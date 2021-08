Sony Xperia 5 III review

De Sony Xperia 5 III kan zich prima meten met de grotere en prijzigere Xperia 1 III. Qua prestaties en op fotogebied komt de Xperia 5 III goed mee. De batterijduur van de compacte versie is zelfs beter. Helaas schiet de Xperia 5 III op sommige vlakken wel tekort ten opzichte van de concurrentie. Dat hoeft geen ramp te zijn voor jou als gebruiker, maar het prijskaartje is naar onze mening ietwat aan de hoge kant voor wat je ervoor krijgt.

Review in een notendop

De Sony Xperia 5 III volgt in de voetsporen van de Sony Xperia 1 III, wat met recht de beste smartphone van Sony is in jaren. De Xperia 5 III is min of meer hetzelfde toestel, maar dan in een kleiner en betaalbaarder totaalpakket.

Zo maakt het toestel gebruik van hetzelfde langwerpige design, waardoor je 21:9 content in de best mogelijke vorm kunt kijken. Ook zijn de prestaties min of meer gelijk en vind je vrijwel dezelfde camera-opzet terug aan de achterkant.

Er zijn echter diverse gebieden waar de Sony Xperia 5 III het een beetje laat afweten vergeleken met zijn grote broer. Zo is het design niet zo kwalitatief hoogstaand, is de haptische feedback beduidend minder, missen we draadloos opladen en komt het FHD+ display niet in de buurt van de kwaliteit van QHD, laat staan 4K-scherpte.

Geen van deze punten zijn echte dealbreakers doorgaans, maar de Sony Xperia 5 III is wel behoorlijk aan de prijzige kant. Voor 1.000 euro vind je namelijk genoeg toestellen die niet beknibbelen op de hierboven benoemde pijnpunten.

In alledaags gebruik zijn deze aandachtspunten niet heel erg; de Xperia 5 III is behoorlijk prettig in gebruik. Op het 6,1 inch 120Hz display ziet alles er soepel uit, en de camera-opzet aan de achterzijde is eveneens zeer sterk.

De ongebruikelijke 21:9 beeldverhouding van de Xperia 5 III is door de compactere vormfactor een stuk minder problematisch dan bij de Xperia 1 III. Met een beetje moeite is gebruik met één hand goed mogelijk.

De batterijduur van de Xperia 5 III is verrassend goed. Dezelfde accucapaciteit als bij de Xperia 1 III is aanwezig, en voor een compacte smartphone houdt Sony's telefoon het verrassend lang uit op één cyclus.

Voeg daar de uitstekende audio-ondersteuning aan toe, en je hebt een prima media-georiënteerde smartphone die iets toegankelijker is dan de prijzigere Xperia 1 III. Dat gezegd hebbende: de upgrades ten opzichte van de Sony Xperia 5 II zijn iets magerder dan gehoopt.

Sony Xperia 5 III: prijs en releasedatum

Aangekondigd in april, release in september

Adviesprijs van 1.000 euro

De Sony Xperia 5 III is al in april 2021 officieel uit de doeken gedaan, net als onder andere de Xperia 1 III. De release moet plaatsvinden in september, wat neerkomt op een belachelijk groot gat van vijf maanden tussen de onthulling en verkoopstart.

Sony heeft bekendgemaakt dat de adviesprijs voor het instapmodel met 128GB opslag 1.000 euro bedraagt. Het is nog niet zeker of de versie met 256GB naar de Benelux komt. Beide versies zijn uitgerust met 8GB RAM-geheugen.

Qua prijs kan de Xperia 5 III zich meten met de Samsung Galaxy S21 Plus en OnePlus 9 Pro.

Design

Vergelijkbaar met de Xperia 5 II

Matte afwerking van de Xperia 1 III niet meegenomen

Haptische feedback matig

Als de Sony Xperia 1 III al vertrouwd aanvoelt, dan zorgt de Xperia 5 III voor een nog groter déjà vu.

Sony nam de Xperia 1 II met zijn hoekig design en voegde er een matte afwerking aan toe, om zo de Xperia 1 III toch iets te laten differentiëren van zijn voorganger. Bij de Xperia 5 III zijn er echter nauwelijks veranderingen te merken. Het licht afgeronde design van de Xperia 5 II lijkt vrijwel gekopieerd voor de 2021-versie.

