Far Cry 6 review

De nieuwste toevoeging aan de Far Cry-franchise weet de verwachtingen niet geheel waar te maken, maar dankzij Giancarlo Esposito als hoofdschurk, chaotische gunplay en een aantal andere aspecten, is het al met al een vermakelijke game te noemen. Er zat jammer genoeg meer potentie in.

Reviewinformatie Platform: PS5

Tijd gespeeld: 28 uur

We hebben ongeveer 2,5 jaar op een nieuwe Far Cry-game moeten wachten, maar het is eindelijk zo ver. Far Cry 6 is een feit en neemt ons mee naar het fictieve eiland Yara. Het is een gebied met groenblauwe wateren en andere levendige kleuren. Het is zeker geen straf om rond te lopen, paard te rijden of te cruisen door de dorpjes en jungles van Yara. Het eiland wordt geteisterd door het regime van de meedogenloze dictator Antón Castillo, gespeeld door Giancarlo Esposito. Deze acteur kun je onder meer kennen als de fastfoodondernemer Gus Fring in Breaking Bad.

De dictator is waarschijnlijk een van de beste aspecten van Far Cry 6 en dat zorgt er meteen voor dat de hoofdpersonages wat meer op de achtergrond terechtkomen. Ook de zijpersonages weten niet echt te boeien. Hoewel het een waardige opvolger is van Far Cry 5 en New Dawn, blijft de gameplay behoorlijk repetitief en is het geen game die je urenlang achter elkaar wil blijven spelen.

Far Cry 6: prijs en releasedatum

Wat is het? De nieuwste editie van Ubisofts populaire shooterfranchise

De nieuwste editie van Ubisofts populaire shooterfranchise Wanneer verschijnt het? Op 7 oktober 2021

Op 7 oktober 2021 Waar kan ik het op spelen? PS5, PS4, Xbox Series X en S, Xbox One, PC, Stadia

PS5, PS4, Xbox Series X en S, Xbox One, PC, Stadia Wat kost het? 59,99 euro (standaardversie)

Libertad

(Image credit: TechRadar)

In Far Cry stap je in de schoenen van Dani Rojas, een man of vrouw (jouw keuze) uit Yara die korte metten wil maken met dictator Castillo. Je bent aangespoeld op een afgelegen gedeelte van het eiland en stuit al snel op Libertad (Spaans voor vrijheid), een kleine groep verzetsstrijders die net als jij een eind willen maken aan het regime van Castillo.

Antón Castillo is misschien wel de beste Far Cry-schurk tot nu toe. Zijn houding en doen en laten wijkt af van de wat excentriekere slechteriken zoals Vaas en Pagan Min. Wellicht helpt het dat het gezicht (en de stem) van Castillo afkomstig is van niemand minder dan Giancarlo Esposito. Als je hebt genoten van zijn acteerwerk in series als The Mandalorian en Breaking Bad, zal zijn opwachting in Far Cry 6 je zeker niet teleurstellen.

Naast de dictator speelt zijn zoon Diego een belangrijke rol. Het is een van de meest fascinerende personages uit de franchise. Waar de bad guys de show stelen, vallen de hoofdpersonage en zijpersonages net iets te ver op de achtergrond. De achtergrondverhalen van deze karakters zijn niet interessant genoeg om boeiend te blijven.

Het kwam vaak genoeg voor dat we de gesprekken van de personages wilden overslaan, wat we ten behoeve van deze review uiteindelijk niet hebben gedaan. Het hoofdverhaal zelf is redelijk voorspelbaar, maar het geheel voelt gelukkig wel wat meer aan als een serieus verhaal tussen alle chaotische gunfights door.

Chaos, cockfights en een alligator-buddy

(Image credit: Ubisoft)

De gameplay van Far Cry 6 is vermakelijk te noemen. Er zijn een hoop wapens om uit te kiezen, elk met eigen upgrademogelijkheden. De grootste toevoeging op het gebied van combat zijn waarschijnlijk de Supremo- en de Resolver-wapens. De Supremo is een soort speciale aanval die je kan helpen bij het uitschakelen van vijanden. Zo is er een vlammenwerper of EMP-variant waarmee je helikopters uit de lucht kunt schieten beschikbaar. Resolver-wapens zijn geïmproviseerde wapens die bestaan uit alledaagse objecten, zoals een houtje-touwtje spijkerpistool.

