LG C3 vs LG C2: welke LG OLED tv moet je kopen?

De LG C3 is de laatste toevoeging aan LG's enorm populaire line-up van OLED-tv's, die in het voorjaar van 2023 wordt gelanceerd. Er is altijd veel belangstelling rond de beste OLED-tv's, maar iedereen die overweegt er een te kopen, wil weten hoe de nieuwe tv zich verhoudt tot zijn voorganger uit 2022, de LG C2. Wij zoeken hier uit welke tv beter is: de LG C3 OLED vs LG C2 OLED.

De C-serie is steevast de populairste serie van LG. We kroonden de C2 niet voor niets tot de beste tv die beschikbaar is voor de meeste mensen. Daarom verwachten we geweldige dingen van de LG C3, maar dat betekent niet dat het de voor de hand liggende winnaar is als je een nieuwe tv wilt.

Wanneer de LG C3 OLED op de markt komt, verwachten we dat hij meer zal kosten, aangezien de LG C2 al sterk is afgeprijsd. Bovendien zal LG's nieuwste OLED tv ongetwijfeld lichter zijn en over betere verwerkingstechnologie beschikken, maar zullen die verbeteringen een upgrade rechtvaardigen voor eigenaars van de C2, of zelfs van de LG C1 OLED uit 2021?

Om je te helpen om de beste keuze te maken, hebben we de C3 en C2 tegenover elkaar gezet op basis van onze (eerste) indrukken. We hebben de C2 natuurlijk volledig beoordeeld, maar we hebben de C3 nog maar in beperkte mate getest.

LG C3 vs C2: Prijs en formaat

In tegenstelling tot de confrontatie tussen de C2 en C1 in 2022, zijn de afmetingen van de LG C3 en C2 identiek. We zijn ook blij om te zien dat de LG C3 OLED, naast een andere enorme 83-inch optie, de trend voortzet om een slaapkamervriendelijke 42-inch versie aan te bieden. In aanvulling op de 48-inch, 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten.

We hebben nog geen prijzen voor de LG C3, maar we verwachten dat hij ongeveer evenveel kost als de LG C2 bij de lancering. Die prijzen zijn:

42-inch OLED42C24LA kost 1249 euro

48-inch OLED48C24LA kost 1399 euro

55-inch OLED55C24LA kost 1699 euro

65-inch OLED65C24LA kost 2299 euro

77-inch OLED77C24LA kost 3799 euro

83-inch OLED83C24LA kost 4499 euro

De LG C2 is natuurlijk nu een stuk goedkoper, en wanneer de C3 ook beschikbaar wordt, zal het ons niet verbazen dat er extra kortingen komen op de televisie.

Wat de afmetingen betreft, het is vermeldenswaardig dat in beide reeksen elk model vanaf 55 inch een helderder OLED Evo-paneel krijgt.

LG C3 OLED vs C2 OLED: Functies

De LG C3 OLED lijkt een kleine upgrade ten opzichte van de C2 van vorig jaar. De C3 biedt geen ingrijpende ontwikkeling van het scherm ten opzichte van de C2, maar richt zich op meer geavanceerde verwerkingsfuncties en een slanker smart TV-systeem.

Als je een fervent gamer bent, zul je blij zijn te weten dat de C3 vier 4K/120Hz HDMI-poorten heeft, net als de C2-serie. In termen van gamingprestaties lijkt de sub-10ms reactietijd van de C3 ook min of meer identiek te zijn aan die van de C2, dus nog steeds bliksemsnel voor PS5/Xbox Series X-bezitters.

De laatste troef van de LG C3 ten opzichte van de C2? Een nieuwe functie genaamd Quick Media Switching VRR. Voor iedereen die wel eens het lichte ongemak heeft ondervonden van het schakelen tussen ingangen en dan plotseling een tijdelijk zwart scherm krijgt, belooft deze functie deze lichte hindernis uit de wereld te helpen.

Zeker, het is nauwelijks een game-changer, maar voor iedereen die regelmatig wordt geconfronteerd met dit stotteren bij het schakelen tussen een console en bijvoorbeeld een Apple TV 4K (2022) zal deze functie wel bevallen. Theoretisch zal het ook mogelijk zijn voor streamingboxen zoals de Apple TV om naadloos te schakelen tussen framerates (24fps voor films en 30fps voor tv), hoewel de Apple TV het enige model is dat beweert dit tot nu toe te ondersteunen, dus dat is meer een hoop voor de toekomst.

