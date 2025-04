Kon je Windows 11 24H2 niet installeren door je achtergrond? Microsoft heeft het probleem (mogelijk) opgelost

Microsoft heeft eindelijk een compatibliteitsblock opgeheven die verhinderde dat sommige Windows 11-gebruikers konden upgraden naar de nieuwste versie van het besturingssysteem, omdat ze bepaalde externe apps voor achtergronden hadden geïnstalleerd.

Het gaat om apps waarmee je aangepaste achtergronden op je Windows 11-pc kunt instellen. Deze applicaties werkten echter niet goed samen met Windows 11 versie 24H2, wat leidde tot allerlei problemen. Denk aan fouten, haperende achtergronden, verdwijnende bureaubladpictogrammen of zelfs problemen met virtuele bureaubladen.

Windows Central merkte op dat Microsoft deze problemen inmiddels als opgelost heeft gemarkeerd in een statusupdate over de gezondheid van Windows 11. Gebruikers met de betreffende wallpaper-apps kunnen de update naar versie 24H2 dus weer installeren. Althans, in theorie, al zijn er wel wat kanttekeningen, waar we zo meteen op terugkomen.

Je herinnert je misschien nog dat deze compatibiliteitsblock werd ingevoerd toen 24H2 eind september vorig jaar voor het eerst werd uitgebracht. Het heeft dus een hele tijd geduurd voordat deze problemen opgelost waren, en daar is ook een reden voor.

Lichte complicaties

Zoals eerder vermeld, zijn er wel wat kanttekeningen, zo laat Microsoft weten in een update op het release health dashboard.

Om te beginnen wordt de compatibiliteitsblock maar geleidelijk opgeheven. Je moet dus mogelijk nog wat langer wachten, afhankelijk van de configuratie van je pc en de specifieke app die je hebt geïnstalleerd.

Microsoft zegt het volgende: “Let op: meerdere wallpaper-applicaties vallen momenteel nog onder deze compatibiliteitsblock. Om die reden kan het moment waarop dit probleem op een bepaald apparaat wordt opgelost, afhangen van welke applicatie wordt gebruikt en wanneer die applicatie wordt bijgewerkt. Naarmate nieuwe versies en updates beschikbaar komen via de ontwikkelaars van deze apps, wordt verwacht dat de problemen opgelost zullen raken.”

Daarom heeft het ook zo lang geduurd om dit probleem op te lossen: het lijkt erop dat Microsoft zelf weinig tot niets heeft aangepast aan Windows 11 24H2 om deze apps werkend te krijgen. In plaats daarvan wachtte het bedrijf vooral op de appontwikkelaars zelf om hun software compatibel te maken met 24H2.

Microsoft voegt daaraan toe dat je tijdens het installatieproces van Windows 11 24H2 mogelijk een melding krijgt waarin wordt gevraagd om een bepaalde wallpaper-app te verwijderen. Het advies is om dat ook te doen (en de app voorlopig even te laten voor wat het is) of om te proberen de app bij te werken. Die waarschuwing verschijnt namelijk mogelijk omdat je een verouderde versie van de app gebruikt.

Met andere woorden: als je de wallpaper-app bijwerkt en daarna opnieuw probeert te upgraden naar Windows 11 24H2, kan dat wel werken. Maar als dat niet lukt, zul je de app waarschijnlijk toch moeten verwijderen.

Windows 11 24H2 heeft al sinds de testfase problemen gehad met software voor externe aanpassingen, lang voordat de update officieel werd uitgebracht. Sommige populaire tools werden destijds zelfs geblokkeerd, tot frustratie van een aantal Windows Insiders. Aangezien 24H2 gebaseerd is op een volledig nieuw onderliggend platform genaamd Germanium heeft dit voor aanzienlijk meer problemen gezorgd dan eerdere updates voor Windows 11.

En hoewel zo’n grote verandering op zich al voor veel extra bugs kon zorgen, zijn de hoeveelheid problemen die we sindsdien gezien hebben wel iets te extreem.