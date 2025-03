Hoe Samsung hun tv's toegankelijker wil maken met de hulp van AI

Het belangrijkste onderdeel van de beste tv's is al jarenlang het scherm. Iedereen wil kunnen genieten van hun favoriete series, films en ook games in de best mogelijke kwaliteit. Hoe goed iets eruitziet op je tv, hangt tegenwoordig niet alleen meer af van het scherm. Tv-makers ontwikkelen allerlei technologieën die de beeldkwaliteit verder verbeteren en daar komt vaak AI bij kijken.

Samsung gebruikt al een tijdje verschillende vormen van AI in hun tv's, waaronder AI upscaling die de beeldkwaliteit verbetert. In 2025 zet Samsung nog sterker in op AI en lanceert het "Vision AI" op elke nieuwe tv die dit jaar aan hun aanbod wordt toegevoegd. Ik sprak met José Barreiro-Lopez, VP of European Visual Office bij Samsung, over Vision AI, wat het precies kan en voor wie het nuttig is.

Focus op gebruiksgemak en toegankelijkheid

Een belangrijk onderdeel van Vision AI is het gebruiksgemak. José benadrukte dat Vision AI ervoor moet zorgen dat je tv-ervaring beter wordt en niet complexer. Zo is de afstandsbediening van elke nieuwe Samsung-tv uit 2025 voorzien van de nieuwe Vision AI-knop die centraal bovenaan staat. Het enige wat je moet doen om Vision AI te gebruiken, is op de knop drukken en vervolgens bepaalt de AI zelf welke functies je te zien krijgt. Als je op de Vision AI-knop drukt wanneer je een game speelt, zal de AI automatisch de optimale game-instellingen toepassen, zodat je zelf niet in de instellingenmenu's moet graven.

Samsung focust bij Vision AI voornamelijk op wat het doet in de praktijk en niet op alle achterliggende processen. Sommige functies hebben daarnaast gelijkenissen met functies in Galaxy AI die reeds op Samsung-smartphones werken. Zo is er "Click to Search" dat ongeveer hetzelfde werkt als "Circle to Search", waarbij je op de Vision AI-knop kan drukken op in een zijbalk informatie te krijgen over de content op het scherm. Deze info bestaat niet alleen uit aanbevelingen met gelijkaardige films of series, maar bevat ook informatie over de acteurs.

Een andere toevoeging in Vision AI is een functie genaamd "Live Translate". De naam zegt eigenlijk bijna alles al, want deze functie genereert live ondertitels in een taal naar keuze op basis van de audio van het programma. Als je een programma in het Engels kijkt waarvoor geen Nederlandse ondertitels beschikbaar zijn, zorgt Live Translate voor een snelle oplossing. In een demo werd het commentaar van een sportanalist bij een voetbalwedstrijd van het Duits naar het Frans vertaald en hoewel het niet helemaal accuraat was, klopte de essentie wel.

Geen behoefte aan (Vision) AI, geen probleem

Hoe gebruiksvriendelijk en nuttig AI ook mag zijn, sommigen blijven er graag zo ver mogelijk van weg. Wie in een Samsung-tv uit 2025 koopt, kan er echter niet omheen want elke tv (QLED, Neo QLED, OLED...) is uitgerust met Vision AI en heeft dus ook een afstandsbediening met die Vision AI-knop bovenaan. Het advies van José was echter heel eenvoudig: "Als je Vision AI niet wil gebruiken, druk dan gewoon niet op de knop." Niet iedereen gebruikt de microfoonknop voor spraakbediening die ook op vrijwel elke afstandsbediening zit en op dezelfde manier zal niet iedereen de Vision AI-knop gebruiken.

(Image credit: Samsung)

Samsung is er wel volledig van overtuigd dat Vision AI voor elke gebruiker nuttig kan zijn. Dat is ook de reden waarom alle nieuwe tv's het hebben en niet alleen de duurste modellen. Op die manier kunnen alle geïnteresseerden het gebruiken zonder een fortuin uit te geven. Hoewel elke tv ermee uitgerust is, laten ze de keuze om Vision AI al dan niet te gebruiken wel volledig over aan de gebruiker. Net zoals Galaxy AI op recente Samsung-smartphones, heb je zelfs hier de optie om de cloud-gebaseerde onderdelen van Vision AI uit te schakelen, zodat je alleen AI-functies gebruikt die lokaal op de tv worden uitgevoerd.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Ten slotte lichtte José toe dat hij wel verwacht dat early adopters (van AI) sneller hun tv zullen upgraden vanwege Vision AI. Toch is dat volgens hem niet de reden waarom Samsung het heeft ontwikkeld: "We willen dat mensen hun producten zo lang mogelijk gebruiken." De nieuwe tv's krijgen daarom zeven jaar lang software-updates, die onder andere nieuwe functies binnen Vision AI zullen introduceren.