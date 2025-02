Samsung S95F OLED vs Samsung S95D OLED: moet je upgraden?

Tijdens CES 2025 onthulde Samsung zijn nieuwste flagship OLED TV, de Samsung S95F. Dit is de opvolger van wat wij de beste OLED TV van 2024 vonden, de Samsung S95D. De S95D was zo'n indrukwekkend model dankzij zijn QD-OLED-paneel, antireflectielaag, uitstekende gaming prestaties, prachtige beeldkwaliteit en indrukwekkende HDR-helderheid.

Bij de S95F OLED heeft Samsung de lat nog iets hoger gelegd. De helderheid moet nu maximaal 4.000 nits kunnen bereiken, de refresh rate is verhoogd naar 165Hz en de antireflectietechnologie is verder verbeterd. Maakt dat alles het ook waard om naar dit model te upgraden of was de S95D al meer dan goed genoeg?

Op papier bouwt de Samsung S95F OLED voort op alles dat zijn voorganger zo geweldig maakte. Het nieuwe QD-OLED-paneel biedt verbeterde helderheid en contrast, Samsungs NQ4 AI-processor introduceert verbeterde upscaling en HDR tone mapping, en gamers kunnen van nog soepelere beelden genieten dankzij de 165Hz refresh rate die de 144Hz refresh rate vervangt (op voorwaarde dat ze een gaming pc verbinden, want consoles gaan voorlopig maar tot 120Hz).

De S95F behoudt natuurlijk ook meerdere belangrijke features zoals Samsungs OLED Glare Free-schermcoating en het Tizen smart tv-platform. Dat zorgt ervoor dat de ervaring nog steeds vertrouwd aanvoelt. Verder introduceert de S95F ook nog een 83-inch model. In tegenstelling tot de 55-, 65- en 77-inch modellen gebruikt deze een W-OLED-paneel en geen QD-OLED.

Weet de S95F OLED dus ook echt betekenisvolle verbeteringen te bieden vergeleken met de S95D of gaat het hier vooral om kleine upgrades die veel mensen niet eens zouden opmerken? Daar zullen we hieronder iets dieper op ingaan.

Een afbeelding van Samsungs OLED Glare Free-schermtechnologie. (Image credit: Samsung)

Samsung S95F OLED vs Samsung S95D OLED: wat is er nieuw?

Op het eerste gezicht lijken de Samsung S95F OLED en S95D OLED enorm veel op elkaar, maar er zijn toch wel wat belangrijke verschillen. Beide modellen maken gebruik van een QD-OLED-paneel van Samsung, maar de S95F introduceert een geüpgradede derde generatie van dit paneel met fellere highlights, rijkere kleuren en een beter contrast.

De grootste upgrade vinden wij de hogere helderheid. Samsung Display, de divisie van Samsung die de QD-OLED-panelen levert aan Samsung Electronics, claimt dat het nieuwe paneel in de S95F een HDR-piekhelderheid van 4.000 nits kan bereiken. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de 1.650 nits die de S95D kan bereiken en die we ook al erg indrukwekkend vonden. Van deze helderheidsboost kan je overigens ook bij alle schermformaten genieten, zelfs bij het nieuwe 83-inch model dat een W-OLED-paneel gebruikt in plaats van een QD-OLED-paneel.

Naast de verbeteringen op het gebied van helderheid introduceert de S95F ook een verbeterde Glare Free-schermcoating. Die coating moet de diepte van de zwartwaarden en de algehele zichtbaarheid van het display in felverlichte ruimtes verbeteren ten opzichte van de eerste generatie van deze antireflectietechnologie die je in de S95D aantreft.

Op het gebied van design en bouwkwaliteit behoudt de S95F het ultradunne ontwerp en het premium uiterlijk, maar is er wel sprake van wat kleine verfijningen. Hij heeft, net als de S95D, enorm dunne bezels, een minimalistische standaard en een stijlvol uiterlijk.

Samsung gebruikt ook nog steeds de One Connect Box. Dat is een losstaande box voor alle aansluitingen, zoals de HDMI 2.1-poorten en je andere connectiviteitsopties. Dit zorgt voor minder kabels uit je tv zelf en dat ziet er wat netter uit. De heeft niet echt grote upgrades voor de duurzaamheid geïntroduceerd, maar de verfijningen in het paneel kunnen wel leiden tot betere prestaties voor de helderheid op de lange termijn.

De gaming prestaties van de S95F zijn ook beter geworden. Samsung vond de 144Hz refresh rate van de S95D blijkbaar nog niet genoeg en heeft deze op het nieuwe model verhoogd naar 165Hz. Dat maakt de S95F een van meest responsieve OLED TV's die je kan kopen. Deze verbetering van de refresh rate zal vooral nuttig zijn voor pc-gamers met krachtige GPU's. Die gamers kunnen optimaal gebruikmaken van de soepelere beelden en verminderde screen tearing.

Bij de S95F hebben we vooral te maken met kleine, maar betekenisvolle verfijningen ten opzichte van de S95D. Vooral de combinatie van de extreem hoge helderheid (voor OLED) en de verbeterde gaming prestaties zijn erg interessant. De boost naar 4.000 nits HDR-piekhelderheid en een 165Hz refresh rate weten dit model zeker te onderscheiden van zijn voorganger.