LG C3 OLED vs C2 OLED: Design

Dankzij een nieuwe constructie is de C3 lichter dan de al lichte C2. Maar als het gaat om andere ontwerpwijzigingen tussen de C3 en C2, zijn er weinig grote verschillen.



We weten wel dat de C3 de trend van flinterdunne LG OLED randen voortzet. Maar qua standaarden zagen we de C3 alleen aan een muur hangen op CES 2023, dus verder weten we maar weinig. Als de strijd van vorig jaar tussen de C2 en de C1 ons iets geleerd heeft, zullen de standaards van de C3 waarschijnlijk lichter en kleiner zijn dan die van de C2.

LG C3 OLED vs C2 OLED: Schermkwaliteit

De LG C3 OLED maakt gebruik van hetzelfde OLED Evo paneel als de LG C2 OLED, dus verwacht geen significante verbetering qua helderheid. Ter vergelijking, de C2 line-up was 20 procent helderder dan de C1.

Wat betreft de verwerking heeft de C3 een verbeterde Alpha a9 Gen6-chip, vergeleken met de Alpha a9 Gen 5-processor van de C2. Dit betekent dat de OLED-serie van dit jaar de nieuwe panelen dat beetje extra kracht geeft.

LG's meest oplettende fans zullen het nieuwe algoritme van de C3 OLED waarderen. Dit algoritme belooft te helpen onderscheid te maken tussen de voor- en achtergrond van beelden, waardoor de helderheid in belangrijke gebieden wordt verhoogd. Zoals bij alle recente OLED-modellen van LG blijft het oneindige zwart en het onberispelijke contrast behouden, net als bij de C2. Dolby Vision IQ en Dolby Atmos worden ondersteund, terwijl LG's typische uitstekende upscaling ervoor moet zorgen dat 1080p beelden nog steeds uitblinken.

De sneller reagerende homepage van de C3 en de makkelijk aanpasbare gebruikersprofielen zijn een significant verschil tussen de twee toestellen. Wanneer je de C3 voor het eerst opstart, kan de TV je desgewenst door een aantal presets leiden om ervoor te zorgen dat de standaardinstellingen naar jouw smaak zijn. Het klinkt als een intuïtieve upgrade die veel gedoe met beeldinstellingen in de instellingen moet voorkomen. De nieuwe software maakt het ook veel gemakkelijker om tussen instellingen te schakelen indien gewenst.

LG C3 vs LG C2: Audio

Qua audio kijken we naar min of meer hetzelfde systeem tussen de twee OLED-series. De C3 heeft nog steeds de 3.1.2 kanaal luidspreker van de C2 met 40W vermogen. Hoewel het bedrijf beweert dat de C3 dankzij de AI Sound Pro-technologie van het paneel "virtueel 9.1.2 surround-geluid" biedt, zullen de beste soundbars op basis van onze ervaring nog steeds beter zijn.

De C3 voegt echter LG's nieuwe Wow Synergy-technologie toe: in combinatie met een compatibele soundbar zal de tv zijn luidsprekers combineren met de soundbar, in plaats van alleen de soundbar. De AI-processor zorgt voor een optimale balans tussen de twee. Deze compatibele soundbars worden uiteraard gemaakt door LG.

LG C3 vs LG C2: conclusie

In tegenstelling tot de competitie van vorig jaar tussen de LG C2 OLED en de LG C1 OLED, lijkt de C3 minder verbeteringen te bieden ten opzichte van het model van vorig jaar. Als we het hebben over onze favoriete TV van 2022, is dat nauwelijks een belediging. Qua functies lijken de grootste troeven van de C3 tot nu toe een slankere interface en interessante opties voor het koppelen van soundbars.

Natuurlijk zal de echte test zijn wanneer we de LG C3 echt kunnen testen. Hoewel de C2 en C1 ongetwijfeld vergelijkbaar waren, bleek uit langdurige tests dat het eerste paneel een aanzienlijke helderheidsverbetering bood, naast een betere beeldschermuniformiteit.

Uiteindelijk gaat het om je budget. Als je je tv al een paar jaar niet hebt opgewaardeerd, is de nog steeds uitstekende LG C2 de 4K-televisie die je in 2023 nodig hebt. Alleen de echte enthousiastelingen zullen de nieuwere C3 kiezen als de uitstekende LG C2 ook nog beschikbaar is.