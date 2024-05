We vergeleken Samsungs "Glare Free" OLED TV met een traditionele OLED TV: dit zijn de verschillen

OLED is een populaire schermtechnologie die we zien in allerlei apparaten, van telefoons tot tv's. OLED TV's horen bij de allerbeste tv's dankzij hun ongeëvenaarde contrast, hogere helderheid bij elke nieuwe generatie, dynamische kleuren en verfijnde details. Momenteel is er één ding waar OLED TV's niet goed meer overweg kunnen, met name reflecties.

De pixels in een OLED-display dimmen individueel wanneer dat nodig is, waardoor ze een betere lichtregeling hebben dan led-tv's en mini-LED TV's, die een ander type achtergrondverlichting gebruiken. OLED TV's zijn ook van nature minder helder dan mini-LED TV's en dat leidt erg snel tot vervelende reflecties van lichtbronnen in de kamer. Daar is de voorbije jaren flink aan gewerkt en dat zagen we onder andere bij de LG G3 en Panasonic MZ2000. Deze twee tv's maken gebruik van zogenaamde MLA-technologie (microlens-array) om hun helderheid te verhogen en reflecties te beperken. MLA wist de helderheid inderdaad te verhogen, maar reflecties bleven alsnog een probleem.

Om reflecties op tv's tegen te gaan, moet je meestal de verlichting anders indelen en ramen verduisteren. Een andere optie om dit te bestrijden, is onlangs beschikbaar geworden toen Samsung hun "OLED Glare Free" schermtechnologie introduceerde in de nieuwe Samsung S95D.

OLED Glare Free is een antireflectietechnologie die gebruik maakt van een mat scherm. In combinatie met het QD-OLED-beeldscherm van de S95D, wat qua helderheid gelijkloopt met MLA-technologie, is het resultaat een OLED TV die reflecties drastisch kan verminderen.

We hebben de Samsung S95D onlangs getest naast de Panasonic MZ1500, een model uit de hogere middenklasse dat gebruikmaakt van een conventioneel W-OLED (White OLED) paneel. Hieronder zie je de resultaten toen we de twee OLED TV's tegen elkaar uitspeelden.

Samsung: de aartsvijand van reflecties

Panasonic MZ1500 (links) en Samsung S95D (rechts) (Image credit: Future)

Aangezien het TechRadar-testlab overheadverlichting en spots heeft die op verschillende helderheidsniveaus kunnen worden ingesteld, gingen we meteen voor de hoogste helderheid om de slechtst mogelijke omstandigheden voor reflecties te creëren.

We plaatsten de Samsung en Panasonic naast elkaar en gebruikten demobeelden van de Spears & Munsil UHD Benchmark Blu-ray om beide tv's te testen met beelden van verschillende helderheid. Bij het bekijken van beelden met overwegend zwarte achtergronden, zoals de vulpen hierboven, kwam de antireflectietechnologie van de S95D duidelijk tot zijn recht.

Zoals te zien is, worden de bank en de deur van het lab gereflecteerd op de Panasonic MZ1500 (links) en zijn er helemaal geen objecten zichtbaar op het scherm van de Samsung S95D. Vanwege het verschil in grootte tussen de twee tv's (de S95D is 65 inch en de MZ1500 is 55 inch), was het in eerste instantie niet eenvoudig om te zien hoe de reflecties van de overheadverlichting eruit zagen. Nadat we de invalshoek hadden aangepast, werd duidelijk hoe groot het verschil was.

Zelfs bij een lagere helderheid was de plafondlamp goed zichtbaar op de Panasonic (links) in vergelijking met de Samsung (rechts). (Image credit: Future)

Op de Samsung S95D werden reflecties getoond als een "waas". Er was nog steeds een reflectie van de lichtbron aanwezig, maar het object zelf was kleiner geworden. Op de MZ1500 was de lichtbron daarentegen duidelijk aanwezig, waardoor een afleidende spiegelachtige reflectie ontstond.

Dit was zelfs het geval bij helderdere beelden, zoals hieronder te zien is bij een close-up opname van een vlinder. Hoewel de reflectie op het eerste gezicht minder opvalt, is het licht nog steeds duidelijk zichtbaar op de Panasonic MZ1500 (links) en verborgen op de Samsung S95D (rechts).

Zelfs bij meer kleurrijke en felle beelden zijn reflecties goed zichtbaar op de Panasonic. (Image credit: Future)

Hetzelfde geldt voor films als The Batman, met veel donkere scènes. Met de overheadverlichting beurtelings ingesteld op de helderste en donkerste niveaus, bleef de Samsung S95D reflecties beperken.

Compromissen

Het matte scherm van de Samsung (rechts) toont verhoogde zwartniveaus tegenover de Panasonic (links). (Image credit: Future)

Eén ding dat duidelijk werd toen we de twee tv's naast elkaar zetten, was het effect van het matte scherm van de Samsung S95D op de zwartniveaus. Reflecties werden gereduceerd, maar dat was ook zo voor de diepte van de zwarttinten in vergelijking met de MZ1500. Hieronder zie je een afbeelding van dezelfde Spears & Munsil test van een helder wit reuzenrad tegen een zwarte hemel.

De donkere tinten en het contrast waren nog steeds erg goed op de Samsung S95D, maar het beeld miste de punch van de Panasonic MZ1500. Er ontbraken wat schaduwdetails en het beeld kreeg zelfs een grijzige tint vanuit bepaalde hoeken. Bij het bekijken van een scène uit The Batman was het algehele kleurenpalet ook anders. Hoewel dat aan de tv's zelf kan liggen (beide stonden in de Movie/Cinema-modus), is het zeker mogelijk dat dit een gevolg is van het OLED Glare Free-scherm.

Kleuren in The Batman zien er drastisch anders uit op beide tv's. (Image credit: Future)

Toen we beide tv's in pikzwarte omstandigheden bekeken, waardoor de mogelijkheid van reflecties volledig werd uitgesloten, had de Samsung S95D meer dynamische kleuren en details. Het contrast gaf het beeld verder een ongelooflijke diepte. In helderdere omstandigheden zorgde het sterke contrast van de Panasonic voor de meer gepolijste glans die je van een OLED TV zou verwachten ondanks de duidelijke reflecties.

(Image credit: Future)

Welk scherm is beter?

Hoewel de Panasonic MZ1500 zich staande hield met zijn diepe zwartniveaus en sterke contrast in de meeste lichtomstandigheden, maakte de Samsung S95D zijn beloftes waar met het nieuwe OLED Glare Free-schermtechnologie. Reflecties die voorheen spiegelachtig waren, werden getransformeerd in minder afleidende, wazige reflecties.

Voor sommigen zijn schermreflecties geen probleem en zullen conventionele OLED TV's, die over het algemeen goedkoper zijn, een prima optie blijven. De nieuwe antireflectietechnologie van Samsung heeft OLED TV's nu eindelijk relevant gemaakt voor mensen die in lichtere omgevingen kijken. Als bonus heeft de Samsung S95D gewoon een uitstekende beeldkwaliteit in het algemeen, die de prestaties van OLED TV's naar een hoger niveau tilt.