Het blijft een aantrekkelijke doch ongebruikelijk lange en smalle smartphone. Dat komt door de 21:9 beeldverhouding en de aanwezigheid van een 'voorhoofd' en 'kin'. Een notch is dus afwezig, maar je krijgt wel stereospeakers voor die ruimte terug. Deze klinken overigens prima, maar iets minder ruimtelijk dan die van de Xperia 1 III.

Door het smalle, langwerpige formaat is de Xperia 5 III prima met een hand vast te houden. Het gehele scherm bedienen wordt wel wat lastig, maar al met al zijn er veel lompere toestellen op de markt.

Met afmetingen van 157 x 68 x 8,2 millimeter en een gewicht van 168 gram is de Xperia 5 III geen iPhone 12 Mini, maar hij mag wel redelijk compact genoemd worden.

We begrijpen dat Sony ergens op beknibbelt om de prijs wat te kunnen drukken, maar we vinden het jammer dat de haptische feedback wat teleurstelt voor een toestel uit deze prijsklasse. Zo biedt de OnePlus 9 Pro betere feedback voor minder geld.

De smartphone kent een aluminium frame en zoals gezegd zijn de hoeken iets afgerond en is het geheel glimmend. Dit alles voelt wat minder premium aan dan bij de Xperia 1 III.

De tweetrapse sluiterknop is gelukkig behouden gebleven, maar is niet zo verfijnd als bij zijn grote broer. De vingerafdrukscanner zit nog altijd verpakt in de aan/uit-knop en ook de Google Assistant-knop is aanwezig.

De vingerafdruksensor is snel en betrouwbaar, al vinden we de sensor af en toe iets te sensitief voor ongewenste registraties. Dit is een probleem dat we kennen van de Xperia 1 III.

We zijn blij dat koptelefooningang bij dit toestel behouden is gebleven. Dit is iets waar lang niet alle vlaggenschepen meer over beschikken.

In plaats van Gorilla Glass Victus maakt de Xperia 5 III gebruik van Gorilla Glass 6, wat betekent dat deze smartphone iets minder bestand is voor krasjes dan de Xperia 1 III. Dat gezegd hebbende: Gorilla Glass 6 is nog altijd zeer sterk.

De IP68-certificering van de Xperia 5 III zorgt ervoor dat je je niet meteen druk hoeft te maken wanneer je deze telefoon (per ongeluk) in het water laat vallen.

Display

6,1 inch FHD+ OLED

120Hz verversingssnelheid

Ononderbroken 21:9 beeldverhouding ideaal voor multimedia

De Sony Xperia 5 III heeft naast een herkenbaar design ook een kenmerkend display. We krijgen wederom een 6,1 inch OLED-scherm tot onze beschikking, uitgerust met een FHD+ resolutie (1080 x 2520). Dat komt neer op 449 pixels per inch.

Het majestueuze 4K-display van de Xperia 1 III is uiteraard stukken mooier, maar je kunt je afvragen hoe waardevol het zou zijn om zoveel pixels te proppen in een 6,1 inch display met 21:9 beeldverhouding.

Vergeleken met de Xperia 1 III in de standaardmodus zien we dat de Xperia 5 III iets warmere kleuren kent, maar de schermen worden min of meer net zo fel indien nodig. Net als zijn grote broer is er een Creator-modus aanwezig, waarmee de kleurreproductie trouw moet blijven aan hoe de ontwikkelaar van bijvoorbeeld een film het bedoeld heeft.

Het onorthodoxe beeldscherm is waar multimedia op straalt, zoals films. Zeker in combinatie met de cinematische kleuroptie aan boord.

Over het algemeen vinden we de frissere toon van de standaardmodus net wat prettiger ogen, maar de Creator-modus is bij multimedia zeer geliefd. Daarbuiten voelt de modus echter iets te warm aan.

Het display ondersteunt 120Hz, maar dit moet je wel zelf activeren in het menu. Eenmaal gedaan, dan word je getrakteerd op bijzonder vloeiend ogende animaties.

Camera

Dezelfde camera-opzet als de Xperia 1 III

Innovatief dual-lens telefotosysteem

User interface gericht op professionals

De Sony Xperia 5 III neemt de drie 12MP camera-opzet over van de Sony Xperia 1 III. We missen alleen de Time-of-Flight-sensor (ToF) voor het inschatten van diepte.

We kunnen zowat vrijwel alles kopiëren en plakken naar deze review van wat we over de Xperia 1 III-camera's hebben gezegd. Het is niet de beste point & click-fotomaker, maar iedereen die de tijd neemt, wordt beloond met een krachtig 'wapen'. Zeker als je zelf aan de slag gaat met de instellingen in de pro-modus.

