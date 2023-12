LG OLED TV's van 2024: alles wat we weten en wat we willen zien

De LG G3 TV is LG's helderste OLED TV ooit, maar komt daar in 2024 verandering in?

2023 was een goed jaar voor LG OLED TV's, maar zeker geen geweldig jaar. Je kon de LG A2, LG B3 en LG C3 allemaal in ons overzicht van de beste OLED TV's terugvinden, maar LG wist niet meer de toppositie te behouden. De Samsung S90C, heeft dit jaar de troon verovert. Dat is dan ook onze favoriete tv van 2023. Nu vragen we ons dus af of LG de titel van de beste tv weer terug kan winnen in 2024.

Tot nu toe lijkt 2024 echter weer een extra goed jaar te worden voor de tv-fabrikant. CES 2024 (de jaarlijkse technologiebeurs die elke januari in Las Vegas wordt georganiseerd) heeft nog niet eens plaatsgevonden en nu al heeft LG 12 innovatieprijzen van de Consumer Technology Association (CTA) gewonnen met zijn OLED TV's.

Natuurlijk weten wij nog niet waar LG's line-up van OLED TV's in 2024 precies uit zal bestaan en waar deze specifieke prijzen voor zijn uitgereikt, maar dit suggereert wel dat er interessante upgrades naar LG's OLED TV's komen.

Dat betekent niet dat LG met gemak in 2024 weer de titel van de beste OLED TV kan veroveren. Er is nog steeds veel concurrentie voor die titel, waaronder van Samsung met zijn QD-OLED-technologie. Daarom kijken we nu alvast vooruit naar wat we kunnen verwachten van LG OLED TV's in 2024, maar ook naar wat de tv-fabrikant moet doen om zijn indrukwekkende concurrenten, waaronder Samsung, een stapje voor te blijven.

Extra krachtige processor

LG's OLED-panelen zijn op zichzelf al erg indrukwekkend, maar een next-gen chip van LG moet er voor gaan zorgen dat de beeldkwaliteit op de aankomende tv's nog beter wordt. Natuurlijk is de paneeltechnologie van een tv erg belangrijk, maar ook de beeldverwerking is van groot belang. Twee verschillende tv's met precies dezelfde (of in ieder geval erg vergelijkbare) panelen kunnen beelden leveren die echt ongelofelijk veel van elkaar verschillen als een van de twee een betere chip heeft dan de ander. Nu schijnt LG momenteel zijn meest geavanceerde processor tot nu toe te ontwikkelen.

Deze nieuwe LG-processor volgt in de voetstappen van de Alpha 9-processor (hierboven te zien). Waarschijnlijk wordt dit dus ook de Alpha 10-processor. Deze chip zou veel krachtiger moeten zijn dan de 9 en voor flink grote upgrades moeten zorgen bij LG's nieuwe OLED TV's.

Een verslag van FlatPanelsHD claimt ook dat de nieuwe processor zal beschikken over een 'Neural Processing Unit' (NPU) om "zijn 'on-device'-prestaties significant te verbeteren" vergeleken met bestaande chips met AI. Dit betekent dat we het soort verwerking kunnen verwachten wat we inmiddels op de beste smartphones gewend zijn. Hierbij wordt er meer data op het apparaat zelf verwerkt en niet ergens via de cloud in een of ander datacentrum.

Wat betekent dit voor jouw kijkervaring? Waarschijnlijk krijgen we te maken met flinke beeldverbeteringen, minder beeldruis en slimme audioverbeteringen. De verbeteringen zouden op de LG OLED-reeks uit 2024 ook echt zichtbaar en hoorbaar moeten zijn.

Wat misschien nog beter nieuws is, is dat het verslag over de aankomende Alpha 10-processor ook suggereert dat de chip nieuwe bewegingsfeatures naar de aankomende tv's zal brengen. Daardoor zou de tv kunnen zien waar je bent in de kamer en daar op de juiste manier op reageren. Denk hierbij aan geavanceerdere hulpmiddelen voor gaming, gebarenbediening en audiopositionering aan de hand van waar bepaalde objecten zich bevinden in (of buiten) beeld.

