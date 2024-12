QLED vs OLED: welk type tv is beter?

In de tv-wereld zijn er momenteel twee soorten schermen die qua naam sterk op elkaar lijken, maar qua beeldkwaliteit mijlenver uit elkaar liggen. Dan hebben we het over QLED en OLED. We bekijken dit duo van dichterbij en leggen uit wat de verschillen precies zijn.

QLED is in feite een soort van opvolger van de traditionele led-tv en gebruikt kwantumdots (vandaar de letter Q) om levendige kleuren en een hoge helderheid te leveren, waardoor het ideaal is voor lichte kamers. OLED is daarentegen een geheel ander soort paneel dat organische verbindingen (vandaar de letter O) gebruikt om licht direct vanuit elke pixel te laten komen, wat zorgt voor een onovertroffen contrast en diepe zwarttinten.

QLED vs OLED: belangrijkste verschillen

QLED en OLED zijn twee totaal verschillende technologieën ondanks de gelijkaardige naamgeving. Het eerste dat we moeten opmerken is dat ze allebei een grote verbetering zijn ten opzichte van gewone lcd-tv's.

QLED, ontwikkeld door Samsung en de afgelopen jaren overgenomen door andere grote tv-merken, bouwt voort op traditionele lcd-technologie door een laag kwantumdots toe te voegen die de helderheid verbeteren en de kleurnauwkeurigheid vergroten. OLED, wat staat voor Organic Light Emitting Diode, volgt een andere benadering door organische materialen te gebruiken om licht te produceren op het niveau van individuele pixels.

Vanwege de schermtechnologie is QLED ideaal voor felverlichte ruimtes, zoals een woonkamer met veel natuurlijk zonlicht, terwijl OLED-schermen de kijker een ongeëvenaard contrast en diep, echt zwart kunnen geven, wat ideaal is voor een bioscoopervaring in donkere ruimtes.

QLED vs OLED: waarop moet je letten?

Op het gebied van helderheid presteren QLED-schermen over het algemeen beter dan OLED. De reden daarvoor is dat QLED gebruik maakt van achtergrondverlichting over het hele beeldoppervlak die feller kan worden dan de verlichting op pixelniveau van OLED. Daarnaast is er nog mini-LED-verlichting, die aanwezig is in sommige, duurdere QLED TV's en nog meer helderheid levert. Mini-LED zorgt verder voor een betere helderheidsregeling en minder blooming, het effect waarbij er een soort schijn zit rond witte elementen op een donkere achtergrond.

Kleurnauwkeurigheid en contrast zijn cruciaal voor elke tv. OLED blinkt uit bij diepe zwarttinten vanwege de verlichting op pixelniveau, waarbij individuele pixels volledig kunnen worden uitgeschakeld, wat resulteert in een “oneindig contrast”. QLED-panelen maken daarentegen gebruik van kwantumdottechnologie om een breder kleurbereik te halen, waardoor kleuren er levendig uitzien, zelfs in felle ruimtes.

Beeldkwaliteit en uniformiteit vanuit schuine kijkhoeken zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden, vooral als je tv kijkt vanuit verschillende posities in de kamer. OLED heeft op dit gebied een duidelijk voordeel. Omdat elke pixel zijn eigen licht uitstraalt, behouden OLED TV's consistente kleuren en contrast, zelfs als je schuin naar het scherm kijkt.

QLED kan moeite hebben met kleurenweergave en helderheid als er vanuit een schuine hoek naar wordt gekeken. Vooruitgang in paneeltechnologie en speciale filterlagen in dure QLED TV's hebben echter geholpen om dit probleem tot een minimum te beperken. Toch blijft OLED de meest betrouwbare keuze van de twee voor de beste kijkervaring in het algemeen.

Gewone QLED en mini-LED

Traditionele QLED TV's maken gebruik van gewone led-achtergrondverlichting, waarbij leds het scherm van achteren of langs de randen verlichten. Hierdoor kunnen QLED-schermen hoge helderheidsniveaus bereiken, maar dit kan ook leiden tot blooming, zoals we hierboven al hadden aangehaald. Dit komt onder andere voor bij witte ondertitels op zwarte achtergrond en kan daarom erg afleidend zijn.

Terwijl gewone led-achtergrondverlichting goed is voor de algehele helderheid, kan dit problemen opleveren met het contrast, vooral in scènes met een mix van lichte en donkere elementen. Hoe groter de tv, hoe duidelijker de gebreken van traditionele led-achtergrondverlichting worden.

Mini-LED-technologie heeft de achtergrondverlichting van QLED aanzienlijk verbeterd, omdat ze veel kleiner zijn dan standaard leds, waardoor er meer lampjes op dezelfde oppervlakte passen. Dankzij deze toename van het aantal afzonderlijke leds kunnen QLED TV's met mini-LED-achtergrondverlichting een hogere helderheid bereiken. Ook zijn er dan meer dimzones, wat resulteert in een fijnere controle over lichte en donkere gebieden op het scherm.

Het eindresultaat is minder blooming en een beter contrast. Hoewel mini-LED achtergrondverlichting blooming niet volledig elimineert zoals OLED, verkleint het de kloof wel. Mini-LED TV's zijn weliswaar duurder dan gewone QLED TV's en premium modellen komen qua prijs in de buurt van goedkopere OLED TV's. Hier moet je zelf beslissen of liever een OLED TV koopt met uitstekend contrast en lage helderheid wil of een mini-LED TV met iets minder goed contrast en hoge helderheid.

QLED vs OLED: waarmee moet je nog rekening houden?

Er zijn nog een paar andere details die je moet overwegen bij het kiezen tussen QLED en OLED: stoomverbruik, reactietijd en duurzaamheid. Over dat eerste kunnen we kort zijn: OLED is over het algemeen energiezuiniger, omdat de pixels volledig uitgezet worden bij donkere scènes. Bij QLED brandt de achtergrondverlichting constant ongeacht het type content.

De pixels van OLED reageren op hun beurt vrijwel onmiddellijk, waardoor het een snelle reactietijd heeft die perfect is voor content zoals sport en gaming, met minimale bewegingsonscherpte. QLED-schermen zijn langzamer, maar hebben de afgelopen jaren vooruitgang geboekt bij het verminderen van bewegingsonscherpte, vooral in de duurdere modellen. Je vindt nu ook talloze betaalbare QLED TV's met refresh rates van 120Hz.

Op het gebied van duurzaamheid is QLED beter omdat het gebruik maakt van anorganische materialen. QLED-schermen zijn minder gevoelig voor de inbranding van beelden, terwijl OLED-schermen hier last van kunnen hebben als statische beelden langere tijd op het scherm blijven staan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het logo van een tv-zender in beeld staat of bij een kaart die heel de tijd in de bovenhoek staat tijdens een game. Nieuwe OLED TV's hebben echter functies om het inbranden te verminderen, waardoor ze langer meegaan.