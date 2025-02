Wat is QD-OLED: de hybride OLED TV-technologie uitgelegd

TV- en displaytechnologie is de laatste jaren snel geëvolueerd, waarbij fabrikanten continu de helderheid, het contrast en de kleurprecisie verbeteren. Van LCD en OLED tot QLED, elke vooruitgang brengt ons dichter bij levensechte beeldkwaliteit.



Een technologie die steeds vaker gebruikt wordt in OLED TV staat bekend als QD-OLED, een displaytype dat de diepe zwarttinten van OLED combineert met de levendige kleuren en helderheid van kwantumdot-technologie.



QD-OLED, of quantum dot organic light-emitting diode, verbetert traditionele OLED door een zelfoplichtende blauwe OLED-lichtbron te gebruiken met een kwantumdotlaag die rode en groene kleuren genereert. Het doel is de helderheid, kleurzuiverheid en efficiëntie te verbeteren ten opzichte van traditionele OLED.



Maar rechtvaardigt QD-OLED de hoge prijs? Hoe verhoudt het zich tot OLED en QLED in de praktijk? En is het de moeite om hierin te investeren? We bekijken al deze vragen en meer om je te helpen de beste tv van 2025 te vinden.

In een QD-OLED beeldscherm zendt een OLED-laag blauw licht uit dat een kwantumdotlaag activeert om rood en groen licht te produceren voor een compleet RGB-beeld. (Image credit: Samsung Display)

Wat is QD-OLED?

Op het meest fundamentele niveau is QD-OLED (quantum dot organic light-emitting diode) een tv-schermtechnologie die de beste eigenschappen van OLED en kwantumdot-LED (QLED) combineert.

OLED-schermen gebruiken organische verbindingen die licht uitzenden wanneer er een elektrische stroom doorheen gaat. Dit maakt zelfoplichtende pixels mogelijk, wat op zijn beurt in perfecte zwartwaarden en een hoog contrast. Traditionele OLED’s maken echter gebruik van een witte OLED-laag (W-OLED) in combinatie met kleurfilters om rode, groene en blauwe subpixels (en dus beelden) te creëren. Deze filters kunnen de helderheid en kleurefficiëntie verminderen.

QD-OLED pakt dit anders aan door een blauwe OLED-lichtbron te combineren met een kwantumdotlaag. Kwantumdots zijn microscopisch kleine halfgeleiderdeeltjes die extreem zuivere kleuren uitstralen wanneer ze aan licht worden blootgesteld. In een QD-OLED-scherm genereert de blauwe OLED-laag het licht, terwijl de kwantumdots selectief delen van dit blauwe licht omzetten in rood en groen. Hierdoor zijn kleurfilters overbodig en worden de prestaties verbeterd.

Omdat dit proces efficiënter is dan het gebruik van kleurfilters, kunnen QD-OLED-panelen een hogere helderheid bereiken terwijl ze tegelijkertijd een uitstekende kleurnauwkeurigheid behouden. Het resultaat is een scherm dat de diepe zwartwaarden en het oneindige contrast van OLED combineert met de verbeterde helderheid en bredere kleurweergave van kwantumdots.

Samsung's S95D QD-OLED is op dit moment de helderste OLED TV die verkrijgbaar is (Image credit: Future)

QD-OLED: De voor- en nadelen

QD-OLED brengt belangrijke verbeteringen ten opzichte van OLED- en QLED-schermen, en verbetert de helderheid, kleurnauwkeurigheid en kijkhoeken. Maar zoals bij elke technologie zijn er ook enkele nadelen.

Een groot voordeel van QD-OLED is de verbeterde kleurweergave. Door een blauwe OLED-lichtbron te gebruiken in combinatie met een kwantumdolaag voor rood en groen, produceert QD-OLED zuiverdere primaire kleuren, wat resulteert in een levensechter beeld.

Ook de helderheid en het contrast zijn beter dan bij conventionele OLED-schermen. Kwantumdots zijn efficiënter dan kleurfilters, waardoor QD-OLED-panelen een hogere piekhelderheid kunnen bereiken terwijl ze toch diepe zwartwaarden behouden. Dit maakt ze ideaal voor HDR-content. Alsof dat nog niet genoeg is, biedt QD-OLED bredere kijkhoeken.

In tegenstelling tot ledschermen, die last hebben van kleurverschuivingen als je in een schuine hoek kijkt, behoudt QD-OLED een consistente beeldkwaliteit over een brede kijkhoek. Daarnaast verlaagt het weglaten van kleurfilters het stroomverbruik, waardoor QD-OLED efficiënter is dan traditionele OLED.

