een goede of slechte verandering is, hangt af van je persoonlijke smaak, maar het zou zeker niet de "grote upgrade" zijn waar leaker @Tech_Reve eerder over sprak.

Er kan echter sprake zijn van een kleine verandering in de vormfactor, want dit nieuwste lek vermeldt afmetingen van 153,5 x 132,5 x 6,1 mm wanneer hij open is gevouwen, vergeleken met 154,9 x 129,9 x 6,1 mm bij de Samsung Galaxy Z Fold 5. Dat is een verwaarloosbaar verschil, maar het zou de Z Fold 6 iets korter en breder maken.

Dit zorgt ervoor dat het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Fold 6 breder kan worden, iets wat we al eerder hebben gehoord. Dat zou een logische aanpassing zijn, aangezien de Galaxy Z Fold 6 een van de smalste coverdisplays heeft. Concurrenten, zoals de Google Pixel Fold en Honor Magic V2, hebben daarentegen coverschermen met dezelfde verhouding als een traditioneel smartphonescherm en dat is voor veel gebruikers aangenamer.

Helaas denken we niet dat zo'n kleine aanpassing aan de afmetingen kan zorgen voor een drastisch breder scherm. De grootte van het coverscherm is blijkbaar ook hetzelfde als voorheen, met name 6,2 inch. Een eerder gerucht vermeldde daarentegen dat we een scherm van 6,4 inch konden verwachten op de Samsung Galaxy Z Fold 6.

We hadden eerder gehoord dat de Galaxy Z Fold 6 dunner zou kunnen zijn dan de Z Fold 5, maar volgens dit laatste gerucht zijn ze precies even dik. Er zouden nog steeds verschillen kunnen zijn wanneer de telefoons dichtgevouwen zijn, maar daar zouden we niet op rekenen aangezien de twee helften van de Galaxy Z Fold 5 al volledig plat op elkaar kunnen liggen.

Meer van hetzelfde

Veel andere specs en details die hier worden vermeld, zijn ook hetzelfde als op de Galaxy Z Fold 5. De renders tonen een selfiecamera op het coverscherm, een camera onder het scherm binnenin, een triple camera op de achterkant en geen slot voor de S Pen.

De telefoon heeft blijkbaar ook een 7,6-inch scherm aan de binnenkant met een refresh rate van 120 Hz, net als zijn voorganger. Niet geheel verrassend is de hogere piekhelderheid van 2.600 nits, want dit komt precies overeen met de Galaxy S24-serie.

De camera's zijn naar verluidt ook hetzelfde: een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide, 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom, een 10MP-selfiecamera op het coverscherm en een 4MP-selfiecamera onder het binnenste scherm. De batterij en oplaadsnelheid zouden eveneens overeenkomen: 4.400mAh en 25W. Andere geruchten spreken daarentegen van een kleine upgrade naar 4.600mAh.

Zoek de verschillen

Dus wat verandert er wel naast de vorm en helderheid? Volgens dit lek zal de Galaxy Z Fold 6 een Snapdragon 8 Gen 3 chipset hebben en er wordt gezegd dat hij tot 16GB RAM zal hebben (in vergelijking met 12GB in de Z Fold 5). De maximale opslag van 1TB zou wel hetzelfde blijven. Daarnaast beweert het lek dat het coverscherm zal worden beschermd door Corning Gorilla Armor, net zoals de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Afgezien van de verwachte prestatieboost klinken dit allemaal als kleine verbeteringen. De concurrentie wordt intussen steeds sterker en naar onze mening zijn deze upgrades niet voldoende om relevant te blijven.

Ten slotte is @OnLeaks een van de meest betrouwbare leakers, dus we vermoeden dat dit specifieke lek grotendeels accuraat is. We zullen het waarschijnlijk eind juli weten, want dan worden de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 verwacht.