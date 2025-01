Vijf innovaties op CES die doorslaggevend zijn voor aankomende tv's

CES is altijd een belangrijk evenement voor tv-technologie en de editie van 2025 stelde op dat gebied niet teleur. Ook al liet Sony zijn nieuwe tv's niet zien, we werden nog steeds overspoeld met nieuwe modellen en innovatieve demo's van Samsung, LG, Hisense en TCL.

Dit zijn allemaal fabrikanten van de beste tv's en ze houden er allemaal van om tot het uiterste te gaan met geavanceerde tv-technologie op CES. Sommige van deze technologieën zullen verschijnen in modellen die dit jaar verkrijgbaar zijn, terwijl andere alleen werden getoond als proof-of-concept. Hopelijk zien we die technologieën op een later moment terug in tv's die we ook echt kunnen kopen.

Wat we op CES zien, geeft niet alleen vorm aan de tv's die in 2025 verschijnen, maar ook aan de tv's die in de komende jaren zullen verschijnen. Fabrikanten proberen elkaar steeds te overtreffen en technologie die nu onbetaalbaar lijkt, vindt zijn weg na verloop van tijd (soms pas na een paar jaar) naar goedkopere tv's.

1. RGB-achtergrondverlichting

(Image credit: Future)

Deze technologie is waarschijnlijk het belangrijkst voor tv's de komende jaren en werd getoond door Samsung, Hisense en TCL. Het is een nieuwe manier om lcd-tv's te maken en werkt hetzelfde als de huidige technologie: achtergrondverlichting van leds schijnt door een raster van pixels die de kleuren filteren. In de huidige versies van de technologie bestaat de achtergrondverlichting uit een enkele kleur led (meestal blauw) met als gevolg dat de kleurfilterlaag veel werk moet doen. Hierdoor is er veel energie nodig en wordt de helderheid beperkt.

Bij RGB-achtergrondverlichting heeft elke led rode, groene en blauwe elementen, wat betekent dat ze meteen in de juiste kleur kunnen schijnen voor het licht door de kleurfilterlaag gaat. Dit betekent dat de kleurenfilter veel minder agressief kan zijn en dat het licht er efficiënter doorheen kan schijnen.

Het resultaat zijn nog helderdere tv's of tv's met hetzelfde helderheidsniveau die minder stroom verbruiken. Tegelijkertijd is het kleurengamma breder, wat in vrijwel alle opzichten levendigere en rijkere beelden oplevert.

(Image credit: Future)

Samsung zei dat zijn versie van de technologie (RGB Micro LED Backlight) niet echt meer zou moeten kosten dan mini-LED. Samsungs versie verschijnt waarschijnlijk later dit jaar in een 4K-tv, hoewel de versie die het merk ons op CES liet zien in een 8K-tv verwerkt was. TCL zei dat zijn versie van de technologie in 2026 zal verschijnen, al was er wel een prototype te zien.

Hisense heeft hier een streepje voor. Het onthulde een 116-inch tv die gebruikmaakt van de technologie, die het "TriChroma RGB Backlight" noemt, en we waren enorm onder de indruk hiervan. We hopen alleen dat het ook in iets kleinere tv's gebruikt zal worden, want de gemiddelde woonkamer is allesbehalve groot genoeg voor een tv van 116 inch.

2. Vierlaagse OLED

(Image credit: Future)

Er is een nieuw type OLED-paneel, ontwikkeld door LG Display, dat OLED-schermen maakt die gebruikt worden door vrijwel elke tv-fabrikant. Dit nieuwe paneel voegt een extra laag OLED-pixels toe, bovenop de drie lagen die bij de vorige generaties werden gebruikt.

Het scherm is tot 40% helderder dan het vorige premium OLED-paneel van LG. Die extra helderheid wordt zelfs mogelijk gemaakt zonder MLA-technologie, die hiervoor werd gebruikt om extra helderheid toe te voegen. Dit paneel wordt reeds gebruikt in de LG G5 en Panasonic Z95B. Het lijkt ook aanwezig te zijn in de 83-inch versie van de Samsung S95F.

Dit vierlaagse paneel zal waarschijnlijk de norm worden in de (nabije) toekomst. Hopelijk zal deze technologie zijn weg vinden naar tv's in de middenklasse, iets wat bij MLA nooit is gebeurd.

