Samsung’s nieuwe OLED TV wordt iets duurder dan vorig jaar

Samsung heeft de Europese lanceringsprijzen onthuld voor zijn OLED-tv's van 2023 en het is helaas geen geweldig nieuws. De flagship-modellen worden helaas iets duurder dan vorig jaar.

In 2022 lanceerde Samsung zijn eerste QD-OLED-tv (hoewel QD niet in de officiële naam zit) genaamd de Samsung S95B OLED TV. In onze review noemde we de beeldkwaliteit “prachtig" en die beeldkwaliteit is het resultaat van de technologie die het beste van QLED en OLED displays combineert. We gaven deze tv dan ook vijf sterren vanwege zijn hoge kwaliteit. De S95B was echt een van de beste tv's van vorig jaar (binnen de meer premium prijsklasse). Het 55-inch model had tijdens de lancering een adviesprijs van 2.099 euro en het 65-inch model kostte toen 2.999 euro.

Aangezien het model uit 2022 zo goed presteerde (maar wel een paar minpunten had), zijn we sindsdien erg benieuwd geworden naar de Samsung S95C en Samsung S90C van dit jaar. Samsung heeft nu dan ook eindelijk de Europese prijzen voor deze nieuwe tv's bekendgemaakt.

De Samsung S95C OLED TV gaat zoveel kosten:

55-inch – 2.500 euro

65-inch – 3.300 euro

77-inch – 4.800 euro

De Samsung S90C kost daarentegen straks:

55-inch – 2.000 euro

65-inch – 2.800 euro

77-inch – 4.000 euro

Het zou kunnen dat de prijzen hier in de Benelux nog een beetje verschillen, want er is vaak ook een Europees model en een Benelux model, maar deze nieuwe prijzen geven ons wel een goed idee van wat we kunnen verwachten. We kunnen in ieder geval uit de vergelijking met het model uit 2022 zien dat de S95C iets duurder wordt, terwijl de iets minder geavanceerde S90C juist iets goedkoper wordt dan de tv van vorig jaar.

Conclusie: Wat is er veranderd op de Samsung S95C OLED?

Voor die hogere prijs krijgt de S95C wel wat upgrades ten opzichte van zijn voorganger. Volgens Samsung is de nieuwe tv 30 procent feller dan het model van vorig jaar en werkt de anti-reflectielaag beter in heldere ruimtes. Dat laatste was namelijk wel een beetje een probleem op het vorige model. De audiokwaliteit krijgt ook een boost, want de S95C gaat een 4.2.2-kanaal speakersysteem gebruiken.

De S95B had daarentegen maar een 2.2.2-kanaal systeem en de aankomende LG C3 OLED gebruikt een 3.1.2-speakersysteem. Het speakersysteem van de S95C maakt ook gebruik van speakers die naar boven gericht zijn, zodat de tv zijn Dolby Atmos-ondersteuning optimaal kan vertonen zonder dat je per se een van de beste soundbars hoeft te kopen. Toch is dat wel aan te raden als je echt een thuisbioscoopervaring wil creëren. De S95C is echter niet perfect. De tv heeft nog steeds geen ondersteuning voor DTS:X en ook niet voor Dolby Vision HDR.

De S90C lijkt veel van dezelfde functies te krijgen als de S95C, maar deze tv krijgt wel een iets simpeler speakersysteem en een iets minder effectieve versie van Samsung’s 'Object Tracking Sound System' (genaamd Object Tracking Sound Lite). Hij zal ook iets dikker zijn, want de aansluitingen zitten op de tv zelf, in plaats van op een losstaande 'One Connect'-box (wat bij de S95C het geval zal zijn).

Het is dus nog even afwachten totdat we weten of deze prijzen ook voor de Benelux gelden en ook willen we de tv's natuurlijk zelf nog testen om te zien of ze echt zo goed zijn als Samsung zegt dat ze zijn. We zullen dus zien of de S95C met zijn hogere prijs nog steeds kan concurreren met de beste OLED-tv's die je vandaag de dag kan kopen.