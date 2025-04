We hebben de nieuwe premium mini-LED TV van Samsung getest en het Glare Free-scherm maakt een groot verschil

De Samsung QN90F is de beste mini-LED TV van het merk voor 2025 en zet de traditie voort van zijn voorganger, de Samsung QN90D, met een ongelooflijk helder beeld. Voor wie bekend is met de alfabetische naamgeving van Samsung even wat verduidelijking: Samsung is de letter "E" overgeslagen in hun naamgeving, dus de tv's van vorig jaar die allemaal een naam hebben die eindigt op "D" worden nu opgevolgd door tv's met een naam die eindigt op "F".

Hoge helderheid is niet het enige opvallende kenmerk van de QN90F-serie. De tv is ook voorzien van Samsungs Glare Free-schermtechnologie, die eerder werd geïntroduceerd op de Samsung S95D van vorig jaar. In 2025 wordt deze technologie breder toegepast op meer modellen van het merk, waaronder ook de Samsung QN990F mini-LED TV met 8K-resolutie.

Die hoge helderheid maakt de Samsung QN90F uitermate geschikt voor gebruik overdag en het is dan ook een van de redenen waarom dit model werd uitgeroepen tot de beste tv voor sport in ons overzicht met beste televisies.

Ook de antireflectielaag op het scherm draagt bij aan een goede kijkervaring overdag of in kamers met veel licht. Dankzij de combinatie van helderheid én een scherm dat schittering tegengaat, lijkt de nieuwe QN90F dan ook een perfecte tv voor sportliefhebbers.

AI Upscaling Pro komt naar 4K

De QN90F-serie is beschikbaar in schermformaten van 43 inch tot maar liefst 115 inch. Daarmee is het de meest veelzijdige tv-serie van Samsung qua schermgroottes. De 115-inch variant is bovendien de grootste mini-LED TV die Samsung ooit heeft uitgebracht.

De QN90F-modellen zijn uitgerust met Samsungs vernieuwde NQ4 AI Gen3-processor, samen met AI Upscaling Pro: een functie die eerder alleen beschikbaar was op de 8K-tv’s van het merk. Dit zorgt onder meer voor een verbeterde versie van Auto HDR Remastering Pro, waarmee standaard HD-beelden met SDR (Standard Dynamic Range) automatisch worden omgezet naar HDR. Ook zijn er AI-gestuurde kleurverbeteringstechnieken en een dieptegebaseerde stereoscopieverbeteraar aanwezig.

Daarnaast beschikt de QN90F over een nieuwe functie genaamd Clear Face Restoration. Deze verwijdert ruis uit gezichten in close-ups zonder dat details verloren gaan. Ook is de AI Motion Enhancer toegevoegd. Dit is een functie die vorig jaar voor het eerst verscheen op het 8K-topmodel, de QN900D.

AI Motion Enhancer trackt objecten (zoals een bal) en combineert dit met een onboard fotodatabase waarmee het onderdelen van het beeld opvult als het object erg snel gaat. En aangezien we de QN900D eerder heb gereviewd, kunnen we bevestigen dat deze functie dat werk uitstekend uitvoert.

De Samsung QN90F heeft een slank profiel (Image credit: Future)

Andere AI-trucs van de QN90F-serie zijn onder meer Live Translate en Generative Wallpaper. Met Live Translate worden er automatisch ondertitels gegenereerd (bij de lancering alleen in het Engels) voor programma’s op traditionele tv-zenders die geen ondertiteling aanbieden.

Generative Wallpaper stelt je in staat om zelfgemaakte creaties toe te voegen aan de bestaande bibliotheek van stilstaande en bewegende grafische schermbeveiligingen door simpelweg gesproken opdrachten te geven. Een andere visuele extra in de QN90F-serie is toegang tot de Samsung Art Store, waarmee je een breed scala aan klassieke en moderne kunstwerken op je scherm kunt tonen (hiervoor is wel een abonnement nodig). Dit is een functie die eerder exclusief was voor Samsungs The Frame-tv’s.

Samsung-tv’s staan al langer bekend om hun uitstekende gameprestaties en de QN90F-serie gaat nog een stap verder met ondersteuning voor 165Hz refresh rate bij pc-gaming.

