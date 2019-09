Google kondigt Google Play Pass aan, de concurrent van Apple Arcade

Een week na de (vervroegde) start van Apple Arcade, slaat Google nu terug met een zelfde soort abonnementsdienst voor games.

Google Play Pass biedt maar liefst 350 games en non-game apps voor 5 dollar per maand. Mocht je de dienst eerst willen uitproberen voordat je tot kopen overgaat, dat kan. De gamedienst is 10 dagen gratis en vervolgens kun je een abonnement afsluiten met 2 dollar korting op het maandelijkse bedrag.

We spreken over dollars, omdat Google Play Pass voorlopig alleen in de Verenigde Staten verschijnt. Helaas dus nog niet in Nederland en België.

Groot aanbod

Wat meteen opvalt is het enorme aanbod aan games die Google Play Pass biedt aan Android-gebruikers. Meer dan 350 games en andere apps zoals AccuWeather en Hi-Q recorder zijn beschikbaar in de dienst.

De games in Google Play Pass zullen, in tegenstelling tot bij Apple Arcade, niet exclusief voor abonnees van de dienst zijn. Het aanbod is bovendien samengesteld uit bestaande titels. Dit is niet het geval bij Arcade. Wat de gamedienst van Google wel gemeen heeft met Apple Arcade is dat de games geen advertenties bevatten of in-app aankopen.

Als we kijken naar de bestaande games zien we onder andere, Limbo, Star Wars: Knights of the Old Republic, Monument Valley 2 en Terraria voorbijkomen. Het aanbod op de abonnementsdienst wordt maandelijks aangevuld.

Google Play Pass is een multi-platform en werkt op Android-telefoons, laptops en tablets met de Play Store versie 16.6.25 of Android 4.4 en nieuwer.

De gamedienst van Google verschijnt ergens deze week in Amerika. Wanneer de gamedienst naar Europa komt, is nog niet bekend.