Upgrades voor pc-gaming

We hebben nog niet echt heel veel informatie over wat we precies kunnen verwachten van LG's OLED TV's in 2024. Een aantal details zijn wel al gelekt en we hebben alvast goed nieuws voor gamers.

LG's volgende generatie OLED TV's krijgt naar verwachting een game-upgrade om beter te concurreren met Samsung-tv's . Dit is nog niet officieel bevestigd door LG, maar volgens FlatpanelsHD is de certificatiedatabase van AMD geüpdatet en staat daar nu in dat de LG C4 en de LG G4 ondersteuning zullen hebben voor 144Hz VRR via HDMI. Dat is een upgrade vergeleken met de maximale refresh rate van 120Hz op de huidige modellen.

Dit is niet echt relevant voor mensen die op een console gamen, want de PS5 en Xbox Series X hebben allebei geen ondersteuning voor 144Hz (en de Nintendo Switch al helemaal niet), maar pc-gamers met een grafische kaart die geschikt is voor 4K-games (met hoge refresh rates) kunnen wel profijt hebben van deze upgrade. Het belangrijkste deel van deze gaming-upgrade is voor LG waarschijnlijk gewoon dat het hierdoor weer op hetzelfde niveau zit als Samsung-tv's. Er zijn namelijk inmiddels meerdere Samsung-tv's die deze refresh rate van 144Hz ondersteunen.

OLED, maar dan beter

We hebben het al meerdere keren gezegd in 2023, maar we geloven echt dat het einde van de gewone OLED TV nabij is. OLED TV's zetten de tv-markt op zijn kop toen ze voor het eerst werden geïntroduceerd. Deze tv's leveren dan ook een geweldig contrast en diepe zwartwaardes. Verder zijn ze enorm responsief. Nu er echter ook nieuwere generaties van OLED TV's zijn verschenen, is de standaard OLED-technologie niet meer genoeg.

OLED wordt over het algemeen nog steeds gezien als de beste tv-technologie, maar veel fabrikanten zijn ook bezig om de grootste minpunten aan te pakken. Een aantal van die grootste minpunten zijn bijvoorbeeld de lage piekhelderheid en weerspiegelingen. Nieuwere en betere OLED TV's bevatten dus technologieën om deze problemen mee te bestrijden. Eén van die technologieën is Samsungs QD-OLED-technologie. Deze zagen we voor het eerst in de fantastische Samsung S95B, maar die technologie zit ook weer in de nieuwere Samsung S95C. Sinds deze technologie voor het eerst op de markt verscheen, zijn wij ons af gaan vragen of het tijdperk van de klassieke OLED TV's nu misschien voorbij is.

Dat betekent niet per se dat standaard OLED TV's helemaal moeten of zullen verdwijnen, maar ze kunnen waarschijnlijk alleen "overleven" in een aangepaste of geëvolueerde vorm. LG biedt inmiddels natuurlijk ook al een aantal van dit soort updates aan, zoals bijvoorbeeld het 'Micro Lens Array'-paneel in de LG G3 OLED. Dat paneel maakt gebruik van miljarden microscopische lenzen om het licht van de OLED-pixels te focussen en daardoor de helderheid te verbeteren. Het is echter wel belangrijk dat LG blijft innoveren met dit soort technologieën om te kunnen blijven concurreren met Samsungs displaytechnologie.

Tenminste, het is dat of simpelweg de prijs van standaard OLED TV's verlagen. Momenteel is de productie van OLED TV's nog redelijk duur en dat is dan ook te merken aan de prijzen die LG de afgelopen jaren heeft gehanteerd. De goedkoopste LG OLED TV's van 2023 behoorden tot de B3-serie en die serie was over het algemeen duurder dan de B2-serie van vorig jaar.