De tv heeft een bijzonder slank ontwerp: het paneel is slechts 12,9 mm dik. Toch zit er een krachtig 4.2.2-kanaals audiosysteem in verwerkt met een vermogen van 60 watt. Daarnaast is Samsungs OTS+ (Object Tracking Sound+) aanwezig. Dit zorgt voor een nauwkeurige plaatsing van dialogen en geluidseffecten op het scherm.

De voet van de Samsung QN90F (Image credit: Future)

Hands-on met de QN90F

Uit onze metingen bleek dat de algehele helderheid van de QN90F iets lager ligt dan die van zijn voorganger, de QN90D. De tv haalde een piekhelderheid van 1.915 nits in HDR (gemeten in een venster van 10%) en 597 nits bij volledig scherm in de Filmmaker Mode. In de standaardmodus werd een piek van 1.334 nits gemeten en 680 nits op het volledige scherm. Dat zijn nog steeds zeer indrukwekkende resultaten, en exact wat je mag verwachten van een topklasse mini-LED TV.

Wat kleurweergave betreft, de QN90F dekt 93,5% van de UHDA-P3-kleurruimte en 76,3% van de BT.2020-standaard. Die UHDA-P3-dekking ligt in lijn met de QN90D van vorig jaar, maar de BT.2020-dekking is opvallend hoger.

De input lag (gemeten met een Leo Bodnar HDMI Input Lag Tester op 4K/60Hz, kwam in Game-modus uit op 9,5 ms). Dit is een typisch resultaat voor Samsung-tv’s, die steeds weer tot de beste gaming tv’s behoren.

De QN90F vertoonde slechts minimale halo-effecten bij moeilijke testjes. (Image credit: Future)

Hoewel we tijdens onze hands-on de metingen uitvoerden in de Filmmaker Mode van de QN90F, kozen we voor de Movie-modus bij het merendeel van onze kijktesten. Die modus leverde namelijk een helderder en krachtiger beeld op dan Filmmaker Mode.

Ook bij het kijken naar donkere scènes in een kamer met felle plafondverlichting hield het beeld in Movie-modus veel beter stand. In Filmmaker Mode zagen diezelfde scènes er eerder vlak uit, met weinig detail in de schaduwen. We vermoeden dat dit te maken heeft met het Glare Free-scherm van de tv. Dit effect merkten we ook op bij de Samsung QN990F mini-LED en de Samsung S95F OLED, die beide eveneens over Glare Free-technologie beschikken.

Zodra we het licht dimden, kwam het beeld van de QN90F volledig tot zijn recht. Het contrast en detail waren uitstekend, met diepe, levendige kleuren. Ook de backlight blooming bleef opvallend goed onder controle: beelden met een hoog contrast vertoonden vrijwel geen halo-effecten rond lichte objecten op een donkere achtergrond.

Het beeld van de QN90F verloor een zekere mate van contrast vanuit een andere kant. (Image credit: Future)

Niet alles was perfect: we merkten enig contrastverlies op wanneer we vanuit een extreme kijkhoek naar het scherm keken. En tijdens een korte test met een scène uit de James Bond-film No Time to Die zagen we een lichte mate van "judder" en motion blur. Beide kunnen gelukkig worden verminderd via de aangepaste instellingen in het Motion Clarity-menu.

Maar afgezien daarvan voldeed de QN90F volledig aan onze verwachtingen op het vlak van beeldkwaliteit voor een topmodel mini-LED TV van Samsung.

Dankzij de combinatie van Glare Free-technologie, AI Upscaling Pro en andere AI-gestuurde beeldverwerking is de Samsung QN90F een stevige upgrade ten opzichte van de QN90D van vorig jaar, en die tv was op zichzelf al uitstekend. Extra functies zoals de Samsung Art Store en 165Hz-ondersteuning maken het plaatje alleen maar aantrekkelijker.

We kijken ernaar uit om de QN90F binnenkort uitgebreider te testen. Op basis van onze eerste indrukken lijkt dit dé 4K mini-LED-topper te worden waar we op gehoopt hadden.