3. Draadloze verbindingen

(Image credit: Future)

LG heeft al enkele jaren een draadloze verbindingsbox, maar die werd alleen gebruikt bij hun allerduurste OLED TV. Dit jaar heeft LG de box uitgebreid naar zijn mini-LED TV's (de QNED-serie). Vervolgens heeft Samsung een draadloze verbindingsbox geïntroduceerd voor zijn premium 8K-tv, The Frame Pro en 8K Premiere-projector. De box van Samsung is ook veel kleiner dan die van LG.

Plotseling is de strijd rond draadloze tv-verbindingen begonnen. Het idee van deze boxen is dat je tv aan de muur of op een standaard kan staan met slechts één stroomkabel ernaartoe. Zo heb je geen tv aan de muur met een kabel naar je console, kabel naar je soundbar en mogelijk ook een kabel naar je Google TV Streamer. Dankzij een aparte box voor alle aansluitingen ziet alles er netter uit.

Samsung heeft gezegd dat het de draadloze boxen zal uitbreiden naar meer tv's als deze eerste generatie goed wordt ontvangen. Het merk zei vorig jaar hetzelfde over zijn OLED Glare Free-technologie en dat bleek waar te zijn. We zagen die technologie eerst terug in gaming monitoren en dit jaar ook in mini-LED TV's. We zullen dus moeten zien of de draadloze boxen van dit jaar goed werken en of mensen er graag extra voor betalen.

4. AI die ook echt nuttig is

Tv-fabrikanten hebben het nu al een paar jaar over AI-functies, maar die waren niet altijd even nuttig. Het betekende eigenlijk dat er op de achtergrond AI-beeldverwerking toegepast werd waardoor alles op het tv-scherm er beter uitzag. Daar komt nu verandering in.

LG introduceerde vorig jaar op zijn tv's het idee van een chatbot waar je op een natuurlijke manier tegen kunt praten, waarna de tv de instelling kan vinden om je te helpen. Dus als je tegen de chatbot zei: “Het beeld is te donker”, zou hij de helderheidsopties voor je opzoeken. Dat bleek uiteindelijk een soort valse start, maar dit jaar ziet het er beter uit. De bijgewerkte versie zal worden gecombineerd met AI-gebaseerde spraakherkenning. Wanneer je de spraakbesturing van de tv gebruikt, krijg je daardoor gepersonaliseerde reacties en zelfs gepersonaliseerde beeldinstellingen.

Samsung plaatst ondertussen een AI-knop op zijn afstandsbedieningen, die voorlopig een soort knop voor spraakbediening is. Een van de beste functies die werd getoond is de mogelijkheid voor de tv om live te vertalen van de oorspronkelijke taal in een programma naar ondertiteling in een andere taal. Tot nu toe werkt dit voor het Koreaans, Engels, Spaans, Frans en Italiaans. De resultaten leken ook best goed en als dit helemaal op punt staat, zal het de algemene toegankelijkheid sterk verbeteren.

5. Extreem nauwkeurige lenzen voor achtergrondverlichting

(Image credit: Future)

Vorig jaar toonde Sony een nieuwe achtergrondverlichtingstechnologie voor zijn mini-LED TV's. Het gebruikte slimme lensontwerpen om hoge helderheidsniveaus te bieden zonder bleeding van heldere gebieden naar donkere gebieden. Verder waren de nuances in het contrast ongezien voor mini-LED. Dit jaar zien we achtergrondverlichting van TCL die eruitziet als een nog betere versie hiervan. Dit zal de toekomst zijn van mini-LED TV's in de middenklasse, terwijl de RGB-achtergrondverlichting in eerste instantie voor de premium tv's zal zijn.

De achtergrondverlichting van TCL is ongelooflijk. Het bedrijf had een demo waar je alleen de achtergrondverlichting in beweging kon zien, zodat je de nieuwe technologie kon vergelijken met de oude en nog een derde, eenvoudigere variant. Je kunt in principe gewoon tv kijken op de nieuwe achtergrondverlichting. Die heeft zoveel leds en zo'n sterke controle over contrast en tinten, dat het belachelijk gedetailleerd is. TCL staat al vrij ver met deze technologie, al is dit iets waar andere fabrikanten ook aan werken. We verwachten daarom dat mini-LED TV's grote sprongen gaan maken op vlak van contrast en steeds minder last hebben van blooming/bleeding.