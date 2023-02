LG C3 vs LG G3: wat is de beste LG OLED TV?

LG C3 OLED Zum Angebot (opens in new tab) Schermgroottes: 42, 48, 55, 65, 77, 83 inch

Schermtechnologie: OLED Evo

Processor: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Dit wordt waarschijnlijk een van de beste midrange tv's dit jaar. Hij zit tussen de B3 en de G3 in de LG line-up en maakt gebruik van de nieuwste (en beste) beeldprocessor van LG. Die beeldprocessor zou moeten zorgen voor een verbeterd contrast en een realistischere kleurweergave. Er is ook een nieuwe 'media switching'-functie toegevoegd, maar verder zijn er weinig verschillen met de LG C2 van vorig jaar. De helderheid en reflectiviteit van het scherm zijn namelijk ook niet veranderd.

For Nieuwe beeldprocessor

Meer beschikbare schermgroottes

Goedkoper Against Geen verschil in helderheid vergeleken met de C2 van vorig jaar

Schermgroottes: 55, 65, 77, 83, 97 inch

Schermtechnologie: OLED Evo met 'Light Control Architecture'

Processor: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG De LG G3 wordt een van de meer premium (en dus ook duurdere) modellen uit LG's line-up voor 2023. De nieuwe 'Light Control Architecture'-technologie zorgt ervoor dat dit de helderste OLED-tv tot nu toe wordt. Op dat vlak is het dus een flinke verbetering ten opzichte van de C3. Verder heeft het apparaat een erg dun design met een dunne rand om het scherm heen en is hij ontworpen om opgehangen te worden aan de muur. Ook zijn er een paar kleine upgrades toegevoegd om de audiokwaliteit iets te verbeteren.

For Grote helderheidsupgrade

Nieuwe beeldprocessor

Prachtig design Against Duurder

Wordt zonder standaard geleverd

Minder opties qua schermgrootte

De aankomende LG C3 OLED - en LG G3 OLED -modellen worden waarschijnlijk twee van de beste OLED-tv's van 2023.

Deze nieuwe apparaten vervangen de LG C2 OLED- en LG G2 OLED-modellen uit 2022 en ze bieden allebei ook verbeterde prestaties tegenover hun voorgangers. Eén van de twee heeft echter een grotere upgrade gekregen dan de ander.

In de eerste instantie lijkt het er vooral op dat de C3 en G3 vooral verschillen qua schermgrootte en helderheid. De G3 begint bij een schermgrootte van 55 inch (met nog 4 grotere varianten) en gebruikt LG's nieuwste 'Brightness Booster Max'- en Light Control Architecture-technologie om het de meest heldere OLED-tv tot nu toe te maken. De C3 levert in vergelijking veel minder heldere HDR-beelden, maar is bijvoorbeeld wel weer geschikt voor mensen die minder ruimte voor hun tv hebben, want er zijn meer opties qua schermgrootte beschikbaar. Daarnaast is dit ook de goedkopere optie van de twee OLED-tv's en dat is voor sommigen misschien toch wel het belangrijkste verschil.

Om je te helpen bij het kiezen van de beste LG OLED-tv van 2023 (voor jou), hebben we hier alle informatie verzameld die we tot nu toe hebben over allebei de tv's. We gaan in op de verschillen in prijs, schermgrootte en prestaties tussen de twee modellen. Zo kunnen we je hopelijk helpen om de juiste optie te kiezen voor jou wanneer deze tv's worden uitgebracht.

De C3 is misschien niet zo helder als de G3, maar hij is wel geschikter voor mensen met minder ruimte dankzij zijn grotere selectie aan schermgroottes.

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: Prijs, schermgroottes en beschikbaarheid

De belangrijkste verschillen tussen de LG C3 en G3 zijn voor de meeste mensen waarschijnlijk de prijzen en de schermgroottes. De G3 is het duurdere model en de C3 heeft meer opties qua schermgrootte en is ook de goedkoper optie bij de schermgroottes die wel overlappen met de G3.

We hebben momenteel nog geen officiële prijzen voor deze nieuwe apparaten, maar we verwachten dat ze redelijk vergelijkbare prijzen zullen krijgen als de LG C2 en LG G2 van vorig jaar. Hieronder zie je dan ook een overzicht van die prijzen en de bijbehorende schermgroottes, zodat je een beetje een idee krijgt van wat je misschien kan verwachten.

