Wij hebben Samsungs nieuwste OLED TV met hun duurste soundbar getest en de combinatie klinkt fantastisch

Toen Samsung zijn line-up QD-OLED TV's voor 2024 onthulde tijdens CES, waren we meteen al erg benieuwd naar wat we dit jaar konden verwachten. De line-up van vorig jaar was al geweldig, maar de introductie van de Glare Free-technologie op de S95D was hetgeen dat echt onze aandacht trok.

Je kan in onze Samsung S95D QD-OLED TV review onze bevindingen lezen over de nieuwste flagship OLED TV van het merk. We hebben de tv dus al uitgebreid kunnen testen, maar Samsung heeft ons recentelijk ook uitgenodigd om de 77-inch variant van deze OLED TV nog eens te kunnen testen samen met de HW-Q990D Dolby Atmos-soundbar en dat was een indrukwekkende ervaring.

Je kan natuurlijk in onze review natuurlijk lezen hoe goed de Samsung S95D op zichzelf is, maar wij waren dan ook vooral benieuwd naar de combinatie van deze tv en soundbar. De reden daarvoor ligt grotendeels bij Q-Symphony, een exclusieve Samsung-feature waardoor sommige van hun soundbars en tv's samenwerken om nog betere audio te creëren. Na deze belevenis kunnen we met overtuiging zeggen dat deze combinatie een van de beste thuisbioscoopervaringen levert die we ooit hebben meegemaakt.

Geloof de hype over de Glare Free-technologie

Het gebeurt redelijk vaak dat tv-fabrikanten het over nieuwe technologieën hebben en dat deze technologieën uiteindelijk gewoon gimmicks blijken te zijn. Dat was bijvoorbeeld ook een beetje het geval bij 3D-tv's. Samsungs Glare Free-technologie maakt zijn beloftes echter waar en heeft een grote impact.

Deze technologie plaatst een filter op het scherm dat bestaat uit duizenden kleine gaatjes die je niet met het blote oog kan zien. Deze gaten absorberen licht van externe bronnen en voeren dit licht af om reflecties zo veel mogelijk te laten verdwijnen. De afgevoerde lichtstralen worden opgebroken in zulke kleine stukjes dat het menselijk oog ze niet meer kan zien. Het resultaat is een display dat vrijwel helemaal geen last meer heeft van weerspiegelingen.

Zelfs met zonlicht dat via verschillende ramen (waaronder een dakraam) naar binnen komt, hadden we vrijwel geen last van reflecties op het scherm van de Samsung S95D. (Image credit: Future)

Het effect was pas echt goed te zien toen de zonsopgang via allerlei wolkenkrabbers in de buurt werd gereflecteerd door de ramen van onze testruimte, recht op het scherm van de tv. Zoals je kan zien in de afbeeldingen in dit artikel, waren er zelfs onder die omstandigheden geen herkenbare weerspiegelingen te zien.

Dit betekent niet alleen dat je je favoriete films en series kan bekijken zonder per se de gordijnen dicht te doen, maar het zorgt er ook voor dat het detailrijke en felle beeld van de tv beter tot zijn recht komt. De Samsung S95D is volgens het bedrijf 20 procent feller dan de S95C van vorig jaar (een tv die ook al erg fel was voor een OLED) en we waren echt onder de indruk van hoeveel impact dit had op de beeldkwaliteit.

Een thuisbioscoop zag er nog nooit zo goed uit...

Dankzij de combinatie van het prachtige, felle QD-OLED-paneel en Samsungs nieuwste Neo Quantum Processor 4K hebben we genoten van de beste thuisbioscoopervaring die we ooit hebben meegemaakt. We hebben voor deze tests ook verschillende beeldmodi uitgeprobeerd en na een beetje te wisselen tussen de modi, waren Film en Filmmaker uiteindelijk onze favorieten. Beelden hadden veel diepte, de tv ging goed om met bewegende beelden en kleuren zagen er ook heel realistisch uit.

We waren misschien nog wel het meest onder de indruk van de upscaling op de Samsung S95D. We hebben onder andere de openingsscène van Scream 2 bekeken op de tv, omdat we deze vaker als test gebruiken en deze scène zag er hier bijvoorbeeld beter uit dan op de LG G3 OLED. Die tv toonde namelijk redelijk veel beeldruis bij deze film.

(Image credit: Future)

Dit soort problemen hadden we niet bij de S95D en hoewel de kwaliteit natuurlijk niet zo goed was als bij native 4K-content, waren we toch onder de indruk van hoe goed de S95D omging met deze verouderde film (qua beeldkwaliteit).