Meerdere malen in het beginstadium word je gewezen op het belang van je wapenkeuze. Welk wapen (of upgrade) je kiest, heeft invloed op het gemak waarmee je door het verhaal heen gaat. Gelukkig kun je drie primaire wapens en een pistool bij je dragen. Bovendien zijn er genoeg voertuigen met zwaar geschut aan boord. Sommige vijanden zijn bepantsert, andere niet. Door het juiste wapen te gebruiken maak je het jezelf wat makkelijker in een game die bij vlagen redelijk uitdagend kan zijn. Dat is deels ook te danken - of te wijten - aan de beperkte keuzemogelijkheid uit twee moeilijkheidsgraden: Story Mode en Action Mode.

Daarnaast kun je jezelf verdedigen door armor aan te trekken. Je kunt een volledige set aantrekken of ieder onderdeel apart uit te kiezen op basis van de unieke perks die ze je geven (of omdat je een ware fashionista bent). Zo kun je met sommige stukken armor beter tegen bepaalde types schade en geven andere onderdelen een hogere bewegingssnelheid.

(Image credit: TechRadar)

Je kunt ervoor kiezen om in stealth naar de vijanden te sluipen en ze één voor één met je machete neer te hakken, maar het is ook mogelijk om er als een malle op af te rennen of juist vanaf een afstand als een sluipschutter de weg vrij te maken. Vaak genoeg kozen we voor de stealth-optie, maar eindigde het op een of andere manier alsnog in een absolute mayhem. Het lijkt er daarom op dat de makers willen voorkomen dat je de game volledig in stealth speelt. Dat is niet gek, aangezien Far Cry bekend staat om zijn chaos.

Om bij Castillo te raken, dien je eerst zo veel mogelijk van zijn achterban uit te schakelen. Dit doe je onder meer door zijn aanhangers, luchtafweergeschut en fabrieken uit te schakelen. Door het verhaal heen doe je in principe meer van hetzelfde, wat na een tijdje toch wat saai begint te worden. Bovendien is Yara een enorm gebied om uit te kammen.

De boel wordt wat aangenamer door enkele kleine activiteiten, zoals een cockfight. Hierin ga je á la Mortal Kombat de strijd aan met jouw haan tegen een ander tokkend wezen. Ook is het mogelijk om je hengel uit te gooien en een paar visjes aan de haak te slaan.

Zoals je gewend bent van Far Cry 5 is het opnieuw mogelijk om dierenhulpjes te ontgrendelen. Hoewel ze niet heel erg behulpzaam zijn, vormen onder meer alligator Guapo en hond Chorizo (een teckel op wieltjes) een geweldig gezelschap.

Als je nog meer gezelschap zoekt is er goed nieuws. Je kunt Far Cry 6 namelijk in zijn geheel met een vriend spelen (geen couch co-op). Ook zijn er verschillende Special Operations om samen te voltooien.

Niet perfect

(Image credit: TechRadar)

De art style in combinatie met de levendige kleuren van het eiland vormen een visueel spektakel, maar door verschillende haperingen en problemen is Far Cry 6 toch ook weer geen grafisch hoogstandje te noemen.

Op de PlayStation 5 draait de game op een 4K-resolutie en 60 fps, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. We merkten regelmatig framedrops op. Ook de cutscenes beschikken hier en daar over wat haperingen, wat de gameplay-ervaring niet geheel ten goede komt.

Als je te paard van locatie naar locatie gaat, schudt het beeld net wat te veel. Het lijkt hierdoor niet alsof je in volle scherpte door Yara reist. Het uitschakelen van motion blur en het verminderen van de mate van schokkende beelden hielp hier niet bij.

We hopen dat deze visuele ongemakjes met een toekomstige patch worden opgelost. Het is namelijk een extra reden om niet helemaal lekker in de game te komen. Het is overigens goed mogelijk dat de versies voor Xbox Series X en/of PC hier geen last van ondervinden.

Eindoordeel

Far Cry 6 is interessante nieuwe aanwinst in de franchise, met een indrukwekkende hoofdschurk en over het algemeen vermakelijke gameplay. Ditzelfde is helaas niet te zeggen van de hoofdpersonage Dani Rojas en de overige personages. De game is bij vlagen wat repetitief en is grafisch niet zo sterk als zou moeten bij een AAA-game op de next-gen console. We hopen dat dit met een patch wordt verholpen. De chaos in combat, het prachtige eiland Yara en dieren als sidekick zorgen er echter voor dat er genoeg is om van te houden in Far Cry 6. Het heeft de hoge verwachtingen echter niet geheel waar weten te maken.