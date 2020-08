iPad Air 4 en Apple Watch 6 zouden binnenkort al aangekondigd worden

Naast de iPhone 12 verwachten we dat Apple de Apple Watch 6 en waarschijnlijk ook de iPad Air 4 zeer binnenkort zal lanceren. Er is nu extra bewijs dat die toestellen onderweg zijn, aangezien het erop lijkt dat ze op een database zijn verschenen.

De lijsten komen uit de database van de Euraziatische Economische Commissie (EEG), een database waar ze in sommige delen van de wereld op moeten staan voordat ze worden verkocht.

De info uit de database werd opgemerkt door Consomac en toont modelnummers voor acht onbekende Apple Watch-modellen en zeven onbekende iPads. Het grote aantal modellen betekent niet dat er een groot aantal tablets en wearables onderweg is, maar eerder dat ze verwijzen naar verschillende opslagcapaciteiten, connectiviteitsopties of andere kleine variaties.

Geen van de apparaten wordt bij naam genoemd, dus we kunnen er niet zeker van zijn dat het de Apple Watch 6 en iPad Air 4 zijn, maar de horloges draaien volgens de info watchOS 7 en de tablets iPadOS 14. Dit zijn allebei softwareversies zijn die nog niet zijn gelanceerd (afgezien van de bèta).

Dat suggereert op zijn beurt dat dit totaal nieuwe modellen zijn, en het gerucht gaat dat de iPad Air 4 de volgende iPad is die we zullen krijgen, dus het is de voor de hand liggende gok.

De database onthult niets anders, maar deze verschijning is significant, aangezien alle informatie die door de EEG wordt vermeld, als officieel kan worden beschouwd. In het verleden stonden de apparaten daar vaak al zo'n twee maanden voordat ze in de handel kwamen, wat kan betekenen dat deze Apple-gadgets medio of eind oktober in de winkels terechtkomen.

Het is tot slot goed mogelijk dat ze voor die tijd al bekend worden gemaakt, met een recent lek dat suggereert dat zowel de Apple Watch 6 als een nieuwe iPad zouden worden aangekondigd in de week van 7 september.

Via PhoneArena