De prijzen hieronder zijn niet de lanceringsprijzen, maar de prijzen op het moment dat alle verschillende schermgroottes beschikbaar waren. Je merkt namelijk misschien dat de prijzen voor de aankomende modellen sowieso wat hoger beginnen, maar de prijzen nemen meestal door het jaar heen al redelijk snel af.

Swipe to scroll horizontally Schermgrootte LG C2 prijs LG G2 prijs 42 inch 1.249 euro N.v.t. 48 inch 1.399 euro N.v.t. 55 inch 1.699 euro 2.599 euro 65 inch 2.299 euro 3.499 euro 77 inch 3.799 euro 4.999 euro 83 inch 4.499 euro 6.999 euro 97 inch N.v.t. 22.999 euro

Als je een specifieke maat nodig hebt in jouw ruimte, dan zie je hierboven waarschijnlijk al gauw wat de beste optie is. Als je op zoek bent naar een splinternieuwe tv voor in een kleinere ruimte, zoals een slaapkamer of een kantoor, dan zijn de 42- en 48-inch modellen van de C3 ideaal. Als je daarentegen een enorme muur hebt om je tv op te hangen en de prijs je niet uitmaakt, dan kan de helderdere en dunner G3 een geweldige optie zijn voor de ultieme thuisbioscoopsetup.

De C3 en G3 worden naar verwachting allebei beschikbaar gemaakt tegen de zomer van 2023.

De LG G3 heeft een dun design met ook dunne randen om het scherm en dat maakt hem ideaal om aan de muur te hangen.

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: Functies

De C3 en G3 worden beschikken straks over de meeste functies die LG ooit aan een

tv heeft toegevoegd. Allebei gebruiken ze LG’s Alpha a9 Gen6-chip. Deze beeldprocessor moet ervoor zorgen dat het contrast en de kleuren nog realistischer worden weergegeven. In de praktijk zal deze verbetering waarschijnlijk maar minimaal zijn, maar als je het beste van het beste wil, dan weet je dus in ieder geval dat deze tv's LG's meest geavanceerde processortechnologie tot nu toe bevatten.

Het grootste verschil tussen de beeldkwaliteit van de C3 en G3 is het soort OLED-paneel dat wordt gebruikt. De C3 maakt nog steeds gebruik van dezelfde OLED Evo-technologie die we ook al op de C2-reeks van vorig jaar zagen. De G3 gebruikt daarentegen een nieuwe generatie van OLED-technologie met wat LG Light Control Architecture en 'light-boosting'-algoritmes noemt. Dat wordt ook wel eens 'Micro Lens Array'- en 'META'-technologie genoemd en het kan de piekhelderheid van HDR-beelden potentieel verhogen tot 2.100 nits. In de praktijk verwachten we echter eerder resultaten tussen de 1.300 en 1.400 nits. De LG C2 zit bijvoorbeeld ter vergelijking maar rond de 800 nits (en we verwachten niet dat daar veel verandering in komt op de C3).

Hoewel we dit dus zelf nog niet hebben bevestigd, gaat het hier om een helderheid op het ene model die ongeveer 60 procent hoger is dan op het andere model. Dat heeft een groot effect op de weergave van witte tinten en het zorgt over het algemeen ook voor een dramatischer en realistischer contrast.

Er is echter nog een (potentieel belangrijk) verschil. De LG G3 heeft namelijk een anti-reflectielaag over het scherm zitten. Dat betekent dat beelden er minder wazig uitzien als de tv zich in een felverlichte ruimte bevindt. Je krijgt dus eigenlijk een soort dubbele boost door de extra helderheid en deze anti-reflectielaag. De piekhelderheid kan op deze manier namelijk ook in felverlichte kamers beten tot zijn recht komen.

De LG C3 OLED TV is een geweldige midrange tv, die dit jaar voor veel mensen een interessante keuze zal zijn.

Hoe zit het met de rest van de functies? Nou, beide modellen bieden ondersteuning voor Dolby Vision IQ en Dolby Atmos en ze beschikken over vier 4K/120Hz HDMI 2.1-poorten, minder dan 10 ms input lag, G-Sync- en VRR-ondersteuning voor pc-gamers en speciale 'Game Optimizer'-instellingen om het beste te halen uit de PS5 en Xbox Series X. LG's tv's van 2023 worden dus echt de ultieme gaming displays.

