De Samsung S90C is de beste QD-OLED TV als je al een soundbar hebt

Wij zijn inmiddels bezig met het testen van de Samsung S90C QD-OLED TV voor onze aankomende review en daarom zijn we ook vooral aan het letten op de manieren waarop dit apparaat verschilt van zijn duurdere grote broertje, de Samsung S95C QD-OLED TV.

Onze uitgebreide bevindingen zal je later vinden in de volledige review, maar we merken nu al dat de verschillen zo klein zijn, dat we inderdaad denken dat de goedkopere Samsung S90C OLED TV zomaar de beste tv-deal van 2023 kan zijn, zoals we eerder ook al voorspelden.

We zijn in ieder geval al van mening dat Samsung's goedkoopste OLED TV een betere deal is dan de S95C... onder bepaalde omstandigheden. Waarom vinden wij dit? Dat zul je hieronder lezen.

(Image credit: Samsung)

Hoewel de verschillen tussen de S90C en de S95C over het algemeen niet heel groot zijn, zitten er toch wel een aantal belangrijke verschillen tussen. We zullen hier dan ook vooral ingaan op het verschil in prijs, design, helderheid en audiokwaliteit.

Is het prijsverschil het waard?

De Samsung S90C QD-OLED TV is beschikbaar in drie verschillende groottes: 55, 65 en 77 inch. Het 55-inch model heeft een adviesprijs van 2.499 euro, het 65-inch model kost 3.199 euro en voor het 77-inch model betaal je 4.199. Dit zijn overigens de prijzen in Samsung's eigen webshop en je kan deze tv, net als de meeste tv's, ook voor minder geld vinden bij andere retailers.

De Samsung S95C QD-OLED TV heeft ook drie modellen met diezelfde schermgroottes. Bij Samsung betaal je momenteel 2.699 euro voor de 55-inch tv, 3.599 euro voor het 65-inch model en 5.099 euro voor het 77-inch model.

Je ziet dus aan deze prijzen dat de S90C vooral een goede deal is bij de grotere formaten. De 55-inch modellen schelen "maar" 200 euro in prijs, dus als dat jouw gewenste maat is, dan moet je je afvragen of je 200 euro extra wil betalen voor een tv die technisch gezien wel gewoon beter is of dat je dat geld liever bespaart of besteedt aan een audio-upgrade voor bij de S90C (daar komen we straks ook nog op terug).

Waar je ook voor kiest, het is misschien wel handig om te weten dat Samsung momenteel ook nog een aantal aanbiedingen heeft bij beide tv's in zijn webshop, zoals gratis installatie, korting op de Samsung Galaxy Buds 2 Pro bij aanschaf van de tv en 200 euro korting op de tv (die direct wordt verwerkt in de winkelwagen).

De S95C maakt gebruik van Samsung's One Connect-box, waarmee de aansluitingen op een losse box zitten, zodat de tv zelf echt enorm dun blijft. (Image credit: Future)

Geen One Connect-box en minder goede speakers

Twee van de grootste verschillen tussen de S95C en de S90C hebben te maken met het design van de QD-OLED TV's.

Het high-end model ziet er gewoon net iets meer premium uit en dat komt door het Infinity One-design en de bijbehorende One Connect-box. Het gaat bij beide schermen om OLED-panelen en dat betekent dat de schermen zelf ook echt flinterdun zijn. Op de S95C is echter het hele design van de tv flinterdun. We hebben hier te maken met een vrijwel plat scherm (ook aan de achterkant) dat vastzit aan een hele dunne standaard.

Misschien vraag je je dan af waar je de HDMI-kabels en dergelijke nog kwijt kan, maar die steek je dus niet meer direct in de achterkant of zijkant van de S95C. Deze tv gebruikt namelijk Samsung's One Connect-box voor zijn aansluitingen. Deze box sluit je via één kabel aan op de tv, maar vervolgens kan je die box ook een beetje verstoppen als je dat wil, zodat er verder geen andere kabels zichtbaar zijn.

De S90C heeft volgens Samsung een 'LaserSlim Design'. Bovenaan op de achterkant van de tv is hij vrijwel net zo dun als de S95C, maar op de onderste helft zit wel gewoon een wat dikkere achterkant waar alle aansluitingen zich bevinden, net als op de meeste tv's. In principe betekent dit gewoon dat de S95C een betere keuze is als je de tv echt helemaal vlak tegen de muur aan wil hangen en bijna geen kabels wil zien, maar ik vind dat de extra kosten niet echt waard, aangezien het goedkopere model nog steeds erg dun is.

Het andere grote verschil qua design is het verschil in de speakeropstelling van beide tv's. De speakersetup van de S90C is minder geavanceerd dan die van de S95C. De duurdere QD-OLED heeft een 4.4.4-kanaals speakersysteem met Samsung's 'Object Tracking Sound+'-systeem en de goedkopere variant heeft een 2.2.2-audiosetup met 'Object Tracking Sound Lite'.

De S95C klinkt dus wel echt beter en vooral ook ruimtelijker, maar eerlijk gezegd denken we dat je bij zo'n dure tv als de S95C óf de S90C (het zijn allebei namelijk gewoon nog vrij dure tv's) toch wel een van de beste soundbars zal willen aanschaffen of misschien heb je er ook al een voor je huidige tv liggen die beter zal klinken dan ingebouwde tv-speakers. Bij een prachtig beeld hoort namelijk eigenlijk ook wel een mooi, ruimtelijk geluid.

Je kan dus beter wat geld besparen op de tv en, als je nog geen (geweldige) soundbar hebt, dat geld opzij zetten voor de aanschaf van een van de beste Dolby Atmos soundbars.

(Image credit: Future)

Hoe helder is helder genoeg?

Als laatste zit er ook nog een verschil tussen de (piek)helderheid van Samsung's nieuwe QD-OLED-modellen.

Op beide productpagina's stelt Samsung dat je kan "geniet[en] van een ongekend helder en schitterend beeld". Daaruit blijkt niet meteen dat de ene tv feller kan worden dan de ander, maar dat is dus wel het geval. De S95C heeft een geavanceerder verlichtingsalgoritme genaamd 'Quantum HDR OLED Plus', terwijl de S90C het moet doen met gewoon 'Quantum HDR OLED'.

Dat betekent dat er een verschil zit tussen de piekhelderheid van de S95C en de S90C. Het duurdere model haalde in onze tests maximaal 1.374 nits. De piekhelderheid op de S90C hebben we zelf nog niet kunnen testen, maar van wat we tot nu toe hebben gehoord, is deze ongeveer hetzelfde als Samsung's QD-OLED van vorig jaar: de S95B. Die tv bereikte een piekhelderheid van 1.060 nits in onze tests.

De S95C kan dus echt een stuk helderder worden dan de S90C, maar eerlijk gezegd merk je dat totaal niet bij 99% van de content die je op de tv zal bekijken. Alleen bij de meest heldere scènes (in HDR), of eigenlijk de meest heldere lichtpuntjes in die scènes, zal je duidelijk een verschil kunnen zien. Daar zou ik geen 200 tot 900 euro meer voor betalen.

Als je puur op zoek bent naar een geweldige helderheid, dan is QD-OLED ook (nog steeds) niet de beste keuze. Dan kan je misschien beter kijken naar een mini-LED TV zoals de Samsung QN95C.