Oppo Reno 6 Pro review

Oppo slaagt er keer op keer in om mooie smartphones te ontwerpen, en de Oppo Reno 6 Pro is daarop geen uitzondering. Het Oppo Glow-design is nog beter dan eerst, de specificaties zijn degelijk, de camera-opzet is veelbelovend en de 65W snellaadtechnologie is iets waar Samsung- en iPhone-gebruikers alleen van kunnen dromen. Het prijskaartje is echter behoorlijk hoog voor wat je krijgt, en de Find X3 Neo uit eigen vijver lijkt een sterk alternatief. De Reno 6 Pro kopen is misschien niet de meest rationele keuze, maar wel een van de mooiste.

Review in een notendop

De Reno-serie kan je zien als de 'alternatieve' broertjes van de Oppo Find X-serie. In plaats van de beste en krachtigste hardware, richt men zich hier op een iets lager segment, met vooral de focus op het betere camerawerk. Dat gezegd hebbende: voor een adviesprijs van 799 euro mag je heus wel wat verwachten van de Oppo Reno 6 Pro.

Op het eerste gezicht begrijp je meteen waar dat prijskaartje vandaan komt: de Reno 6 Pro is een lust voor het oog. De verbeterde versie van Oppo Glow zorgt ervoor dat het lijkt alsof de achterkant bedekt is met kleine ijskristallen. Ook voelt het geheel erg zacht aan, waardoor hij prettig in de hand ligt. Hij is wel iets aan de lange kant, wat betekent dat gebruik met een hand af en toe lastig kan zijn.

Ook raden we je aan om de Oppo Reno 6 Pro ver van het water te houden; dit toestel kent geen IP-certificering voor waterbestendigheid.

Het grote 6,55 inch AMOLED-display is voorzien van een FHD+ resolutie en ziet er scherp genoeg uit. Kleuren komen goed tot hun recht op het scherm, maar er zijn veel geavanceerdere schermen in deze prijsklasse te vinden. Ook is het 90Hz display prettig om naar te kijken, al is in dit segment inmiddels 120Hz wel de standaard geworden.

(Image credit: Future)

De camera-opzet van de Oppo Reno 6 Pro is behoorlijk veelzijdig. In het middelpunt staat de primaire 50MP camera, waarmee je mooie 'punchy' plaatjes kunt schieten met de nodige scherpte. Verder werkt de camera-app soepel en snel, alsook de sluiterknop. Voor video kun je ook goed terecht bij deze smartphone, en al helemaal dankzij de Bokeh Flare Portret Video, die een bokeh-effect toepast in video's.

Ook in de avonduren kun je prima foto's schieten met de Reno 6 Pro, dankzij de speciale nachtmodus. Je boet wat in aan scherpte, maar plaatjes genomen bij schemerlicht zijn nog altijd bruikbaar door deze modus.

De 16MP groothoekcamera en 13MP telefotocamera doen eveneens hun best om mooie beelden vast te leggen. Helaas biedt laatstgenoemde slechts 2x optische zoom aan, waardoor je bij het inzoomen al snel kwaliteitsverlies opmerkt.

De Snapdragon 870 legt meer dan redelijke prestaties op de mat, en kan zich bijna meten met de high-end Snapdragon 888. Er is maar één uitvoering beschikbaar, met 12GB RAM en 256GB aan opslaggeheugen. Dat moet meer dan voldoende zijn voor de meeste gebruikers, maar het blijft een tikkeltje jammer dat dit niet uitbreidbaar is.

De batterijduur van de Oppo Reno 6 Pro blijkt in de praktijk meer dan voldoende te zijn. De smartphone houdt het bij regulier tot intensief gebruik makkelijk een volledige dag vol, en zelfs anderhalve dag is mogelijk als je iets rustiger aan doet. 65W snelladen zorgt ervoor dat het toestel binnen een mum van tijd is gevuld.

ColorOS van Oppo ziet er behoorlijk anders uit dan Android zoals we gewend zijn, maar het biedt wel ontzettend veel aanpassingsopties. Ook garandeert de fabrikant twee jaar software-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates, wat een stap in de goede richting is qua updatebeleid.

Onderaan de streep is de Oppo Reno 6 Pro een mooi toestel, maar met de nodige kanttekeningen. In deze prijsklasse mag je wel een IP-certificering, draadloos opladen en sterkere stereo speakers verwachten. Eigenlijk is er op vrijwel elk vlak een toestel te vinden die het iets beter doet, behalve qua design. Als bij jou de emotie het vaak wint van het rationele, begrijpen we maar al te goed dat je alsnog zwicht voor deze smartphone. We raden je dan wel aan om in ieder geval de vergelijkbare Oppo Find X3 Neo te overwegen.