Eén van de HDMI-poorten op de toestellen ondersteunt ook eARC, waarmee je de tv heel gemakkelijk kan verbinden met een van de beste soundbars. Je kan overigens ook gebruikmaken van LG's nieuwe 'Wow Synergy'-functie om een ondersteunde LG-soundbar (waaronder zowel wat budgetvriendelijke modellen, maar na een update ook de krachtige LG S95QR) in combinatie met de tv-speakers te gebruiken.

'Quick Media Switching VRR' is ook beschikbaar op beide tv's. Het klinkt misschien een beetje omslachtig, maar deze nieuwe technologie zorgt ervoor dat je niet meer een tijdje tegen een zwart scherm hoeft aan te kijken als je wisselt tussen je HDMI 2.1-kanalen. Hiermee kunnen verder ook ondersteunde streamingapparaten (zoals de Apple TV 4K 2022) wisselen tussen verschillende framerates voor films en series,

zonder tussendoor onderbroken te worden door zo'n zwart scherm.

De C3 en G3 OLED-tv's bieden ook een strakkere smart-tv-software dan voorheen. De gebruikersprofielen zijn nu bijvoorbeeld beter aan te passen. Verder kan de tv je nu, wanneer je hem voor het eerst opstart, door een aantal aanpasbare beeldinstellingen leiden en je daarbij een soort snelle 'oogtest' laten doen. Daardoor kan je gemakkelijk jouw favoriete beeldinstellingen uitzoeken. Je kan dit jaar ook sneller je favoriete streamingcontent terugvinden in verschillende streamingdiensten en je komt ook sneller bij een aantal handige opties in het menu terecht.

De LG G3 OLED is ideaal voor aan de muur, maar de C3 is misschien een betere keuze wanneer je je tv liever met een standaard op een meubel neerzet.

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: Design

Qua design hangt je keuze vooral af van of je de tv wel of niet aan de muur wil hangen. Je kan beide tv's aan de muur hangen, maar de G3 is daar echt specifiek voor ontworpen. Deze heeft een superdun design en wordt geleverd met een montagesysteem, waarmee hij echt plat tegen de muur aan kan worden gehangen. De G3 wordt echter niet met een normale tv-standaard geleverd. Je kan echter wel los een normale (kleine) standaard of een 'Gallery'-standaard voor op de vloer kopen.

De G3 is dus eigenlijk echt bedoeld om op te hangen en aangezien de C3 wel met een standaard wordt geleverd, is dat misschien toch voor de meeste kopers wel de handigste keuze. De C3 heeft ook een 42-inch en 48-inch model, en daardoor is dat toestel iets beter geschikt voor mensen die een tv zoeken voor in een kleinere ruimte. Er wordt nu ook gebruikgemaakt van carbon fiber en dat maakt de tv ook iets lichter dan de gemiddelde tv.

De LG C3 OLED is een ideale keuze als je over een redelijk, maar niet een torenhoog budget beschikt.

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: Conclusie

Uiteindelijk is de keuze misschien vrij simpel: als je de beste beeldkwaliteit wil, dan is de LG G3 de beste keuze met zijn indrukwekkende nieuwe technologie. Er is een nieuwe processor aanwezig en daarnaast ziet het beeld er weer een stuk levendiger en realistischer uit dankzij de anti-reflectielaag en de veel hogere helderheid. Het lijkt echt een flinke stap vooruit te zijn aan de hand van onze ervaringen met de nieuwe displays tot nu toe, maar we willen ze nog wel verder testen voor de volledige reviews.

De C3 biedt daarentegen meer schermgroottes aan en is ook een stuk goedkoper, terwijl hij (naast het scherm zelf) over dezelfde functies beschikt als de G3. Dat laatste is voor veel mensen misschien nog wel het belangrijkste. Het komt er vooral op neer wat voor schermgrootte je nodig hebt (of gewoon graag wil), hoe groot je budget is en of je in verleiding wordt gebracht door wat LG's beste beeldkwaliteit tot nu toe lijkt te worden op de G3.