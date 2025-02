Nieuwe doorbraak in goedkoper blauw OLED-materiaal kan geweldig nieuws zijn voor OLED TV's

Goed nieuws voor iedereen die uitkijkt naar een goedkopere OLED TV: een nieuwe wetenschappelijke doorbraak zou de weg kunnen vrijmaken voor goedkopere en efficiëntere OLED-schermen in onze smart tv’s, telefoons, tablets en vrijwel overal. Al zou de grootste impact waarschijnlijk bij tv’s te merken zijn.

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Manchester hebben naar verluidt een nieuw ‘oxadiazine’-materiaal ontdekt waarmee efficiëntere en goedkopere blauwe OLED-pixels kunnen worden geproduceerd (via OLED-info).

Blauwe OLED-pixels zijn veel moeilijker te produceren met dezelfde lichtemissie-efficiëntie als hun rode en groene tegenhangers en brengen meer risico’s met zich mee, zoals instabiliteit en een korte levensduur. Zoals in de samenvatting van het wetenschappelijke artikel wordt gesteld: “Een energie-efficiënte en diepblauwe OLED met een lange operationele stabiliteit blijft een grote uitdaging om een revolutionaire verandering in OLED-schermen en verlichtingstechnologie mogelijk te maken.”

Toch lijkt er vooruitgang te worden geboekt. Het onderzoek toont het moleculaire ontwerp van het nieuwe materiaal, dat een verbetering van 21% in energie-efficiëntie laat zien en uitstekende “thermische stabiliteit” biedt voor gebruik in blauwe OLED-pixels.

Hoewel alle OLED-apparaten gebruikmaken van blauwe pixels, is dit vooral goed nieuws voor tv’s. Zelfs de nieuwste en beste tv-technologieën hebben namelijk meerdere lagen blauwe pixels nodig, waardoor de grootste voordelen daar merkbaar zullen zijn.

De toekomst van OLED

De afgelopen jaren is er een sterke focus geweest op de ontwikkeling van ‘fosfor-OLED’-panelen met een hogere energie-efficiëntie en een hogere helderheid. Dit betekent dat een tv-scherm minder lagen blauwe pixels kan gebruiken om dezelfde helderheid te bereiken als bestaande schermen.

Het nieuwste ‘vierlaagse’ Primary RGB Tandem OLED-paneel van LG (gebruikt in de LG G5 en Panasonic Z95B) bevat bijvoorbeeld meer blauwe lagen dan rode of groene. QD-OLED, zoals toegepast in de Samsung S95F, maakt intensief gebruik van blauw licht dat door een laag kwantumdots schijnt, waardoor meerdere lagen blauwe pixels nodig zijn. Elke methode om de complexiteit of kosten van blauwe pixels te verlagen, is dus zeer welkom.

Hoewel fosfor-OLED tot nu toe moeilijk te produceren bleek, tonen dit soort doorbraken aan dat er vooruitgang wordt geboekt op het gebied van blauwe pixels. Natuurlijk zal het even duren voordat een laboratoriumdoorbraak als deze impact heeft op de massaproductie van panelen, maar het biedt goede vooruitzichten voor de verdere ontwikkeling van OLED in de komende jaren. Daarnaast groeit de hoop op goedkopere en beter toegankelijke OLED TV’s die langdurig een uitstekende beeldkwaliteit leveren.

Hoewel de prijzen van OLED TV’s de afgelopen jaren zijn gedaald, schommelen ze nog steeds rond de grens van 1000 euro. Zowel fabrikanten als consumenten wachten op een doorbraak die de markt in beweging kan brengen. Hopelijk is die toekomst niet al te ver weg.