Bestel de Oppo Reno 6 Pro nu bij Coolblue en ontvang een accessoireset cadeau ter waarde van 278 euro!Deal bekijken

Oppo Reno 6 Pro: releasedatum en prijs

De Oppo Reno 6 Pro is op donderdag 9 september uit de doeken gedaan. Het toestel is direct verkrijgbaar bij onder meer Coolblue in de kleuren Arctic Blue en Lunar Grey. De adviesprijs bedraagt 799 euro.

Van 9 september tot en met 10 oktober ontvang je bij de Reno 6 Pro de draadloze oortjes Oppo Enco X, de Oppo Band en een beschermhoes met een totale waarde van 278 euro. In de gelinkte reviews lees je alles wat je moet weten over deze gadgets die naadloos werken in het ecosysteem van Oppo.

(Image credit: Future)

Design

In de designstudio van Oppo lukt het altijd om iets unieks te doen. Hoewel de Oppo Reno 6 Pro redelijk veel wegheeft van de Oppo Find X3 Neo, zijn er zeker de nodige verschillen op te merken. Het meest in het oog springende verschil is zonder meer de achterkant van het toestel, wat voorzien is van een verbeterde versie van Oppo Glow.

De Glow-technologie is geïnspireerd op de kristallisatie van sneeuw bij het vriespunt, en Oppo heeft naar eigen zeggen een jaar besteed aan het realiseren van dit effect. Met een beetje fantasie zie je echt wel wat Oppo heeft willen bewerkstelligen (in ieder geval bij onze Lunar Blue-versie). Het toestel voelt ook opvallend zacht aan.

Door de gebogen randen ligt de Reno 6 Pro prettig in je hand, maar van een compact toestel is geen sprake; met afmetingen van 160,8 x 72,5 x 7,99 mm is het toestel wat aan de slanke doch lange kant. Gebruik met één hand wordt voor de meesten wat lastig, al is er zoals altijd bij Oppo een modus voor eenhandig gebruik aanwezig. Met 188 gram voelt de smartphone degelijk aan, maar ook weer niet al te zwaar.

Aan de voorzijde van het toestel zien we een groot, licht gebogen display zitten, omring door minimale randen. In de linkerbovenhoek is een uitsparing gemaakt voor de frontcamera. Deze is echter zeer klein, waardoor je relatief veel schermoppervlak tot je beschikking krijgt.

Aan de rechterrand zit de aan/uit-knop met groen accent verwerkt, en aan de linkerrand vind je de volumeknoppen terug. Alle knoppen voelen heel degelijk aan en zitten strak, waardoor het 'lekker wegklikt'. Aan de onderzijde zit een USB-C poort en een enkele speaker. De tweede speaker vind je net boven het display verwerkt. Hoewel het geluid uit de speakers redelijk klinkt, is het maximale volume wat teleurstellend en missen we ook de bas.

Er is helaas geen IP-certificering inbegrepen, waardoor je goed moet uitkijken als je deze smartphone aan het zwembad gebruikt. Ook missen we een koptelefooningang, al is dat in deze prijsklasse tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.

(Image credit: Future)

Scherm

Een relatief groot toestel kan natuurlijk niet zonder relatief groot scherm. De Oppo Reno 6 Pro maakt gebruik van een 6,55 inch AMOLED-display. Het beeldscherm van Oppo is, zoals we gewend zijn van de fabrikant, van een prima kwaliteit. Dankzij de 90Hz verversingssnelheid zien beelden er vloeiend uit.

Hoewel er in deze prijsklasse ook smartphones zijn met 120Hz displays, vinden we de stap van 90Hz naar 120Hz minder ingrijpend dan de stap van de standaard 60Hz naar 90Hz.

Verder is er sprake van een Touch Sampling Rate van 180Hz. Dit houdt in dat er elke seconde 180 keer wordt gecontroleerd op aanraakregistraties. Dit komt vooral van pas in online games waar elke (milli)seconde telt.

Het display kent een FHD+ resolutie (2.400 x 1.080 pixels) en ziet er scherp genoeg uit. De Oppo Reno 6 Pro kent een piekhelderheid van 1100 nits, waarmee zelfs de felste zomerzon jou er niet van weerhoudt om het scherm af te lezen. Ook de minimale schermhelderheid is erg laag, waardoor je geen pijn aan je ogen krijgt als je 's avonds het scherm bekijkt.

