Goedkopere Samsung S90C OLED TV kan zomaar de beste tv-deal van 2023 zijn

Nu de tv's die in januari op CES zijn aangekondigd, eindelijk in de winkelrekken terechtkomen met hun officiële adviesprijzen, is een diepgaandere analyse altijd welkom. Er zijn namelijk een paar modellen die zich onderscheiden van de rest, maar dit zijn niet noodzakelijk de duurste opties die bedrijven zelf in de spotlight zetten.

De Samsung S95C is een van die peperdure tv's waar het merk zelf veel aandacht aan schenkt. De tv heeft zijn weg naar mijn woonkamer nog niet gevonden, maar op een demosessie in Brussel kon ik hem wel kort uittesten. Op basis van die ervaring en de toelichting van Samsung Product Managers heb ik een sterk vermoeden dat dit een kanshebber is voor een van de beste OLED TV's van het jaar.

De volledige S95C review staat wel op de planning en zal binnenkort verschijnen. Maar als ik dat model bekijk binnen Samsung's volledige tv-aanbod en dat van concurrerende fabrikanten, wordt mijn aandacht vooral getrokken door de Samsung S90C OLED TV. Wie een beetje thuis is in de naamgeving van Samsung, weet dat dit model in het topsegment van Samsung OLED TV's zit, net onder de S95C.

Samsung zelf was niet heel vrijgevig met informatie over dit goedkopere OLED-model op CES, maar we zijn de voorbije maanden meer te weten gekomen nadat Samsung zijn volledige OLED en Neo QLED TV line-up beschikbaar heeft gemaakt. We hebben nu ook definitieve prijzen voor de S90C in Nederland en België:

77 inch: (voorlopig) niet beschikbaar

65 inch: 3.199 euro

55 inch: 2.499 euro

(Image credit: Future)

Samsung S90C OLED TV: wat weten we

Hier zijn de technische details van de S90C. Hij maakt gebruik van hetzelfde door Samsung geproduceerde QD-OLED beeldscherm als de S95C, wat betekent dat hij in staat zal zijn om een hogere helderheid te leveren en verbeterd kleurbereik te behouden, zelfs wanneer je schuin op de tv kijkt. Beide modellen hebben vier HDM1 2.1 poorten die 4K tot 144Hz en VRR voor gaming ondersteunen.

Een belangrijk punt waarop de S90C verschilt van de S95C is het ontwerp. De S95C heeft een bijna onmogelijk dunne vormfactor doordat Samsung gebruik maakt van een externe Slim One Connect box voor alle aansluitingen en processoren, terwijl de S90C een omvangrijker ontwerp omdat alle aansluitingen aan de zijkanten van het scherm zitten.

Volgens de specificaties van Samsung gebruikt de S90C een Quantum HDR OLED-algoritme voor de verwerking van content met een hoog dynamisch bereik, terwijl de S95C een geavanceerder Quantum HDR OLED Plus-algoritme gebruikt. Is er een groot verschil tussen de twee in piekhelderheid bij het bekijken van programma's met HDR? Dat zal moeilijk te zeggen zijn totdat we de S90C zelf testen, maar de S95C haalde een piekhelderheid van 1.374 nits in onze hands-on test, terwijl de Samsung S95B OLED TV van vorig jaar 1.060 nits behaalde.

Samsung S90C OLED vergeleken met de concurrentie

(Image credit: Samsung)

De S95B beschikt over hetzelfde Quantum HDR OLED-algoritme als de S90C, dus de S90C zou dat model ten minste moeten evenaren wat betreft piekhelderheid. Als we kijken naar andere nieuwe OLED TV's, zien we de LG C3 met iets meer dan 800 nits piekhelderheid, terwijl de LG G3 dankzij de nieuwe Micro Lens Array en META tech naar verwachting 1.400 nits zal bereiken. Daarmee zit deze laatste op ongeveer hetzelfde niveau als de nieuwe Samsung S95C OLED.

Samsung's S90C kost 400 euro minder dan de S95C OLED (zowel in 55 als 65 inch), een aanzienlijk prijsverschil als je bedenkt dat de belangrijkste voordelen van de S95C een iets hogere piekhelderheid en een slanker ontwerp zijn. De S90C is daarnaast in alle schermformaten 400 euro duurder dan de C3-serie van LG. Dit zorgt ervoor dat LG zonder twijfel een sterke concurrent in handen heeft.

Zoals we in onze LG C3 OLED review vaststelden, is dit een uitstekende tv die een paar verbeteringen biedt ten opzichte van de LG C2, onze nummer één tv van 2022. Maar in vergelijking met de Samsung S90C heeft de C3 een lagere piekhelderheid (op papier althans) en een minder uitgebreide dynamische kleurweergave bij schuine kijkhoeken. Dat laatste is een natuurlijk gevolg van LG's W-OLED-panelen.

Welke nieuwe OLED TV wordt dit jaar de beste? We hebben in onze hands-on test al een heel goed idee gekregen van de Samsung S95C en gaven de LG C3 onlangs 4,5 sterren in onze volledige review. Houd de website zeker in de gaten voor de review van de Samsung S90C, want qua prijs-kwaliteit lijkt het alvast een uitstekende optie.