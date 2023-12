Samsungs QD-OLED, Neo QLED en QLED TV's van 2024 onthuld in nieuwe leaks

Samsung zal zijn tv's voor 2024 naar verwachting aan het begin van januari 2024 tijdens CES 2024 onthullen, maar veel van de nieuwe modellen zijn nu al gelekt dankzij officiële registratiedocumenten die in Korea zijn ingeleverd. Tot de modellen die gelekt zijn behoren onder andere de volgende generatie premium QD-OLED TV, de Samsung S95D, en de opvolger van de Samsung S90C die je hierboven ziet, namelijk de Samsung S90D.

Deze details werden geïdentificeerd door DisplaySpecifications en deze outlet geeft verder ook aan dat de flagship S95D beschikbaar zal zijn in drie schermgroottes in de VS en Europa: 55, 65 en 77 inch. Er zijn verder helaas nog geen andere details verschenen over deze nieuwe OLED TV's, maar we verwachten dat de prijzen vergelijkbaar zullen zijn met de (lancerings)prijzen van de huidige S95C-reeks. Ook zal de S95D ongetwijfeld weer een ongelofelijk helder paneel, een refresh rate van 144Hz en vier HDMI 2.1-poorten hebben. Volgens deze leaks zou de S90D ook verschijnen in drie formaten en daarbij gaat het ook weer om modellen van 55, 65 en 77 inch.

We zijn al grote fans van de huidige QD-OLED TV's van Samsung, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. We zijn dus erg benieuwd naar meer informatie over de aankomende S95D en S90D.

Samsung in 2024: QLED en Neo QLED voor iedereen

Naast de S95D en S90D QD-OLED TV's heeft Samsung ook documenten ingediend voor meerdere Neo QLED TV's, waaronder 4K- én 8K-modellen. De 4K TV's bestaan uit de QN85D, QN90D en QN95D. Al deze modellen zullen naar verwachting beschikken over 4K VA-panelen met mini-LED-verlichting en refresh rates van 120Hz. Volgens Sammobile, een outlet die zich focust op Samsung, zullen de nieuwe Neo QLED TV's verschijnen in 55-inch, 65-inch, 75-inch en 85-inch modellen. Het is ook waarschijnlijk dat er in ieder geval één 98-inch variant zal worden uitgebracht. Verder behoort ook de QN800D 8K TV tot de line-up van 2024. Die tv krijgt een 65-inch, 75-inch en 85-inch variant.

Dat is echter nog niet alles. Hetzelfde verslag suggereert namelijk ook dat er drie nieuwe OLED-modellen worden uitgebracht in 2024. Het zou dan gaan om de Q70D, Q75D en Q80D, met schermgroottes van 55 tot 85 inch. De Q80D zal waarschijnlijk overigens niet alleen een 85-inch model krijgen, maar ook een nog groter model van 98 inch.

Als laatste schijnen ook de DU8000 en DU8500 'crystal UHD' 4K TV's onderweg te zijn. Deze tv's zullen beschikbaar zijn in formaten van 43 tot 75 inch. Die modellen zullen waarschijnlijk 'edge-lit' IPS of VA LCD TV's. Net als de huidige reeks van crystal UHD TV's worden er ook weer erg lage prijzen verwacht voor de aankomende modellen van 2024. De 43-inch variant van de CU8000 kost momenteel bijvoorbeeld maar zo'n 450 euro en de 85-inch versie vind je inmiddels al voor minder dan 1400 euro.