Camera's

Zoals gezegd legt Oppo bij de Reno-serie vrijwel altijd de focus op het betere camerawerk. De Pro-versie is voorzien van een riante camera-opzet, met als belangrijkste pion de primaire 50MP camera.

De user interface van de camera-app voelt verder razendsnel aan, en foto's worden vrijwel direct genomen na het indrukken van de sluiterknop.

De plaatjes van de Oppo Reno 6 Pro zien er op het eerste gezicht goed uit, met een prima scherpte en kleurweergave. Er is wat sprake van licht verzadigde kleuren, maar het blijft naar onze mening binnen de perken. Mocht je dit effect juist wel liefhebben, dan kun je ervoor kiezen om de AI-modus te gebruiken. Deze modus probeert de scène te herkennen die je probeert te schieten, waarna de kleuren geoptimaliseerd worden. Dit leidt bijvoorbeeld tot een blauwere lucht, groenere planten en een sterker contrast.

Afbeelding 1 van 13 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 13 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 13 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 13 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 13 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 13 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 13 De AI-modus zorgt voor een nog groenere tint (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 13 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 13 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 13 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 13 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 13 Primaire camera (Image credit: Future)

Dankzij een interessante technologie genaamd pixelaggregatie-algoritme, is de hoofdcamera in staat om zeer gedetailleerde 108MP foto's te maken. In de praktijk zijn we echter geen fan van deze 'Extra HD'-modus. Hoewel je extra veel data tot je beschikking hebt (wat handig kan zijn bij het bewerken van foto's), zien plaatjes er in de standaard modus vaak een stuk scherper uit.

Naast de 50MP camera geniet je nog van een 16MP groothoekcamera, waarmee je landschapsfoto's schiet. In de praktijk valt vooral op dat de kleurstelling van de camera's erg van elkaar verschilt. Vaak zijn plaatjes met de groothoekcamera wat koeltjes. De kwaliteit van de foto's is redelijk te noemen in de prijsklasse.

De 13MP telefotocamera zorgt ervoor dat je inzoomt met minimaal kwaliteitsverlies, al is 2x optische zoom vandaag de dag niet heel indrukwekkend. Bij de telefotocamera zijn de plaatjes weer iets geler/warmer vaak van kleur. De maximale zoom bedraagt 20x. Ten slotte is er nog een 2MP macrosensor inbegrepen, maar de kwaliteit van de macrofoto's is niet om over naar huis te schrijven.

Afbeelding 1 van 4 De primaire camera presteert goed in de avonduren. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 Alsook de groothoekcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future)

De nachtmodus van de Oppo Reno 6 Pro weet daarentegen prima prestaties af te leveren. Je boet wat in aan scherpte, maar het is vrij indrukwekkend om te zien hoeveel licht de sensor nog weet op te vangen in vrij donkere situaties.

De 32MP frontcamera schiet prima foto's voor sociale media, maar verwacht niet de meest natuurgetrouwe foto's. De beeldverwerking probeert om kunstmatig beelden lichter te maken, wat resulteert in onnatuurlijke kleuren.

Ook opvallend is het brede scala aan camerafuncties. De meest in het oog springende is zonder meer de Bokeh Flare Portret Video, waarmee je video's schiet die voorzien zijn van een bokeh-effect (achtergrondvervaging). In combinatie met de ultrastabiele videomodus doet de Reno 6 Pro er alles aan om een toptoestel te zijn voor de content creators onder ons. Video's schiet je in maximaal 4K met 60 frames per seconde, al is dit bij de ultrastabiele videomodus gelimiteerd tot 1080p.

(Image credit: Future)

Hardware en prestaties

De Oppo Reno 6 Pro is uitgerust met een Snapdragon 870-chipset. Dit is dezelfde chipset die te vinden is in de Motorola Moto G100. Hoewel laatstgenoemde honderden euro's goedkoper is, waren we destijds ook zeer te spreken over de snelheidsprestaties. Bovendien is de Snapdragon 870 een flinke upgrade ten opzichte van de Snapdragon 765G, die in de Reno 4 Pro zat (en ook 799 euro kostte).

Over de prestaties zijn we tevreden: zowel swipen door het menu als het spelen van intensieve games of multitasken kan de Reno 6 Pro met gemak aan. We hebben eigenlijk niet tot nauwelijks last gehad van haperingen. Ook geniet je met deze chip van 5G-ondersteuning.

