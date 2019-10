De Google Nest Wifi is een aantrekkelijke mesh Wifi router die je niet uit het zicht zet. En, hoewel het ontbreekt aan Wifi 6 compatibiliteit, het feit dat je geen apart apparaat nodig hebt om hem dienst te laten doen als smart home hub zorgt er misschien wel voor dat je hem koopt.

De Google Nest Wifi is de opvolger van de enorm succesvolle Google Wifi, een product dat er grotendeels voor heeft gezorgd dat mesh Wifi routers van grote invloed zijn. Het concept achter Google Wifi was simpel: creëer een eenvoudig, robuust en een uitgestrekt draadloos netwerk waar je geen techniek diploma voor nodig hebt om het te installeren. Gecombineerd met de heldere esthetiek, werd het de headset die iedereen wilde verslaan.

De Google Nest Wifi neemt dit nalatenschap over en breidt het nog verder uit, het levert grotere snelheden en een nog aantrekkelijker design, maar dat allemaal wel voor een hogere prijs.

Hij fungeert ook als hub voor je smart home apparaten, net als sommige modellen van de Google Wifi deden. Echter, het feit dat de Google Nest Wifi niet beschikt over Wifi 6 maakt het wellicht minder toekomstbestendig dan de Google Wifi drie jaar geleden was.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Nest Wifi is duurder dan zijn voorganger, 159 euro betaal je voor alleen de router. Maar Google beweert dat deze router genoeg is voor de mensen met een huis dat kleiner is dan 204 vierkante meter.

Als je huis groter is dan 204 vierkante meter, kun je het beste kiezen voor een pakket. Dit is in essentie een router plus een of twee "Points" wat dienst doet als een smart speaker en een Wifi versterker. Als je de Nest Wifi router met een enkele punt wil, dan kijk je naar een prijs van 259 euro of een 298 euro voor de router met twee punten. Maak je geen zorgen, je kunt nog steeds je Wifi netwerk uitbreiden met toegevoegde Nest Wifi Points, voor 139 euro per stuk.

Als je de Google Wifi al in je bezit hebt, kun je gewoon een Google Nest Wifi Point ophalen die fungeert als zowel een versterker als een smart speaker.

Als dat allemaal goed klinkt, dan kun je vanaf nu de Google Nest Wifi alvast bestellen. De verkoop start in de VS op 4 november. Hij verschijnt in acht landen waaronder Duitsland, maar helaas niet in Nederland en België.

Design

Een van de grootste problemen met draadloze router ontwerpen is dat ze meestal niet aantrekkelijk genoeg zijn om gebruikers ervan te overtuigen om ze in het midden van de woonkamer te plaatsen. Echter, Google lijkt hier verandering in te brengen (wederom) met de Google Nest Wifi. De originele Google Wifi was niet lelijk, wat in zijn voordeel werkte, maar de Nest Wifi is echt prachtig.

Zowel de router als de punt zijn simpelweg gladde plastic koepels die iets groter zijn de de originele Google Wifi. De onderkant van de punt heeft een aantal gaten, logisch aangezien het een luidspreker is, maar de router is helemaal glad. En, hoewel de Router alleen in wit wordt geleverd, de punt is beschikbaar in een van de drie kleuren; lichtroze, lichtblauw en dezelfde witte kleuroptie als de router. Google noemt deze respectievelijk Sand, Mist en Snow.

Wat betreft de poorten, op de router krijg je twee Gigabit Ethernet punten en vermogen in, maar deze keer hebben de Wifi punten geen ethernet. Dit is een stap achteruit wat ons betreft, aangezien de Google Wifi Ethernet had op elke router, wat het makkelijk maakte om apparaten te verbinden die het nodig hadden. Zelfs concurrenten die ook een mesh Wifi router hadden, zoals de Netgear Orbi, hebben Ethernet poorten op hun satellieten. Het zal misschien voor de meeste mensen geen probleem zijn, maar het is een functie die Google heeft geschrapt.

Dus, eigenlijk is de Google Nest Wifi een aantrekkelijke mesh router die ook dienst doet als speaker, en dat is genoeg om er aandacht aan te besteden. Het kan op zijn minst de behoefte stoppen van mensen om hun router zo ver mogelijk uit het zicht te plaatsen.

Prestatie

Nu hebben we niet de kans gekregen om de Google Nest Wifi te testen op het Made by Google evenement, maar we kunnen de specificaties bekijken om een idee te krijgen van wat dit ding kan doen.

De Google Nest Wifi is verpakt in een quad-core ARM processor en iets wat Google een "Hoogwaardige ML hardware motor" noemt. We weten niet precies wat dit betekent, maar we weten wel dat Google Nest Wifi automatisch leren gegbruikt om de prestatie na verloop van tijd te verbeteren.

En, omdat dit een mesh Wifi router betreft, kun je uitstekende netwerk dekking verwachten. Google claimt dat als je zelfs alleen maar de router hebt, je al tot 204 vierkante meter dekking in Wifi kunt krijgen, en als je twee punten hebt op de router kun je maar liefst 500 vierkante meter dekking krijgen.

Er is wel een kritiekpuntje wat de Nest Wifi naar beneden haalt, en dat is het gebrek aan Wifi 6 compatibiliteit. Voor de meeste mensen is dit geen probleem, aangezien alleen een paar apparaten de standaard ondersteunen. Maar, routers zijn geen apparaten die jaarlijks worden vervangen, dus een nieuwe router die net zoveel kost als de Google Nest Wifi zou absoluut moeten zijn voorzien van de nieuwste technologie. Als je zo veel betaalt voor een router, zou hij op zijn minst een beetje toekomstbestendig moeten zijn.

Voor de meeste mensen zal Google Nest Wifi meer dan genoeg zijn voor een tijdje, maar als je een van de gelukkigen bent met een Gigabit internetverbinding, is het onwaarschijnlijk dat je de volledige snelheid uit deze router krijgt. We weten dat niet zeker tot we hem binnen krijgen en hem kunnen testen, maar het ziet er niet veelbelovend uit voor degenen die op zoek zijn naar dat prestatieniveau.

Vroeg oordeel

Voor de meeste mensen, is de Google Nest Wifi misschien wel de beste router die er is. Het heeft een mooie esthetiek, doet ook dienst als een smart speaker en is makkelijk in gebruik. Het ontbreken van Wifi 6 compatibiliteit kan ervoor zorgen dat mensen met een Gigabit internetverbinding niet kiezen voor de Google Nest Wifi. Al is dat waarschijnlijk maar een kleine groep van potentiële kopers.

De Google Nest Wifi is voor iedereen die de hoeveelheid apparaat wil verminderen in huis, meer dan voor de mensen die de beste prestatie willen die er is. We hadden gehoopt dat hij toch iets meer toekomstbestendig was.