Eerder dit jaar hoorden we echter over een doorbraak op het gebied van een nieuw OLED-materiaal. Dit nieuwe materiaal wordt momenteel nog onderzocht bij de Pusan National University, maar dit kunnen betekenen dat we in de toekomst goedkopere OLED TV's krijgen. Voor nu is het in ieder geval duidelijk dat de prijzen van OLED TV's echt moeten dalen om competitief te blijven, maar momenteel lijkt het tegenovergestelde te gebeuren.

De LG OLED TV's van 2024

Welke OLED-modellen kunnen we in 2024 van LG verwachten? Het lijkt ons logisch dat we opvolgers voor de LG C3 en LG G3 OLED TV's zullen zien, want dat waren een aantal van de best presterende tv's van 2023. De volgende generatie van LG OLED TV's bestaat waarschijnlijk uit de LG B4, LG C4 en LG G4.

Wat kunnen we nog meer verwachten van LG's OLED-line-up? Het is mogelijk dat LG ook een nieuwere variant van zijn LG M3 OLED zal uitbrengen in 2024, ook al is die M3 in sommige regio's pas recentelijk gearriveerd. Dit is een draadloze OLED TV en dat betekent dat de aansluitingen allemaal op een losstaande ontvanger zitten (die draadloos verbinding maakt met de tv), waardoor je alleen nog maar een stroomkabel aan de tv zelf hoeft te hangen. Dat zorgt voor een mooie, minimalistische setup.

We hebben tijdens CES 2023 een demo gezien van de LG M3. Toen waren we zeer tevreden met de beeldkwaliteit en sommige elementen van het design, maar we waren niet echt fans van de beperkte hoeveelheid beschikbare aansluitingen en het rommelige uiterlijk van de achterkant van het scherm. We zijn dus benieuwd of LG deze problemen zal aanpakken in 2024.

De beste LG OLED TV's van 2023

Hieronder vind je een aantal van de beste OLED TV's die LG in 2023 heeft uitgebracht. Hoogstwaarschijnlijk zien we in 2024 weer nieuwe versies van deze modellen.

De LG B3 is een uitstekende OLED TV. We hebben hem in meerdere van onze koopgidsen een van de beste gaming-tv's genoemd en het is zeker een goede optie voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare OLED TV met een refresh rate van 120Hz.

Dankzij zijn uitstekende beeldkwaliteit, soepele beeldverwerking en enorm handige 'Game Optimizer'-feature is de B3 zeker het overwegen waard voor gamers die een OLED TV willen voor een budgetvriendelijke prijs. Het is wel jammer dat er maar twee HDMI 2.1-poorten zijn, ook al zijn er in totaal wel vier HDMI-poorten. Dat zal echter voor veel mensen niet zo'n groot probleem zijn.

De audioprestaties zijn hier ook niet echt indrukwekkend, maar dat kan je ook niet echt verwachten voor deze prijs. Het is dus zeker aan te raden om een soundbar bij deze tv aan te schaffen, De beeldkwaliteit is gelukkig wel erg indrukwekkend dankzij het uitzonderlijke contrast, de geweldige HDR-weergave en de levendige kleurweergave.

Qua prijs-kwaliteit is de B-serie van LG een van de beste opties uit het aanbod. De B3 is een van de goedkopere modellen uit de line-up, maar biedt betere specs dan de A-serie, zonder daarvoor een veel hogere prijs te rekenen. Natuurlijk zijn er hier en daar wel wat dingen ingeleverd om die prijs laag te houden. Zo is de B3 namelijk minder helder dan de LG C3 en een stuk minder helder dan de Samsung S90C en S95C. Toch weet hij goede specs te bieden voor een erg aantrekkelijke prijs. Je krijgt hier onder andere een uitstekend aanbod aan HDMI 2.1 gaming-features, zoals 120Hz, een variabele refresh rate (VRR), een 'auto low latency mode' (ALLM) en nog veel meer.



De LG C3 raden we aan als je een OLED TV zoekt die niet alleen de nieuwste features biedt, maar al die features ook nog eens weet te verpakken in meer tv-formaten dan vrijwel elke andere OLED TV. De kleinste optie is 42 inch en de grootste optie is 83-inch en met vier formaten daartussen vind je voor vrijwel elke ruimte een geschikt formaat.