De rappe prestaties komen overeen met de prestaties in Geekbench 5. De smartphone van Oppo behaalt een multi-core score van 3048. Dat is bijna net zo goed als de 3137 van de Oppo Find X3 Neo, die dezelfde adviesprijs kent. Hoewel de Sony Xperia 5 III met zijn Snapdragon 888 een score behaalt van 3.539, weet de Galaxy Z Flip 3 het met diezelfde chipset minder goed te doen dan de Reno 6 Pro (2801). De Moto G100 met dezelfde chipset komt niet verder dan 2875.

(Image credit: Future)

De Oppo Reno 6 Pro is verkrijgbaar in slechts één uitvoering, met 12GB RAM en 256GB aan opslaggeheugen. Dat is al met al heel wat geheugen, waar de meesten jaren mee vooruit kunnen. Het opslaggeheugen is echter niet uitbreidbaar, al moet je het als doorsnee gebruiker wel heel bont maken om 256GB gevuld te krijgen.

Verder valt op dat de speakers van de Oppo Reno 6 Pro niet in staat zijn om heel krachtige volumes te bereiken. Ook missen we wat bas; zeker met stereo speakers mag je wel iets op dit vlak verwachten.

Uit de doos draait de Oppo Reno 6 Pro op ColorOS 11.3, wat gebaseerd is op Android 11. Zoals gewoonlijk ziet de software van Oppo er behoorlijk anders uit. Wij zijn vooral fan van de tal van aanpassingsmogelijkheden die ColorOS biedt. Menutransities, widgets, live wallpapers, always-on schermen; vrijwel alles kun je naar jouw hand zetten

Oppo garandeert minstens twee jaar software-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Momenteel onderzoekt Oppo zelfs in hoeverre het mogelijk is om vier jaar lang update-ondersteuning aan te bieden.

Batterij

De accucapaciteit van de Oppo Reno 6 Pro bedraagt 4.500mAh. Dat is een redelijke capaciteit, maar wil nog niet meteen zeggen dat de Reno 6 Pro een duurloper is. Veel is afhankelijk van hoe zuinig de hardware en software is, en of de Reno 6 Pro bestand is tegen een beetje stress.

In de praktijk staat de Reno 6 Pro zeker zijn mannetje. Met een schermtijd van 3 tot 4 uur houdt de handset het ongeveer anderhalve dag vol. Ook bij intensiever gebruik haalden we doorgaans makkelijk het einde van de dag. Natuurlijk zijn er toestellen met iets betere prestaties op dit vlak, maar die vind je vooral in het segment onder de 500 euro terug.

De Oppo Reno 6 Pro ondersteunt net als de Find X3 Pro en Find X3 Neo 65W snelladen. De smartphone is binnen slechts dertig minuten volledig opgeladen. Dat zijn prestaties waar menig smartphonefabrikant enkel van kan dromen.

Het blijft echter jammer dat Oppo geen ondersteuning aanbiedt voor draadloos laden bij de Reno 6 Pro. Hoewel deze technologie zeker niet zo snel is als bedraad laden, is het doorgaans wel makkelijker in gebruik.

Moet ik de Oppo Reno 6 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je fan bent van Oppo's design De Oppo Reno 6 Pro is misschien wel de mooiste smartphone die de fabrikant heeft gemaakt. Het verbeterde Oppo Glow-ontwerp is niet alleen mooi om te zien, maar ligt ook nog eens prettig in de hand

Je graag over nieuwe camerafuncties beschikt De primaire camera is zeer sterk, ook in de avonduren met de nachtmodus. Daarnaast geniet je nog van nieuwe functies als Bokeh Flare Portret Video, waarmee je video's schiet die voorzien zijn van een bokeh-effect.

Je smartphone snel opgeladen moet zijn Altijd te weinig tijd om je telefoon op te laden? Met de 65W snellaadtechnologie aan boord kun je na een paar minuten alweer uren vooruit.

Koop hem niet als...

Je de scherpste deal zoekt De Oppo Reno 6 Pro koop je op je gevoel, want als je puur kijkt naar specificaties zijn er betere toestellen te verkrijgen. Ook de Oppo Find X3 Neo uit eigen koker zou je een sterk alternatief kunnen noemen.

Draadloos laden een vereiste is Hoewel de Oppo Reno 6 Pro razendsnel oplaadt, is dat enkel mogelijk via de kabel. Draadloos laden is geen optie.