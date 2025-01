Samsung zegt dat alle formaten van de S95F OLED TV 4.000 nits kunnen bereiken, waaronder de W-OLED-panelen

Tijdens CES 2025 onthulde Samsung zijn volgende flagship OLED TV, de Samsung S95F. Zijn meest interessante feature was dan misschien wel de enorm indrukwekkende 'OLED Glare Free 2.0'-antireflectiecoating, maar er waren twee andere elementen die Samsung duidelijk wilde benadrukken: een nieuw formaat van 83-inch (naast de 55-, 65- en 77-inch modellen die al beschikbaar waren) en een helderheid tot 4.000 nits.

Aangezien we voorheen bij het testen van de beste OLED TV's nog geen helderheid boven de 2.000 nits hebben gemeten, wilden we graag meer te weten komen over deze nieuwe tv van Samsung. We spraken dan ook met het bedrijf over wat we precies kunnen verwachten.

Eén reden waarom we niet zo zeker wisten wat we van deze claim moesten vinden, was het nieuwe 83-inch model. Dat model gebruikt namelijk niet dezelfde QD-OLED-schermtechnologie van Samsung als de andere formaten, maar een W-OLED-paneel van LG Display. Samsung heeft dit niet bevestigd, maar gezien de claims over de helderheid zal dit gaan om het nieuwste generatie 'four-stack' OLED-paneel van LG.

Samsung zegt dat elk formaat van de S95F dezelfde prestaties zal bieden en dus ook een HDR-piekhelderheid van 4.000 nits moet kunnen bereiken. Samsung gaf wel toe dat deze claim vrij extreem is. Technisch gezien kunnen de panelen deze helderheid in de praktijk bereiken, maar het zal niet zo snel gebeuren. Het bedrijf vertelde ons dat deze hoge helderheid kan worden bereikt bij een 3% HDR-venster en ook maar voor een paar seconden. Waarschijnlijk moet er ook een speciale beeldmodus ingesteld zijn op de tv.

Een nuttigere helderheidsmeting, die nog steeds vrij indrukwekkend is, is dat alle modellen volgens Samsung 2.000 nits aan HDR-piekhelderheid kunnen bereiken bij een venster van 10% van het volledige scherm. Dat kan de tv dan ook langer volhouden.

(Image credit: Future)

Dat is nog steeds een hogere piekhelderheid dan wat we tot nu toe hebben gemeten op een OLED TV en het zorgt ervoor dat OLED TV's beter kunnen concurreren met de beste mini-LED TV's op het gebied van piekhelderheid (tenminste, met de mainstream mini-LED TV's en niet met modellen zoals de Hisense 110UX die een geclaimde piekhelderheid van 10.000 nits heeft).

De fullscreen helderheid lijkt dit jaar ook verbeterd te zijn voor OLED TV's. We hebben gehoord dat de S95F misschien net onder de 400 nits aan fullscreen helderheid kan leveren en dat zou een mooie upgrade zijn ten opzichte van de 320 nits bij de S95D. LG's flagship van 2025, de LG G5 OLED TV, belooft ook een verbetering van 40% voor de fullscreen helderheid. Dat zou betekenen dat deze tv ongeveer 350 nits moet bereiken.

Die getallen zijn natuurlijk nog steeds wel veel lager dan bij premium mini-LED TV's. Die tv's kunnen vaak tussen de 500 en 600 nits aan fullscreen helderheid bereiken en daarom vinden we dit ook nog steeds de beste tv's om sportwedstrijden op te kijken of simpelweg voor in felverlichte ruimtes. In dat soort situaties is een hoge helderheid over het gehele scherm belangrijk, onder andere om reflecties tegen te werken (al heeft Samsung daar dus ook zijn Glare Free-coating voor).

Is helderheid straks eindelijk geen probleem meer?

In het verleden heeft Samsung ook al een mix van QD-OLED- en W-OLED-panelen gebruikt bij zijn verschillende schermformaten en dat maakt de beoordeling van een bepaald model ook weer iets lastiger. Zo stond de Samsung S90C OLED TV een lange tijd bovenaan onze koopgids van de beste tv's, maar dat gold dus eigenlijk alleen voor bepaalde formaten. Net als de Samsung S95F was ook dat model beschikbaar in formaten van 55, 65, 77 en 83 inch. De drie kleinste formaten waren voorzien van een QD-OLED-scherm van Samsung, terwijl het 83-inch model een W-OLED-paneel van LG gebruikte.

Het probleem in die situatie was dat de middenklasse QD-OLED-displays op dat moment veel feller waren dan LG's middenklasse W-OLED-displays. We moesten bij die tv dus ook aangeven dat we het 83-inch model niet echt konden aanbevelen, omdat in dat geval de 83-inch LG C3, met hetzelfde paneel, een betere prijs-kwaliteitverhouding had.

Dat is dus de reden waarom we in het verleden niet heel blij waren als we hoorden dat Samsung bij een van zijn OLED-modellen verschillende panelen ging gebruiken voor verschillende schermgroottes. We waren op de hoogte van de prestaties van de verschillende panelen en wisten dat ze nooit precies dezelfde ervaring zouden leveren.

Samsung zegt dat er bij de S95F dus geen grote verschillen moeten zijn. Het bedrijf gaf vol vertrouwen aan dat de extreme claim van een piekhelderheid van 4.000 nits (en een realistischere piekhelderheid van 2.000 nits) ook van toepassing is op het 83-inch W-OLED-paneel en niet alleen op de QD-OLED-panelen.

Natuurlijk zullen we ook nog onze eigen metingen doen en de claims testen. We hopen dan ook dat we de nieuwe modellen zo snel mogelijk in handen kunnen krijgen, want het ziet ernaar uit dat de S95F een van de meest interessante tv's van 2025 wordt.