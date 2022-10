Nieuwe Apple TV 4K (2022): goedkopere 4K streaming

De nieuwe Apple TV 4K (2022) werd op 18 oktober aangekondigd tijdens een evenement waar ook de nieuwe iPad en iPad Pro zijn onthuld.

Dit fysieke toestel is niet te verwarren met Apple TV (de app op toestellen van Apple en smart tv's) of Apple TV+ (de streamingdienst). De Apple TV 4K een streaming box die via Wi-Fi (of kabel) verbinding maakt met je vast internet thuis.

Nieuwe Apple TV 4K (2022) specs - Krachtige Bionic A15 chip met meer opslag

- Ondersteuning voor HDR10+

- Nieuwe afstandsbediening met Siri en USB-C-aansluiting

De Apple TV 4K (2022) is iets kleiner dan de vorige versie en heeft dezelfde A15 Bionic-chip die ook in de iPhone 13 en iPhone 14 wordt gebruikt. Volgens Apple verhoogt dit de CPU-prestaties met 50 procent en de GPU-prestaties met 30 procent tegenover de vorige Apple TV 4K.

Een andere belangrijke update is HDR10+ ondersteuning. Met deze toevoeging kan de Apple TV 4K beter concurreren met andere streaming boxen en sticks zoals die van Google. HDR10+ is vergelijkbaar met Dolby Vision HDR (eveneens aanwezig in de Apple TV 4K) in die zin dat het een dynamisch formaat is om het beeldcontrast te optimaliseren.

De Apple TV 4K (2022) zal verkrijgbaar zijn in twee configuraties: één met Wi-Fi en 64 GB interne opslag en een duurdere versie met 128 GB interne opslag en zowel Wi-Fi als Ethernet.

De Apple TV 4K met Wi-Fi en 64 GB opslagruimte kost 169 euro terwijl de versie met Wi-Fi, Gigabit Ethernet en 128 GB opslagruimte 189 euro kost.

Beide modellen zijn nu beschikbaar als pre-order en zullen op 4 november 2022 geleverd worden.

Nieuwe functies Apple TV 4K (2022)

De Apple TV 4K (2022) heeft een HDMI 2.1-uitgang met ondersteuning voor 4K-video tot 60 frames per seconden. Dolby Vision, HDR10+, HDR10 en HLG met een hoog dynamisch bereik worden ondersteund, evenals Dolby Atmos en Dolby Digital Plus voor audio.

Beide Apple TV 4K (2022) modellen beschikken over Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0, terwijl de 128GB-versie ook een Gigabit Ethernet met ondersteuning voor thread mesh networking heeft. Dat laatste wordt gebruikt door de nieuwe Matter smart home device standaard.

De afstandsbediening met Siri bij de Apple TV 4K heeft een ingebouwde microfoon voor spraakbesturing en beschikt nu over een USB-C-poort om hem op te laden. Dat is een welkome verandering, aangezien vorige versies Apple's eigen Lightning-poort hadden.