Het nieuwste LG C3-model is iets helderder dan zijn voorganger, de LG C2, maar hij lijkt ook beter om te gaan met het contrast bij de beeldverwerking. Wat nog belangrijker is, is dat hij klaar is voor de toekomst en erg gebruiksvriendelijk is.

De smart tv-software is hier uitstekend en dat maakt het een stuk gemakkelijker om te vinden waar je naar op zoek bent. Een aantal van de belangrijkste instellingen (voor jou) kan je tevoorschijn halen via het 'Quick Menu' en daardoor is het heel simpel om snel instellingen aan te passen. De C3 is uitermate geschikt voor next-gen gaming via alle vier zijn HDMI-poorten en biedt dus ook ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR en Dolby Vision-gaming voor Xbox (wat vrij zeldzaam is).

Daarnaast krijg je hier ook nog nieuwe features zoals 'Quick Media Switching', waardoor externe apparaten de framerate aan kunnen passen en waardoor je van HDMI-bron kan wisselen zonder dat het voelt alsof de tv daardoor crasht, wat bij veel oudere tv's wel zo kan voelen. Dankzij LG's nieuwe 'Wow Orchestra'-feature kan je de ingebouwde speakers in de tv ook nog eens combineren met de speakers van een ondersteunde LG-soundbar. Die ingebouwde speakers zijn dus niet meer nutteloos als je een ondersteunde soundbar koopt, maar ze ondersteunen de soundbar dan juist voor een nog beter resultaat. We hebben dit getest en het is echt indrukwekkend.

Als je op zoek bent naar al de nieuwste smart tv-features, maar je misschien liever een iets groter of kleiner model wil dan de meeste concurrenten aanbieden, dan is de C3 een geweldige keuze.



De LG OLED G3 is LG's meest heldere OLED TV ooit. Hij levert beelden van topkwaliteit, uitstekende gaming-prestaties en vrijwel al de beste features van vandaag de dag. Deze tv heeft niet voor niets in meerdere van onze koopgidsen met de beste tv's gestaan. We vinden dit dan ook een van de beste keuzes op het gebied van design.

Deze tv heeft natuurlijk niet alleen een mooi uiterlijk. Je kan hier ook genieten van de beste gaming-prestaties en -features. Denk hierbij aan ondersteuning voor 4K/120Hz (via alle vier de HDMI 2.1-poorten), Dolby Vision-gaming in 120Hz, VRR en ALLM. De G3 biedt dus alles wat je maar nodig kan hebben voor games.

De beeldkwaliteit is ook fantastisch. Het is wel belangrijk om te weten dat het 83-inch model niet over dezelfde 'Micro Lens Array'-technologie (MLA) beschikt als de kleinere modellen. Deze variant gebruikt nog hetzelfde paneel als de G2, maar ook dat paneel biedt een hogere helderheid dan sommige andere OLED TV's, waaronder de LG C3. Voeg daar ook nog eens een nieuwe generatie beeldprocessor aan toe en je krijgt fenomenale resultaten op de G3. Hij levert tegelijkertijd levendige kleuren, scherpe beelden, diepe zwartwaardes en een dynamisch contrast. Dit alles zorgt ervoor dat beelden er werkelijk sensationeel uitzien op de LG G3. Dit is dan ook een van de allerbeste tv's die je momenteel kan krijgen.

Qua design is de G3 ook prachtig. Hij heeft vrijwel geen bezels om het scherm en ziet er dus enorm stijlvol uit, zeker als je hem aan de muur hangt. Als je hem echter op een tv-meubel wil zetten met een standaard, dan is het belangrijk om te weten dat de standaard niet meegeleverd wordt en dat je daar dus extra voor moet betalen.

De LG G3 is een premium flagship-tv en dat merk je ook aan de prijs. Gelukkig is zijn prijs wel iets gedaald sinds zijn release in maart 2023. Je kan wel goedkopere high-end OLED TV's vinden, maar die leveren meestal dan wel in op de helderheid of op andere features vergeleken met de G3.

