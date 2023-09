Nieuwe chip zal beeldkwaliteit van LG OLED TV's in 2024 nog beter maken

Bij elke soort tv is het paneel van cruciaal belang, maar de processor is net zo belangrijk. Het verschil tussen tv's met vergelijkbare panelen kan dramatisch zijn als de ene een betere chip heeft dan de andere. LG bereidt zich naar verluidt voor op de introductie van zijn meest geavanceerde processor tot nu toe.

Het is de opvolger van de Alpha 9 die hierboven is afgebeeld en die klinkt erg interessant. De nieuwe processor, die hoogstwaarschijnlijk de Alpha 10 wordt genoemd, is een aanzienlijk krachtigere processor dan de huidige Alpha 9. Dat betekent dat het een serieuze upgrade kan worden voor de OLED TV's van LG.

Wat kunnen we verwachten van LG OLED TV's in 2024?

Volgens de Koreaanse media-outlet Etnews (via FlatPanelsHD) heeft de nieuwe processor een Neural Processing Unit (NPU) die de 'on-device' prestaties aanzienlijk zal verbeteren in vergelijking met bestaande AI-gebaseerde chips. In mensentaal betekent dit het soort verwerking dat we gewend zijn te zien in telefoons, waarbij het zware werk op het apparaat gebeurt in plaats van op afstand in een datacentrum.

Volgens de berichten zal de nieuwe processor verbeteringen leveren aan zijn vermogen om beelden te analyseren, ruis te verminderen, objecten te herkennen en slimme audioverbeteringen toe te passen. Er zouden dus zowel hoorbare als zichtbare verbeteringen kunnen zijn bij de tv's van LG in 2024.

Een van de interessantste stukjes van het bericht is de suggestie dat de Alpha 10 ook nieuwe, bewegingsgebaseerde functies ondersteunt waarbij de tv weet waar je bent en daarop reageert. Er wordt niets in detail uitgelegd, maar er zijn mogelijke toepassingen voor gaming, gebarenbediening, objectgebaseerde audiopositionering en zelfs videogesprekken. Het is de moeite om in gedachten te houden dat de chip niet alleen bedoeld is voor tv's, dus de bewegingsfuncties zou wel eens voor meer interactieve apparaten kunnen zijn.