Ondanks deze sterke punten is QD-OLED duur. Omdat het een relatief nieuwe technologie is, zijn de productiekosten momenteel hoog, waardoor QD-OLED TV’s (en monitoren) in het premium segment zitten. De prijzen zullen na verloop van tijd dalen, maar voorlopig blijven ze voor veel kopers een beperkende factor.

Net als alle OLED-schermen is QD-OLED gevoelig voor inbranding. Hoewel verbeteringen in paneelduurzaamheid en pixelverschuivingstechnieken het risico verkleinen, kan langdurige weergave van statische beelden leiden tot inbranding. Dit maakt het minder ideaal voor bepaalde toepassingen, zoals gaming waar HUD-elementen lang statisch blijven, dus houd daar rekening mee.

Tot slot is de beschikbaarheid een aandachtspuntje. Op dit moment produceert alleen Samsung Display QD-OLED-panelen voor tv’s. Naarmate meer merken deze technologie toepassen, zullen de prijzen dalen, maar voorlopig blijft QD-OLED een niche-optie.

Sony's vlaggenschip OLED TV, de A95L, gebruikt een QD-OLED scherm. (Image credit: Future)

QD-OLED vs. OLED en QLED: Wat zijn de grote verschillen?

De QD-OLED bevindt zich ergens tussen OLED en QLED, en combineert de beste eigenschappen van beide technologieën. Vergeleken met standaard OLED biedt QD-OLED een hogere helderheid en betere kleurnauwkeurigheid. Traditionele OLED-schermen leveren nog steeds uitstekend contrast en diepe zwartwaarden. Behalve bij high-end modellen zoals de LG G4, die gebruikmaakt van MLA-technologie (Micro Lens Array) om de helderheid te verhogen, is de helderheid over het algemeen beperkter.

QD-OLED overstijgt deze beperkingen en behoudt tegelijkertijd de zelfoplichtende eigenschappen die OLED beter maakt dan led. In vergelijking met QLED is het grootste verschil dat QD-OLED zelfoplichtend is, wat betekent dat elke pixel zijn eigen licht genereert, terwijl QLED afhankelijk is van een ledverlichting. Dit geeft QD-OLED een voordeel op het gebied van zwartwaarden, kijkhoeken en algehele uniformiteit.

Toch kunnen QLED-schermen, vooral die met mini-LED-achtergrondverlichting, nog steeds een hogere piekhelderheid bereiken en zijn ze vaak betaalbaarder. Uiteindelijk biedt QD-OLED een balans tussen het contrast van OLED en de helderheid van QLED, waardoor het een aantrekkelijke keuze is als het binnen je budget past.

LG's G4 (links), een conventionele OLED TV met MLA, en Samsung's S95D QD-OLED TV (rechts) in een vergelijking naast elkaar. (Image credit: Future)

Moet je nu een QD-OLED TV kopen?

Dat hangt af van je budget en eisen. QD-OLED is nog steeds een relatief nieuwe technologie, maar grote merken zoals Samsung, Sony en Philips hebben het al omarmd.

Samsung’s S95-serie, met modellen zoals de Samsung S95D, en Sony’s A95-modellen tonen de sterke punten van QD-OLED, terwijl er ook (gaming) monitoren zijn met deze technologie. Deze schermen leveren een uitstekende beeldkwaliteit, maar blijven vooralsnog prijzig.

Het complexe productieproces maakt QD-OLED-schermen duurder dan standaard OLED- of QLED-panelen. Hoewel de kosten kunnen dalen naarmate de productie toeneemt, blijft betaalbaarheid een dingetje. Voorlopig wordt QD-OLED vooral gepositioneerd als een premium optie en niet als een mainstream keuze. Desondanks ziet de toekomst er veelbelovend uit.

Continue verbeteringen in paneelefficiëntie en duurzaamheid kunnen problemen met inbranding verminderen en de levensduur verlengen. Als meer fabrikanten, zoals LG of TCL, de markt betreden, kan extra concurrentie de prijzen verlagen en de beschikbaarheid verbeteren.

QD-OLED heeft de potentie om de displaytechnologie te hervormen door het contrast van OLED te combineren met de helderheid van QLED tegen een betere prijs. Hoewel het momenteel beperkt blijft tot premium modellen, kunnen ontwikkelingen er in de toekomst voor zorgen dat QD-OLED de standaard wordt.