Oppo Reno 6 review

De Oppo Reno 6 heeft een hoop nette specs verpakt in een mooi totaalpakket met een redelijk prijskaartje. We denken echter dat er andere opties zijn in het prijssegment die net wat beter uit de hoek komen dan de Oppo Reno 6. We kunnen de Reno 6 daarom niet volmondig aanraden, maar dat neemt niet weg dat het een prima toestel is.

Review in een notendop

De Oppo Reno 6 is al een tijdje verkrijgbaar in onder meer China, maar vanaf 9 september 2021 is het toestel van de Chinese fabrikant ook in de Benelux verkrijgbaar. Naast de Oppo Reno 6 is ook de duurdere Reno 6 Pro gepresenteerd aan de Europese markt.

Oppo heeft het een en ander afgekeken bij concurrent Apple, aangezien het toestel veel wegheeft van de iPhone 12 en recent onthulde iPhone 13. Dit kunnen we enkel toejuichen, want de Oppo Reno 6 ziet er enorm strak uit. Als je op zoek bent naar een wat ronder afgewerkte smartphone, is het Pro-broertje een goed alternatief.

Het toestel is verkrijgbaar in twee kleuren: Stellar Black en Arctic Blue. De zwarte variant geeft het een zakelijke uitstraling, terwijl de blauwe versie wat meer in het oog springt.

De Reno 6 heeft een 6,43 inch AMOLED-display (2.400 x 1.080 pixels) met een beeldverversing van 90Hz. Dit levert een soepelere ervaring bij het spelen van games en het scrollen door je social feeds, al zijn er ook opties met maar liefst 120Hz op de markt.

De focus ligt bij de Reno-serie wat meer op fotografie. We kunnen zeker stellen dat de camera's op de Reno 6 meer dan in orde zijn, voornamelijk als je de hoofdcamera of selfiecamera gebruikt. De groothoeklens valt namelijk wat tegen: er is voornamelijk een gebrek aan details in de plaatjes. Er zijn daarnaast een aantal fotografie- en videomodi aanwezig. Of je die echt vaak zal gebruiken, betwijfelen we.

Als je niet per se op zoek bent naar het meest premium model in de reeks, moet je bij de reguliere Reno 6 zijn. Deze is zo'n driehonderd euro goedkoper. Met een adviesprijs van 499 euro is er veel om van te houden in dit toestel. Het heeft een strak design dat veel weg heeft van de nieuwste Apple-toestellen, beschikt over prima specs en biedt een prettige gebruikservaring.

Dat gezegd hebbende: er zijn een handvol alternatieven te noemen in hetzelfde prijssegment - of zelfs goedkoper - die de Oppo Reno 6 op sommige vlakken overklassen. Onze bevindingen van het toestel vind je hieronder.

Oppo Reno 6: releasedatum en prijs

Vanaf 9 september verschijnt de opvolger van de Oppo Reno 5 in de winkels in Nederland en België. In andere landen, zoals China en India, is de Reno 6 al langer verkrijgbaar. De Reno 5 heeft de markt in de Benelux overigens nooit gehaald. De Reno 4 Pro is hier wel beschikbaar.

De Oppo Reno 6 met 8GB RAM-geheugen en 128GB opslag is verkrijgbaar voor 499 euro. Tot en met 10 oktober krijg je de Oppo Enco Free 2-oortjes en een beschermhoes gratis bij aankoop van het toestel.

Oppo Reno 6: design

(Image credit: TechRadar)

Als je het design van de iPhone 12 of 13 wel ziet zitten, maar liever een Android-smartphone gebruikt, is de Oppo Reno 6 een geweldig alternatief. Het toestel beschikt over soortgelijke hoekige randen, wat voor een strakke uitstraling zorgt. Kies je voor de zwarte variant, dan oogt het toestel redelijk zakelijk. De blauwe versie valt wat meer op en is een interessante kleur om eens mee af te wisselen.

De afmetingen van het toestel bedragen 156,8 x 72,1 x 7,6 mm. Dat is iets smaller en dunner dan de OnePlus Nord 2 met dezelfde schermgrootte. Het toestel is prima met één hand vast te houden en ligt lekker in de hand. Met een gewicht van 182 gram is het toestel ook niet al te zwaar. Volledige bediening met één hand is niet mogelijk, aangezien je duim niet makkelijk bij de bovenste anderhalve centimeter van het scherm raakt.

De aan/uit-knop bevindt zich op een prettige hoogte aan de rechterkant. Op de knop is een glimmende groene streep aanwezig. Het valt niet echt op en had wat ons betreft net zo goed achterwege gelaten kunnen worden. Aan de andere zijde van het toestel zijn de volumeknoppen te vinden. Verder heeft de telefoon een vrij minimalistisch ontwerp.

