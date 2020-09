iPhone 12 lanceringsdatum kan deze week bekend worden gemaakt

The successor to the iPhone 11 Pro Max (above) might almost be here

Een van de grootste vragen rond de iPhone 12 is wanneer hij daadwerkelijk wordt aangekondigd, maar het antwoord daarop weten we misschien al snel. Een leaker beweert namelijk dat Apple deze week naar buiten komt met de datum.

Mark Gurman, een leaker met een goede reputatie, beweert in een tweet dat Apple de exacte datum van de lancering van de iPhone 12 en Apple Watch 6 deze week bekend zal maken en zegt dat het evenement zelf toch nog in september zal plaatsvinden. Die claim is echter in strijd is met enkele andere bronnen die wijzen naar oktober, dus we zouden dit met een korrel zout nemen.

In een daaropvolgende tweet antwoordde Gurman aan iemand die vroeg "iPhone evenement medio september?" met een eenvoudige "Ja", wat aangeeft dat de iPhone 12 lancering kan plaatsvinden in de week van 14 september.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.September 6, 2020

Gezien het feit dat Apple de neiging heeft om zijn nieuwe telefoons op een dinsdag te onthullen, zouden we kunnen kijken naar dinsdag 15 september voor de iPhone 12, maar dat is gewoon speculatie voor nu.

Info over het precieze tijdstip waarop Apple de datum van het evenement zal onthullen, geeft Gurman niet, maar elders zijn er geruchten dat het bedrijf de Apple Watch 6 en iPad Air 4 op dinsdag 8 september onthult.

Gurman's tweet betwist het idee van nieuwe Apple producten deze week. In dit geval zouden we een verwittiging voor de aankondiging krijgen en nog geen info over de producten zelf. Van één ding zijn we zeker: we moeten niet lang meer wachten op de aankondiging van de iPhone 12.

Via Apple Insider