De Xperia 5 III kent een primaire 12MP camera met f/1,7 diafragma. Het lage aantal megapixels gecombineerd met de relatief grote beeldsensor zorgt voor grove 1.8µm pixels die geen pixel binning-technologie nodig hebben.

Het resultaat hiervan is een zeer snelle, onbelemmerde opname-ervaring. Het stelt de Xperia 5 III in staat om over te schakelen naar een snelle burst-modus van 20 frames per seconde.

Dankzij de Dual PDAF-technologie heb je binnen een mum van tijd de ogen van het gewenste foto-object scherp in beeld. Zelfs bij dieren is dit het geval.

Het ontbreken van de ToF-sensor van de Xperia 1 III is relatief onbelangrijk, hoewel we hebben gemerkt dat de Xperia 5 III bij weinig licht niet de ogen van een onderwerp volgt. Dat kan de Xperia 1 III dan weer wel. De Xperia 5 III ziet duidelijk niet zo goed in het donker.

Naast de primaire sensor treffen we een 12MP f/2,2 groothoeksensor aan en een 12MP telefotocamera. Het is goed om drie van zulke gebalanceerde sensoren te hebben, aangezien deze in eenzelfde koele tint alles vastleggen. De laatste sensor is naar onze mening wel veruit de pectaculairste.

Net als de Xperia 1 III komt de Xperia 5 III telefotosensor met een paar zoomlenzen, die snel wisselen op basis van jouw behoeftes. Je wisselt tussen een f/2,3 70 mm lens en een f/2,8 105 mm lens met één druk op de knop. In andere woorden: je hebt de keuze uit 2,9x zoom en 4,4x zoom.

Deze technologie moet sneller werken dan die van de concurrentie, waarbij er gewisseld moet worden tussen twee volledig aparte telefotocamera's voor zo een optisch zoomeffect. In de praktijk is er niet heel veel speciaals aan. De S21 Ultra maakt nog altijd mooiere 4,4x zoom foto's. We missen in deze modus bij de Xperia de details die we zien bij de overige lenzen.

Over het algemeen is de beeldkwaliteit echter zeer sterk. Net als met de Xperia 1 III, zou je Sony's meer naturalistische kleurenleer een beetje grauw of vlak kunnen vinden naast die van Samsung en Apple. Maar we waarderen dat Sony de foto's niet mooier probeert te maken dan de werkelijkheid.

Sony heeft nog steeds een klein probleem met nachtopnames - of in ieder geval de berichtgeving rondom nachtopnames. Er is hier geen speciale nachtmodus aanwezig, maar de telefoon zal wel meer geschikte instellingen kiezen in de standaard opnamemodus.

Ook hier zien de opnamen er vaak natuurlijker en 'zoals gezien' uit, maar ze kunnen ook vrij grauw en ruisachtig zijn. Iets soortgelijks geldt natuurlijk voor de aanzienlijk duurdere Xperia 1 III.

Wie bereid is om de pro-instellingen te bekijken, zal merken dat je volledige controle hebt over alles behalve het diafragma. Er is geen andere standaard camera-app die hoogwaardigere fotografische variabelen aan de gebruiker biedt.

De 8MP frontcamera is niet de beste die we ooit hebben gezien, met de neiging om de huid glad te strijken en de hoge lichten te overbelichten. Maar het is voldoende voor het nemen van redelijke selfies en het opnemen van die steeds belangrijker wordende videogesprekken.

Cameravoorbeelden

Specificaties en prestaties

Snapdragon 888-chipset

Standaard 8GB RAM

Net zo snel als andere vlaggenschepen

De Sony Xperia 5 III draait op dezelfde Snapdragon 888-chipset als de Sony Xperia 1 III, maar dan wel met 8GB RAM in plaats van 12GB.

In de praktijk is het verschil in prestaties nihil te noemen. De Xperia 5 III draait zo soepel als je verwacht van een Android-vlaggenschip: games speel je met gemak in de beste settings, apps laden razendsnel en het wisselen tussen de verschillende modi in de camera-app verloopt eveneens soepel.

In Geekbench 5 behaalt de smartphone een score van 3.539, wat min of meer hetzelfde is als de Sony Xperia 1 III en de OnePlus 9 Pro. Dat is niet verrassend, gezien de specificaties die ze met elkaar delen.