We hebben de tv natuurlijk ook wel met native 4K-content getest. Zo hebben we onder andere films en series zoals The Incredibles, Toy Story en Stranger Things bekeken. Vooral Stranger Things vinden we een goede serie om tv's mee te testen en dan voornamelijk de openingsscène van de eerste aflevering. Dit is een ongelofelijk donkere scène en we merkten eerder bijvoorbeeld bij de LG QNED81 LCD TV dat deze tv moeite had met het weergeven van de details in schaduwen en de donkerdere gebieden. Bij de Samsung S95D merkten we hier echter niets van en de serie heeft er nog nooit zo goed uitgezien.

Ook bij het iconische moment in seizoen 4 waarin Max aan Vecna moet ontsnappen, waren we erg onder de indruk van hoe filmisch alles eruitzag. Dit krijgt de S95D voor elkaar dankzij zijn fantastische contrast, OLED-verlichting, prachtige kleurweergave en de antireflectielaag die ervoor zorgt dat er geen details verloren gaan door weerspiegelingen.

Nu we het toch over de kleurweergave hebben, we moesten de S95D natuurlijk ook met een extra kleurrijke film testen. Dat deden we uiteindelijk door de openingsscène uit Toy Story 3 te streamen via Disney Plus. Deze film zit vol met allerlei blauwe, groene, roze en rode tinten wanneer Andy's speelgoed een scène uit het Wilde Westen naspeelt. We bekeken deze scène in de ochtend, terwijl het zonlicht direct door de ramen op het scherm scheen, om de antireflectielaag te testen. Deze laag deed duidelijk heel goed zijn werk. Normaal gesproken hadden we bij andere tv's de gordijnen dicht moeten doen om van zo'n levendig en helder beeld te kunnen genieten.

…en klonk ook nog nooit zo goed

Hoewel we natuurlijk zeer geïnteresseerd waren in het prachtige scherm van de Samsung S95D, was Samsungs nieuwste HW-Q990D Dolby Atmos-soundbar eigenlijk de reden waarom we de uitnodiging van Samsung hadden geaccepteerd. We zijn grote fans van een mooie Dolby Atmos-soundtrack en dat is eigenlijk al het geval sinds deze audiotechnologie voor het eerst geïntroduceerd werd. Het is echter gemakkelijker om thuis een geweldig beeld te krijgen dan een goed, authentiek Dolby Atmos-geluid.

Voor een Dolby Atmos-systeem dat ook echt een beetje lijkt op wat je in een bioscoop krijgt, moest je natuurlijk investeren in (en ruimte maken voor) een volledig speakersysteem dat verbonden is met een AV-ontvanger. Dat is natuurlijk niet voor iedereen een realistische optie. Daarom zijn soundbars voor velen een geweldig alternatief, zeker soundbars met losse achterspeakers, want die bieden een nog authentiekere Dolby Atmos-ervaring.

Een van de Samsung HW-Q990D-achterspeakers (links), de soundbar zelf (rechtsboven) en de draadloze subwoofer (rechtsonder). (Image credit: Future)

Wij hebben natuurlijk een aantal van de beste Dolby Atmos-soundbars kunnen testen, waaronder bijvoorbeeld de JBL Bar 1000 en de Samsung HW-Q800D. Dat laatste model heeft geen achterspeakers, maar weet toch nog een verrassend ruimtelijk geluid te produceren. Toch is de Samsung HW-Q990D verreweg de beste soundbar die we tot nu toe hebben gehoord. Als je graag thuis wil kunnen genieten van Dolby Atmos, maar je geen ruimte hebt voor een uitgebreide set-up, dan komt er niets anders in de buurt van de topklasse audio die deze soundbar levert.

Dankzij zijn 11.1.4-kanaals speakersysteem werden geluiden heel accuraat om ons heen geplaatst en vooral geluiden van boven klonken fantastisch. Dat was extra indrukwekkend, omdat de testruimte een redelijk hoog plafond had en de soundbar dus alsnog de geluidsgolven heel effectief via dit plafond terug naar beneden wist te kaatsen.

We vonden het ook heel fijn dat je de geluidsniveaus per kanaal kan aanpassen. Dat is bijvoorbeeld erg handig als je de achterspeakers niet allebei op precies dezelfde afstand van jouw kijkpositie kan zetten. Elke keer wanneer je de Q990D aanzet, zal hij overigens ook een kalibratie doen om ervoor te zorgen dat elk kanaal zo goed mogelijk presteert. Als je niet helemaal tevreden bent met het geluid, kan je het ook zelf nog helemaal naar wens instellen. We vonden wel dat de linker en rechter kanalen aan de voorkant van de soundbar iets breder hadden mogen klinken, zelfs na het geluid iets aan te passen in de instellingen van de soundbar, maar hij klonk in ieder geval ongelofelijk krachtig. Op een gegeven moment begonnen sommige meubels in de kamer zelfs mee te trillen met het basgeluid van de draadloze subwoofer.

Dit is in elk opzicht een geweldige combinatie voor mensen die op zoek zijn naar een fantastische thuisbioscoop. Met deze twee producten creëer je heel gemakkelijk een set-up met een ongelofelijk goede beeld- en geluidskwaliteit.