(Image credit: Future)

Samsung S95F OLED vs Samsung S95D OLED: beeldkwaliteit, gaming en AI

Samsungs QD-OLED-technologie was al een gamechanger voor OLED TV's, maar de S95F OLED weet zijn voorgangers dus opnieuw te overtreffen en een topervaring te bieden voor een premium OLED TV.

De grootste verbetering is die van de helderheid. Samsung claimt nu dus dat de tv een HDR-piekhelderheid van 4.000 nits moet kunnen bereiken en dat is veel feller dan de 1.868 nits die we bij de S95D hebben gemeten. Dat maakt de S95F ook de felste OLED TV die we tot nu toe zijn tegengekomen.

De kleurennauwkeurigheid en uniformiteit van het QD-OLED-paneel zijn ook verbeterd door Samsungs NQ4-processor. Die processor verfijnt realtime tone mapping en upscaling. Daarnaast moet die next-gen Glare Free-coating er ook voor zorgen dat het scherm minder weerspiegelingen vertoont in felverlichte ruimtes en toch nog diepe zwartwaardes behoudt. De S95F zal ook een nieuwe AI Gamma-feature hebben die schaduwdetails moet verbeteren in felverlichte ruimtes.

Op het gebied van gaming biedt de S95F OLED nu dus een refresh rate van 165Hz in plaats van 144Hz, maar de S95F ondersteunt, net als zijn voorganger, ook nog dingen zoals Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) en AMD FreeSync Premium Pro. Die technologieën moeten zorgen voor gamesessies zonder haperingen en lag op consoles zoals de PS5 en Xbox Series X.

De S95F en S95D draaien allebei op Samsungs Tizen OS, maar de S95F heeft een snellere interface dankzij wat AI-trucjes. Samsung heeft hier onder andere AI-gestuurde aanbevelingen toegevoegd, plus verbeterde multitasking met apps en de gebruikersinterface is ook gewoon responsiever geworden. De S95F is natuurlijk ook aan Samsungs SmartThings-platform gekoppeld en daardoor kan je hem ook als een hub voor je smart home gebruiken.

Op het gebied van audio is er op de S95F nog steeds ondersteuning voor Dolby Atmos en Samsungs eigen Object Tracking Sound-technologie (OTS). Momenteel is het nog niet bekend of er sprake is van grote upgrades ten opzichte van het geluidssysteem van de S95D. Beide tv's bieden ook ondersteuning voor de Q-Symphony-functie. Die functie synchroniseert het geluid van de ingebouwde speakers van de tv met de speakers van een compatibele Samsung-soundbar om een nog betere surround sound te kunnen bieden.

Over het algemeen introduceert de S95F zeker wel een aantal betekenisvolle upgrades vergeleken met de S95D, vooral op het gebied van helderheid, antireflectietechnologie en gaming. De verbeteringen voor de beeldkwaliteit zijn waarschijnlijk vooral merkbaar bij content met veel HDR-effecten, maar (pc-)gamers kunnen wel sowieso genieten van een hogere refresh rate.

De slimme features en de audio-ervaring lijken niet heel veel te zijn veranderd. Als je dus al een S95D hebt en je die aspecten vooral belangrijk vindt, dan is een upgrade misschien niet zo snel nodig. Als je echter op zoek bent naar de beste OLED TV van 2025, dan is Samsungs meest geavanceerde OLED TV tot nu toe, de S95F, zeker een aantrekkelijke keuze.

(Image credit: Future)

Samsung S95F OLED vs Samsung S95D OLED: moet je upgraden?

Samsung heeft de officiële adviesprijzen van de S95F OLED nog niet gedeeld, maar naar verwachting zullen de prijzen vergelijkbaar zijn met die van de S95D tijdens zijn debuut in 2024. Dat betekent dat je dus wel een premium prijs kan verwachten.

Hoewel de S95D nog steeds een van de beste OLED TV's blijft, zorgen de verbeteringen voor de HDR-prestaties, refresh rate en Glare Free-technologie ervoor dat de S95F zijn extra kosten voor sommigen zeker kan verantwoorden. Als je simpelweg op zoek bent naar de nieuwste, beste OLED TV, dan is de S95F zeker een overtuigende optie.

Als de prijzen van de S95D echter ook flink dalen de komende tijd, dan kan dat model wel eens een erg goede prijs-kwaliteitverhouding krijgen. Dat model wordt dan zeker interessant voor mensen die de helderheid van 4.000 nits en de 165Hz refresh rate voor gaming niet per se nodig hebben. Niet iedereen heeft een tv nodig die zo veelzijdig is dat hij er geweldig uitziet in zowel felverlichte als donkere ruimtes.

Dus, is het aan te raden om te upgraden naar het nieuwste model? Als je al een S95D hebt, is de S95F zeker geen revolutionaire verbetering. Je hebt hier meer met verfijningen te maken. De S95D levert nog steeds een ongelofelijk goede OLED-beeldkwaliteit, goede gaming-prestaties en sterke smart tv-features. Dit maakt hem nog steeds een uitstekende optie voor de meeste mensen.

Als je echter overweegt om te upgraden van een ouder OLED-model of een traditionele lcd-tv, dan is de S95F in ieder geval een van de meest geavanceerde OLED TV's die je dit jaar kan kopen.