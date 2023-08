OLED is verleden tijd, QD-OLED is de nieuwe trend

Als je aan de beste tv's denkt, is OLED waarschijnlijk het eerste woord dat in je opkomt. Met een levendige kleurweergave, diepe zwarttinten en een uitstekend contrast staat OLED bovenaan de lijst. Het grootste probleem van OLED is de beperkte helderheid, waardoor je in felverlichte kamers snel last hebt van reflecties in het scherm tijdens donkere scènes.

Toen Samsung in 2022 de S95B introduceerde, de eerste met QD-OLED technologie, werd de tv-markt overrompeld. Dit nieuw type scherm moest het helderheidsprobleem van OLED voor eens en voor altijd oplossen. Gelukkig is dat gelukt, want in onze review hebben we een piekhelderheid gemeten van 1.060 nits in de standaardmodus. Dit is beter dan de LG G2, die een helderheid van 960 nits in standaardmodus had, en dit was de TV waarvan LG zei dat hij alle helderheidsproblemen met OLED zou oplossen.



Kort daarna kwam de Sony A95K en hoewel deze niet zo helder was als de S95B, had die een van de beste tv-schermen ooit. Het beeld was zo verbluffend dat het een plaats verdiende tussen de beste OLED TV's. Hoe geweldig dit allemaal ook klinkt, waarom vielen de verkoopcijfers dan tegen? Samsung wilde naar verluidt 600.000 exemplaren van de tv verkopen, maar slaagde daar met 350.000 verkochte exemplaren niet in.

(Image credit: Future)

Een grote factor hierin, vooral in het geval van de Sony, was de prijs. Bij de lancering kostte de Sony A95K 3.300 euro voor het 55-inch model, terwijl de LG G2 bij de lancering 2.599 euro kostte voor de 55-inch versie. Aangezien de G2 in maart 2022 werd uitgebracht en de Sony A95K in juni 2022, was LG al begonnen met het afprijzen van de G2. De gewone OLED behield daarom zijn plaats aan de top.



In 2023 debuteerden twee nieuwe tv's van Samsung: de S90C en de S95C. In onze reviews hebben we de piekhelderheid van deze twee tv's gemeten op respectievelijk 1.100 en 1.400 nits. Ook, waarschijnlijk een iets belangrijkere factor, hadden ze allebei verbluffende beelden en functies die de W-OLED TV's van LG (witte OLED, het gewone OLED paneel dat de quantum dot laag mist die in QD-OLED sets zit) probleemloos evenaarden.



De S95C heeft het flinke prijskaartje dat je verwacht van QD-OLED, dus betekent dit dat W-OLED nog een toekomst heeft? Nee. In maart 2023 zeiden we dat het einde nabij was voor gewone OLED's en nu is het zover. QD-OLED TV's zijn de tv's waar we op hebben gewacht.

(Image credit: Future)

Het einde van W-OLED?

Zoals we hierboven al zeiden, heeft de Samsung S90C niet dezelfde helderheid als de S95C (of zelfs veel mini-LED TV's), maar het heeft wel een sweet spot. De S90C is helder genoeg om veel van de verblindingsproblemen waar W-OLED's onder lijden op te lossen, waarbij de 1.100 nits die in de S90C zijn gemeten veel hoger zijn dan die van een van de rivaliserende OLED's, de LG C3, die een piekhelderheid van 830 nits had.



Als je echter graag naar je tv kijkt in donkere omstandigheden, hebben we in onze S90C review aangegeven dat sommige mensen misschien de voorkeur geven aan de 'iets zachtere, minder explosief dynamische look' van de S90C in vergelijking met de S95C of een veel helderdere mini-LED TV. De S90C is geschikt voor heel veel lichtomstandigheden en dankzij heleboel gamingfuncties behoort hij tot de allerbeste gaming-tv's.



Niet alleen dit, maar de S90C heeft een verfijnd en rijk beeld met levendige kleuren waar veel tv's alleen maar op kunnen hopen. Dankzij de verbeterde helderheid en details in de S90C, overtreft hij zelfs de veel geprezen S95B.



Waarom is de S90C de 'voorbode van onheil' voor traditionele OLED en niet de S95C of de sensationele Sony A95K? Het komt neer op prijs-kwaliteitverhouding. De S90C is een stuk goedkoper dan deze modellen en als extraatje is hij maar ongeveer 100 euro duurder dan de LG C3! Je krijgt dus sterke QD-OLED met een lager prijskaartje en dat is precies wat we graag zien.

(Image credit: Future)

Moet het beste nog komen?

We staan nog aan het begin van de QD-OLED technologie, dus hopelijk kan deze vanaf nu alleen maar worden verbeterd. Toen we de Sony A95L, die nog niet eens helemaal klaar was, in handen hadden, werden we weggeblazen door de beeldkwaliteit. De A95L lijkt de zaken naar een hoger niveau te hebben getild en we kunnen niet wachten om hem grondig te testen.

Hoewel W-OLED technisch gezien nog niet helemaal dood is, moet OLED nu wel al verder evolueren. Samsung heeft bijvoorbeeld een deal gesloten met LG om hun OLED-panelen te gebruiken. De LG G3 maakt volgens LG gebruik van een Micro Lens Array (MLA) paneel om de helderheid tot 70% te verhogen. Dat komt omdat LG weet dat het nu moet concurreren met QD-OLED technologie, maar wij denken dat QD-OLED allang heeft gewonnen. Het heeft een superieure beeldkwaliteit waar gewone OLED alleen maar van kon dromen.