De 128GB aan opslaggeheugen voor het instapmodel is redelijk, maar niet meer dan dat. Mocht je niet in staat zijn om het model met 256GB opslag aan te schaffen, weet dan dat je het geheugen nog altijd kunt uitbreiden door middel van een microSD-kaartje.

Sony's kijk op Android 11 is zowel snel als vloeiend. De Japanse techgigant gaat niet voor zware softwareschillen of intensieve bloatware vandaag de dag. Er zijn bepaalde apps vooraf geïnstalleerd, zoals Netflix, Amazon Prime Video, Amazon Shopping, Facebook en LinkedIn, maar het merendeel ervan is nog (enigszins) te verdedigen.

Ook te verdedigen is drie maanden gratis Tidal. Sony pusht graag zijn immersieve 360 Reality Audio, en deze feature is compatibel met Tidal. Je hebt echter wel een degelijke koptelefoon (liefst van Sony) nodig om er alles uit te halen wat erin zit.

Sony's softwareschil komt met enkele tweaks om het extra lange display optimaal te benutten. Dubbelklik op de Side Sense-balk aan de rechterzijde geeft je toegang tot een modus voor één hand, app-snelkoppelingen en Sony's splitscreen-faciliteit.

Deze laatste draait twee apps tegelijk, de ene boven op de andere. Het is een krachtige, snelle en verrassend intuïtieve functie.

Batterijduur

4.500mAh batterij houdt het heel de dag vol

30W opladen niet super snel

Niet draadloos oplaadbaar

Misschien nog wel de grootste boost van de Xperia 5 II naar de Xperia 5 III is op het batterijvlak. Het 2020-model kent een accucapaciteit van 4.000mAh, terwijl de Xperia 5 III beschikt over een flinke 4.500mAh.

Dat is exact dezelfde capaciteit als de Xperia 1 III met zijn grotere, scherpere 4K-display. Combineer de grote accu met de efficiënte Snapdragon 888 en je weet vooraf al dat de batterijduur heel degelijk zal zijn in de Xperia 5 III.

In de praktijk worden we zeker niet teleurgesteld. Na vijftien uur regelmatig gebruik (vier uur schermtijd, maar geen zware games of video's) had de Xperia 5 III nog vijftig procent in de tank zitten. Een iets intensievere dag met vijf uur schermtijd en meer dan genoeg plaatjes schieten zorgt voor een accupercentage van dertig procent.

Houd er rekening mee dat wij het 120Hz display vrijwel de hele tijd gebruikt hebben. Als je opteert voor 60Hz, dan kan het zeker mogelijk zijn om twee volle dagen uit één cyclus te halen. Dat gezegd hebbende: je haalt dan niet het maximale uit de Xperia 5 III.

Het opladen is met de 30W lader uit de doos iets minder indrukwekkend. In een halfuur laadt het toestel zich voor vijftig procent op. In datzelfde tijdsbestek weet de OnePlus 9 Pro zich met de 65W lader volledig op te laden.

Misschien nog vervelender is het gemis van ondersteuning voor draadloos opladen. Vrijwel elk Android-vlaggenschip beschikt tegenwoordig over deze feature.

Moet je de Sony Xperia 5 III kopen?

Koop hem als...

Je een compact Android-vlaggenschip zoekt

Hij is niet super klein, maar in de hedendaagse Android-markt wel relatief compact. Gebruik met één hand is zeker mogelijk, al zal je waarschijnlijk niet het hele scherm kunnen bedienen.

Je een degelijke batterijduur eist

Met de 4.500mAh batterij aan boord hoef je je geen zorgen meer te maken of je het einde van de dag haalt. Met een beetje moeite zou je zelfs de twee dagen aan kunnen tikken.

Je een audiofiel bent

Sony blijft trouw aan zijn audiofiele roots, met een koptelefooningang, stereospeakers aan de voorzijde, 360 Reality Audio, ondersteuning voor LDAC en AptX, alsook drie maanden gratis Tidal.

Koop hem niet als...

Je niet veel videocontent kijkt of weinig games speelt

Het ongebruikelijk langwerpige design is gebouwd voor de beste multimedia-ervaring. Ben je daar niet zo van? Dan is dit waarschijnlijk niet de beste smartphone voor jou.

Je niet graag de tijd neemt voor mooie kiekjes

De camera-opzet van de Xperia 5 III is top, maar voor de beste resultaten moet je wel een beetje moeite erin willen stoppen. Voor de snelle scherpschieters onder ons zijn er betere opties.