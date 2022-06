De nieuwe iPad brengt wellicht een Apple Pencil-revolutie

Als je van plan bent om een van de beste iPads aan te schaffen, kijk je ongetwijfeld ook naar een Apple Pencil. De Pencil is een populaire stylus voor de tablets van het merk en laat je tekenen, notities maken en gemakkelijk gebruik maken van iPadOS.

Sinds zijn eerste introductie bevat de Apple Pencil voor iPads (opens in new tab) twee generaties. De eerste versie werd in 2015 geïntroduceerd, waarna de tweede generatie in 2018 verscheen om op nieuwere iPads te werken.

Deze twee stylus-versies leefden vredig samen om elk de eigen verschillende iPads te ondersteunen. Een verandering in de nieuwe iPad (2022) (opens in new tab) dreigt dat te veranderen.

Apple Pencil-problemen

Ondanks dat het een populaire accessoire is, heeft de oorspronkelijke Apple Pencil zo zijn eigen worstelingen. Vooral het opladen is onhandig: je moet het kapje eraf halen en deze in de Lightning-poort van je iPad duwen.

Wanneer je dit doet zit er niks anders op dan je stylus op een vreemde manier in je tablet te laten zitten om op te laden, voor best een lange tijd. Er bestaat dan ook het risico dat je terwijl je tegen de Pencil aanloopt, als deze bijvoorbeeld op een koffietafel ligt, je het oplaadstukje afbreekt.

(Image credit: Future)

Het is een van de designkeuzes van Apple waar de meeste grappen over worden gemaakt, net zoals de draadloze muis met een laadingang aan de onderkant. Het verbaast waarschijnlijk dan ook niemand dat de Apple Pencil 2 (opens in new tab) populairder is, aangezien deze magneten gebruikt bovenop de iPad om de stylus draadloos op te laden.

De opkomst van de Apple Pencil 2

De Apple Pencil 2 werd door de jaren heen door steeds meer iPads ondersteund, zoals de Pro, Air en de Mini 2021-lijn.

Daar is een simpele reden voor: Lightning-poorten worden steeds vaker vervangen voor USB-C-poorten. De Air-lijn verloor de ingang in 2020, waar de Mini deze in 2021 heeft vervangen voor USB-C. Enkel de basislijnen bevatten nog een Lightning-poort.

Zonder Lightning heeft de originele Apple Pencil geen gemakkelijke oplaadmanier, tenzij je vrijwillig met allerlei adapters en dongles wilt klungelen die Apple in het verleden heeft uitgebracht. De overstap naar USB-C ging gepaard met een vernieuwing van het design van de iPads. Zo werd de magnetische clip toegevoegd waarmee de Apple Pencil 2 kan worden opgeladen en bewaard.

Dat is dan ook net waar het probleem ligt.

Een USB-C iPad (2022)

De iPad Air 5 met de Apple Pencil (Image credit: Future)

Een nieuwe leak doet vermoeden dat Apple's 2022 basis-iPad een USB-C-ingang heeft (opens in new tab) in plaats van Lightning. Dat zou betekenen dat dit de laatste iPad-lijn is die Apple's eigen laadtechniek laat vallen. iPhones gebruiken deze poort nog wel.

Als dit van toepassing is, wordt de eerste generatie Apple Pencil compleet overbodig. Geen enkele nieuwe iPad ondersteunt de stylus, waardoor het voor Apple logisch is om dit accessoire met pensioen te laten gaan.

In tegenstelling tot iPhones verkoopt Apple geen iPads van vorige generaties. De Pencil hoeft dus niet behouden te worden om verschillende types te ondersteunen. Eigenlijk is er gewoonweg geen enkele reden om het zeven jaar oude stokje te blijven maken.

Natuurlijk hebben third-party-verkopers ongetwijfeld nog een Apple Pencil-voorraad, maar als Apple USB-C volledig omarmt zijn de dagen van de eerste stylus geteld.

De toekomst van de Apple Pencil 3

Apple vindt het geen enkel probleem om gadgets stop te zetten. Vrijwel elk jaar eindigt een productlijn terwijl nieuwe producten worden uitgebracht. De ongemakkelijke Apple Pencil moet er vroeg of laat ook aan geloven.

Het werd dan ook tijd: de laadmethode van deze stylus is zo onhandig dat het design nooit het schetsboek had mogen verlaten.

Toch zou het groot nieuws zijn als de eerste generatie Apple Pencil door het bedrijf werd stopgezet.

Als Apple een stylus maakt, willen we dat er rekening wordt gehouden met de toekomst en het een Apple Pencil 3 wordt. De tweede generatie-stylus heeft ietwat ongemakkelijke besturing en heeft minder nuttige functies in vergelijking met de S Pen van Samsung. Apple heeft een boel mogelijkheden om de stylus te verbeteren.

Zoals het er nu uitziet, zijn er een aantal alternatieven voor de Apple Pencil (opens in new tab) die de show kunnen stelen als Apple de aanwezigheid van de eigen stylus vermindert.