(Image credit: TechRadar)

Aan de onderkant is een USB-C-poort te vinden. Aan de rechterzijde bevindt zich een kleine speakergrille. Er zijn geen andere knoppen te vinden én ook geen koptelefoonaansluiting. Jammer vinden we het gebrek aan een notificatieslider. Dit vinden we wel terug in de OnePlus Nord 2 (die bovendien nóg goedkoper is).

De Oppo Reno 6 Pro lijkt in mindere mate op de standaard Reno 6. Op de achterkant zal je weinig verschillen opmerken, maar aan de voorkant des te meer. De Pro-versie beschikt namelijk over gebogen schermranden, wat voor een andere look-and-feel zorgt.

Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Stellar Black en Arctic Blue. Door de matte afwerking zijn vingerafdrukken niet snel zichtbaar. Het materiaal is niet geheel effen, maar bevat een kleine korrelige structuur. In direct zonlicht zorgt dit voor een toffe glinstering, zelfs bij de zwarte variant.

Oppo Reno 6: display

(Image credit: TechRadar)

Het 6,43 inch FHD+ AMOLED-display (2.400 x 1.080 pixels) beschikt over een beeldverversing van 90Hz, wat soepelere prestaties biedt dan de 60Hz die je steeds minder vaak in nieuwe smartphones ziet. Het beeldscherm wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 5.

Aan de bovenkant en zijkanten zijn slechts smalle bezels aanwezig. Aan de onderkant is de schermrand wat flinker. Het display is dus niet geheel schermvullend, maar dankzij de punch-hole selfiecamera linksboven is er goede screen-to-body-verhouding.

Volgens Oppo beschikt het display over een piekhelderheid van 750 nits, waar de typische helderheid zo'n 430 nits moet bedragen. In het zonlicht en in ruimtes met veel lichtinval kunnen we stellen dat het scherm van de Oppo Reno 6 goed af te lezen is.

Het display is daarnaast geoptimaliseerd voor gaming. Dankzij de 180Hz Touch Sampling Rate (aanrakingen worden 180 keer per seconde geregistreerd). In games als Call of Duty: Mobile, waar elke milliseconde telt, kan dit voor een voordeel zorgen ten opzichte van je tegenstander (al is een groot deel natuurlijk afhankelijk van je skills).

De Oppo Reno 6 heeft geen IP-rating, wat betekent dat je voorzichtig moet zijn in de buurt van zwembaden en vijvers.

Oppo Reno 6: camera's

(Image credit: TechRadar)

De Reno-reeks van Oppo staat bekend als het goedkopere neefje van de Find X-reeks, maar focust doorgaans meer op de camera's. Er is onder meer een AI-videomodus aanwezig. Deze verbetert onder meer de belichting van het beeld en vergroot het dynamische bereik.

De functie Cinematic Bokeh Flare Video zorgt voor wazige achtergronden en met de Portrait Beautification Video-modus worden er beauty-effecten toegepast op jouw gezicht. Hoewel de laatste twee functies goed werken, zijn het voornamelijk gimmicks die je waarschijnlijk niet vaak zal gebruiken.

Er is een 64MP hoofdcamera (f/1.7) aanwezig, een 8MP groothoeklens (f/2.2) en een 2MP macrolens (f/2.4). De telelens van de Oppo Reno 6 Pro is dus achterwege gelaten. De frontcamera bevindt zich linksboven in het scherm en betreft een geperforeerd gat. Bij het ontgrendelen van de Reno 6 door middel van gezichtsherkenning is er kort een blauwgroene animatie rond het cameragat te zien.

De Oppo Reno 6 beschikt net als zijn Pro-broertje over een zogenoemd pixelaggregatie-algoritme, waardoor het nemen van zeer gedetailleerde foto's mogelijk wordt.

De camera's bieden levendige kleuren en diepe contrasten, al is het een valkuil dat het ook voor oververzadigd beeldmateriaal kan zorgen. Dit treedt voornamelijk op bij het groene van gras. Het probleem is niet overdreven aanwezig, maar er valt wel een verschil in kleurweergave op als je wisselt tussen de lenzen. Ook de nachtmodus is aardig, al werkt de functie het beste op de hoofdcamera. Over het algemeen valt op dat kleuren iets te helder worden door de nachtmodus.

Op het gebied van video kan de Oppo Reno 6 opnemen tot 4K-resolutie met 30 frames per seconde. Wil je een snellere beeldverversing gebruiken, dan zal je terug moeten schakelen naar 1080p. De kwaliteit van video's is over het algemeen prima, maar het toestel beschikt niet over optische beeldstabilisatie (OIS).

Het materiaal is zeker Instagram-waardig, maar de camera's leveren niets baanbrekends. De macrolens is daarnaast wat overbodig. De resolutie is te laag om echt mooie, scherpe plaatjes te leveren. De 32MP selfiecamera is echter meer dan prima en biedt redelijk natuurgetrouwe foto's (al heeft het ook een beetje last van oververzadiging).

Voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 6 Hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 2x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 5x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 Groothoeklens (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 Panorama (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 Macrocamera (Image credit: TechRadar)

Oppo Reno 6: batterij

Aan boord van de Oppo Reno 6 zit een 4,300mAh batterij, wat iets kleiner is dan die in de Oppo Reno 6 Pro. Het toestel houdt het met gemak een volledige dag vol, zelfs met 5G ingeschakeld en het nodige multimediagebruik door de dag heen. Heel veel langer dan een volledige dag zit er niet in. Je zal het toestel dus wel elke dag aan de lader moeten leggen, al is de laadtijd zeer kort te noemen.

Dankzij de SuperVOOC 2.0-technologie is de Oppo Reno 6 capabel tot 65W snelladen. In minder dan een halfuur is het toestel van nul naar honderd procent geladen. Na slechts tien minuten aan de lader is de telefoon weer tot vijftig procent gevuld, waardoor je er weer een halve dag tegenaan moet kunnen.

Er zijn inmiddels al telefoons beschikbaar die in slechts 15 minuten kunnen opladen, maar voor een toestel in deze prijsklasse is een oplaadduur van een halfuur zeer degelijk. Bovendien is het iets waar een iPhone nog lang niet bij in de buurt komt.

Oppo Reno 6: prestaties en software

(Image credit: TechRadar)

Onder de motorkap van de Oppo Reno 6 is de MediaTek Dimensity 900-chipset te vinden. Deze octa-core processor wordt vooral gebruikt in Chinese smartphones en zorgt ervoor dat je zonder haperingen kunt multitasken. Voor het echte zware werk is de processor echter geen match.

In Geekbench 5 krijg de Oppo Reno 6 een multi-core score van 2.092 punten. Dit is niet per se slecht, al scoort de goedkopere OnePlus Nord 2 met de Dimensity 1200-chipset beduidend beter (2.808 punten).

Ook met gaming ervaarden we weinig problemen. Mobiele shooters als PUBG: Mobile en Call of Duty: Mobile draaien soepel op het toestel. Dankzij de chip kun je bovendien gebruik maken van het snelle 5G-netwerk.

Al met al biedt de Oppo Reno 6 vooralsnog een soepele gebruikservaring. Het bewijst des te meer dat je niet langer diep in je buidel hoeft te tasten om een telefoon voor prettig dagelijks gebruik aan te schaffen.

Op het gebied van configuraties valt er weinig te kiezen. De Oppo Reno 6 is verkrijgbaar met 128GB aan interne geheugenopslag en 8GB RAM-geheugen. Voor veel gebruikers is deze geheugenopslag voldoende om lang mee vooruit te kunnen, maar aangezien het geheugen niet uitbreidbaar is, is het wel iets om rekening mee te houden.

De Oppo Reno 6 draait op ColorOS 11.3. Deze software van Oppo zelf is gebaseerd op Android 11 en verschil enorm van standaard Android. Echter kun je de user interface geheel naar wens aanpassen, wat een hoop vrijheid geeft.

Oppo garandeert minstens twee jaar software-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Momenteel onderzoekt Oppo zelfs in hoeverre het mogelijk is om vier jaar lang update-ondersteuning aan te bieden.

Moet ik de Oppo Reno 6 kopen?

Koop het als...

Je een iPhone 13-lookalike zoekt

De Oppo Reno 6 lijkt erg op de iPhone 12 of iPhone 13, dankzij diens hoekige randen. Als je fan bent van dit design, maar geen absolute hoofdprijs wil betalen, is de Oppo Reno 6 een goed alternatief op het gebied van het ontwerp.

Je wil dat je toestel in no-time is opgeladen

Binnen een halfuur is de Oppo Reno 6 van 0 naar 100 procent opgeladen. De snellaadtechnologie is niet de snelste die er te vinden is, maar vergeleken met concurrenten nog altijd zeer sterk.

Je een allround prettige smartphone-ervaring zoekt

Voor een prijskaartje van 500 euro is er weinig te klagen als het gaat om de Oppo Reno 6. Het is een goed allround toestel, waar je zonder problemen een aantal jaar mee vooruit kunt.

Koop het niet als...

Je de beste prijs-kwaliteitverhouding zoekt

De Oppo Reno 6 is zeker geen slecht toestel, maar als we naar de specs en de prijs kijken, zijn er nu eenmaal betere alternatieven op de markt. De OnePlus Nord 2 beschikt bijvoorbeeld over een betere processor en kost 100 euro minder.

Je een camerasmartphone zoekt

De plaatjes die de Oppo Reno 6 schiet, zijn zeker niet slecht. De meeste nieuwe camera het is lang niet de beste camerasmartphone die je kunt vinden.