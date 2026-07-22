"Een nieuw hoogtepunt van helderheid": Samsung introduceert nieuwe OLED-panelen voor laptops van Lenovo, ASUS, MSI en Dell

OLED-panelen worden elk jaar weer wat beter en dat is bijvoorbeeld ook al te merken aan de meest recente Tandem OLED-displays van Samsung. Het bedrijf heeft echter niet stilgezeten en er lijken nog betere panelen onderweg te zijn.

TweakTown laat weten dat Samsung nieuwe Tandem OLED-panelen geïntroduceerd die gebruikt zullen worden in laptops van Lenovo, ASUS, MSI en Dell. Er wordt ook geclaimd dat deze panelen een piekhelderheid tot 1.600 nits kunnen bereiken in kleine vensters. Dat zal in ieder geval het geval zijn voor laptops met de nieuwste 'DisplayHDR True Black 1400'-certificering.

De certificering voor 1.400 nits vereist zo'n 40 procent meer helderheid vergeleken met oudere OLED-panelen die maar uit één laag bestaan. Door deze hogere helderheid zijn ze ideaal voor in felverlichte ruimtes en omgevingen.

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Bij Tandem OLED-panelen worden er meerdere OLED-lagen op elkaar gestapeld en dat zorgt dus voor een verhoogde helderheid én efficiëntie.

Samsung heeft laten weten dat het is begonnen met het leveren van de nieuwe Tandem OLED-panelen voor laptops. Het paneel zal als eerste te zien zijn in de Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition en later ook in laptops van ASUS, MSI en Dell.

(Image credit: Future / HP / Apple / Lenovo / Samsung / Dell / Edited by Gemini)

De boost naar 1.600 nits is een flinke verbetering voor zowel gaming als het bekijken van films en series op deze laptops. De Lenovo Yoga Pro 9i Aura is meer bedoeld als een premium laptop voor (content)creators, maar dankzij een RTX 5000-serie laptop-GPU van Nvidia kan je er ook prima op gamen.

Problemen met automatische helderheidsbeperkingen (ABL) die vaak roet in het eten gooien bij felle momenten tijdens het gamen of in films, worden nu ook een minder groot probleem. Tandem OLED pakt dit namelijk ook aan.

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Samsung heeft nog geen plannen aangekondigd om deze nieuwe panelen ook in externe OLED-monitoren te gebruiken, maar dat lijkt wel een logische volgende stap als deze laptops eenmaal gelanceerd zijn. Er zijn gelukkig al wel meerdere OLED-gaming-monitoren op de markt met een hoge helderheid, zoals bijvoorbeeld de LG UltraGear OLED 27GX700A.